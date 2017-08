Home >> Noticias

Hamilton domina en casa a sus anchas y Vettel sufre inesperado traspié - Reporte Carrera - GP de Gran Bretaña

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:21.27.430 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 14.0 18 3. Kimi Räikkönen Ferrari + 36.5 15 4. Max Verstappen Red Bull + 52.1 12 5. Daniel Ricciardo Red Bull + 65.9 10 6. Nico Hülkenberg Renault + 68.1 8 7. Sebastian Vettel Ferrari + 93.9 6 8. Esteban Ocon Force India + 1 Vuelta 4 9. Sergio Pérez Force India + 1 Vuelta 2 10. Felipe Massa Williams + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 12. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 13. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 14. Marcus Ericsson Sauber + 1 Vuelta 15. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 Vuelta 16. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta 17. Pascal Wehrlein Sauber - No finalizaron: 18. Fernando Alonso McLaren - 19. Carlos Sainz Toro Rosso - 20. Jolyon Palmer Renault -

Contundente victoria del piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) en el Gran Premio de su país. Su dominio fue tal que logró su quinto Grand Cheleem de su carrera (pole, triunfo, vuelta rápida y todas las vueltas lideradas). Completaron el podio Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Räikkönen (Ferrari). El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) tuvo un suceso inesperado en la última vuelta que le hizo perder puntos valiosos en el campeonato.Se ha cumplido el pronóstico para esta carrera. Lewis Hamilton arrasó desde la primera vuelta y ninguno de sus rivales ha podido hacerle frente a este inspirado piloto que necesitaba urgentemente el mejor resultado para poder volver a la lucha por el campeonato. Y efectivamente así fue. No solo logró la victoria, sino que también la suerte estuvo de su lado ante el desenlace que tuvo la carrera con Sebastian Vettel, quien pasó del tercer al séptimo puesto debido a un problema con uno de los neumáticos.Lewis Hamilton tuvo una partida impecable y su ritmo fue contundente. Su escolta en el podio fue su compañero de equipo Valtteri Bottas, quien realizó una recuperación magistral desde el noveno lugar debido a una penalización de cinco lugares por cambio de caja de velocidades. Su manejo fue impecable y terminó a tan solo 14s del vencedor Lewis Hamilton.Kimi Räikkönen realizó una muy buena carrera y realmente tuvo suerte de no perder el podio a pesar de también tener problema con su neumático delantero izquierdo. Entró a boxes a dos vueltas del final y alcanzó el tercer lugar.El holandés Max Verstappen fue cuarto, protagonizando un excelente duelo con Sebastian Vettel. Gran recuperación de su compañero de equipo, el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull). Inició desde el decimonoveno lugar por penalización de cinco lugares por cambio de caja de velocidades. Su auto estaba en condiciones excepcionales y fue escalando progresivamente. En el inicio de la carrera cuando se encontraba en la mitad del grupo, se salió de pista y tuvo que comenzar de cero. Eso no fue problema y al final se llevó un excelente resultado.El francés Nico Hülkenberg (Renault) tuvo una competencia tranquila y con una buena cantidad de puntos para la escudería francesa, en el fin de semana que celebraba 40 años en la máxima categoría del automovilismo mundial.El séptimo lugar quedó en manos de Sebastian Vettel. Su carrera no fue para nada tranquila. Primero antes de iniciar la competencia, su auto presentaba humo en la parte trasera. Luego sostuvo un intenso duelo con Max Verstappen y posteriormente con Valtteri Bottas, bloqueando fuertemente sus neumáticos y que a la postre fue perjudicial para el problema que tuvo a una vuelta del final. Se le escaparon puntos clave para el campeonato.Los pilotos de Force India, Esteban Ocon Sergio Pérez, terminaron en el octavo y noveno puesto. El francés resistió los ataques de su compañero de equipo mexicano. No fue el mejor resultado de la temporada para ellos, pero continuaron sumando para ratificar el cuarto lugar en el Campeonato de Constructores. Finalmente el top 10 lo cerró Felipe Massa (Williams).Fuera de los puntos quedaron Stoffel Vandoorne (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Romain Grosjean (Haas), Marcus Ericsson (Sauber), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Lance Stroll (Williams) y Pascal Wehrlein (Sauber).No finalizaron la carrera los españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Toro Rosso).La carrera tuvo un incidente en el inicio de la competencia, luego que Daniil Kvyat impactara a su compañero de equipo Carlos Sainz, dejándolo fuera. Esto le generó un drive-through al piloto ruso.Con los resultados de este GP de Gran Bretaña, Sebastian Vettel lidera el campeonato con 177 puntos. En el segundo lugar está Lewis Hamilton (176), tercero Valtteri Bottas (154), cuarto Daniel Ricciardo (117), quinto Kimi Räikkönen (98), sexto Max Verstappen (57), séptimo Sergio Pérez (52), octavo Esteban Ocon (43), noveno Carlos Sainz (29) y décimo Nico Hülkenberg (26).En el campeonato de constructores, Mercedes está adelante con 330 puntos, segundo Ferrari (275), tercero Red Bull (174), cuarto Force India (95), quinto Williams (41), sexto Toro Rosso (33), séptimo Haas (29), octavo Renault (26), noveno Sauber (5) y décimo McLaren (2).La undécima válida del campeonato se realizará del 28 al 30 de julio en el Circuito de Hungaroring, sede del GP de Hungría.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Gran Bretaña:Todos los pilotos inician sin problemas. Antes de la partida, Jolyon Palmer tiene un inconveniente con los frenos. Deja el auto a un costado de la pista. Se cancela la partida. Una vuelta menos tendrá esta carrera.Hamilton parte sin problema. Verstappen le gana un lugar a Vettel. Pérez cae a P8. Colisión entre Sainz y Kvyat, pilotos de Toro Rosso. Safety Car.Los asistentes de pista retiran el auto de Sainz.Bajo investigación el incidente entre Kvyat y Sainz.Wehrlein en pits. Sale con blandos.Se retira el Safety Car. Se reanuda la carrera. Räikkönen hace todo lo posible para que Hamilton no se aleje.Hamilton presiona y de aleja a 1.5s de Räikkönen. Ricciardo se sale en la curva 7. Puede seguir pero pierde posiciones. Es P16.Vettel en el P4 a 1.1s de Verstappen. Max hace todo lo posible para que no active DRS. Intenso duelo entre los pilotos de Sauber. Wehrlein pasa a Ericsson por el P16.Bottas pasa a Hülkenberg y es P5. Ha recuperado 4 lugares tras penalización de 5p por cambio de caja de velocidades. Sigue el ascenso de Ricciardo. P14 tras superar a Magnussen.Vettel se acerca a Verstappen por el P3. Gap de 0.7s y DRS.Drive-through para Kvyat por regresar a la pista de forma insegura.Los únicos pilotos en 1:33 son Hamilton, Räikkönen y Bottas.Räikkönen tiene un buen ritmo. Está a 2.6s de Hamilton. No deja que se vaya tanto el británico. Ricciardo pasa a Alonso. Es P13 el australiano de Red Bull.Vettel con todo sobre Verstappen. Max Comienza a defenderse. Hamilton presiona y se aleja de Räikkönen. Ahora a 3.8s.Verstappen rueda a rueda con Vettel. No se deja pasar. Se sale de la pista y defiende su P3.Vettel se complica con Verstappen y protesta. Bottas aprovecha y se acerca. Sigue la recuperación de Ricciardo. Es P11 tras pasar a Grosjean. Ahora va por Massa.Räikkönen logra estabilizar la diferencia con Hamilton en 4s.Verstappen entra al club de los 1:33. Sigue la presión de Vettel.Vettel sigue presionando a Verstappen. Max algo zorro lo molesta en las frenadas.Vettel en pits. Buscan en Ferrari el undercut sobre Verstappen. Sale con blandos. Vettel sale en el P6 por delante de los Force India de Ocon y Pérez.Verstappen en boxes. Responde Red Bull al ataque de Ferrari. Vettel sale por delante de Max. La detención de Verstappen no fue limpia. Se demoraron con el neumático trasero izquierdo.Bottas pasó a Hülkenberg. Es P3 el finlandés y sigue mejorando su ritmo. Ocon en pits.Vettel pasa a Hülkenberg. Es P3 el de Ferrari. Está a 15.9 de Bottas. Valtteri aún no se detiene.La diferencia entre Hamilton y Räikkönen es de 9.6s. Verstappen pasa a Hülkenberg y es P5. Bottas con la vuelta más rápida. Está a 9.6s de su compatriota Räikkönen y descontando.Pérez en pits. Sale con blandos el mexicano de Force India.Räikkönen en pits. Sale P3.Lewis Hamilton en pits. Sale por delante de Bottas. Esto demuestra el ritmo de los Mercedes y de Lewis.Räikkönen le descuenta a Bottas. Está a 9.9s y bajando.Magnussen está en el P8. Atrás se encuentran Ocon y Pérez.Kvyat en pits. Sigue la presión de Ocon y Pérez a Magnussen.Bottas con blandos hace una gran carrera, recuperando tiempo y posiciones. Lleva 33 vueltas con dicho compuesto (30 en carrera y 3 de clasificación)Los Ferrari de Räikkönen y Vettel en el P4 y P5. Gap de 5s.Bottas en pits. Sale con súperblandos y por delante de Verstappen.También ingresa Ricciardo. Sale con blandos. Se reincorpora en el P10.Un grupo interesante: Magnussen, Ocon, Pérez y Ricciardo. Luchan por el P7. Ricciardo pasa a Pérez y es P9 el de Red Bull.Retiro de Alonso. Ahora Ricciardo pasa a Ocon. P8 para el hombre del 'Shoey.'Bottas vuelta rápida y con todo sobre Vettel. Está a 3.1s y descontando. Ricciardo se deshace de Magnussen. Es P7 y ahora va por Hülkenberg. Está a 10.3s.Pérez cada vez más cerca de Ocon por el P9.Hamilton se queja por las ampollas en los neumáticos. Lleva compuesto blando de 12 vueltas.Magnussen en pits. Sale en el P14. Massa está llegando al grupo de Pérez y Ocon.Bottas se sigue acercando a Vettel. Gap de 2s. Lucha por el podio y por restarle puntos al líder.Ocon bajo presión de Pérez. El mexicano tiene en su alerón trasero a Massa.Bottas conectado a Vettel. Gap de 0.5s. Bottas ataca. Vettel bloquea en la curva 17. Esto afecta el ritmo de Sebastian.Bottas pasa a Vettel. Es P3 el finlandés dejando fuera del podio al líder del campeonato.Vettel reporta ampollas en sus neumáticos.Bottas con todo. Le descuenta a los brincos a Räikkönen. Está a 5.8s.Hamilton está a 11s de Räikkönen.Sigue el descuento de Bottas. Está a 5.3s de Räikkönen por el P2.Ricciardo a 2.1s del P6 de Hülkenberg. Salió desde el P19. Gran recuperación.Problemas para Räikkönen. Es el neumático delantero izquierdo. Lo pasa Bottas y cae al P3.Räikkönen en pits a dos vueltas del final. También ingresa Verstappen a pits. Problemas para Vettel. Lo pasa Räikkönen. También es el neumático delantero izquierdo.¡Última vuelta en Silverstone! Vettel cae al P7 y entra a pits. Increíble, Sebastian Vettel tiene el mismo problema que tuvo Kimi Räikkönen con el neumático. Victoria de Lewis Hamilton (Mercedes) en el GP de Gran Bretaña. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Kimi Räikkönen (Ferrari), 4º Max Verstappen (Red Bull), 5º Daniel Ricciardo (Red Bull), 6º Nico Hülkenberg (Renault), 7º Sebastian Vettel (Ferrari), 8º Esteban Ocon (Force India), 9º Sergio Pérez (Force India) y 10º Felipe Massa (Williams).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:30:621 en el giro 48.