Pérez y Ocon disputan un intenso duelo como compañeros de equipo en Montreal

Fue una carrera súper intensa de principio a fin. Nos encontramos en una posición que no esperábamos, estuvimos ahí para tomar las oportunidades, después Kimi (Räikkönen) que iba detrás de nosotros entra muy temprano para cumplir la estrategia de una parada, después entra Ricciardo (Daniel). Después entro yo pero era muy temprano en la carrera, necesitaba entrar de otra forma, quizá hubiera sido mejor quedarme afuera como lo hizo Esteban (Ocon), pero no fue así, nos quedamos en pista.



Al final Esteban venía con mejores neumáticos y eso me perjudicó un poco, pero en ritmo veníamos muy pegados todos, veníamos en el tren del DRS con Ricciardo y sabía que tenía que estar ahí para cualquier momento, cuando me pide el equipo que vea a ver si puedo dejar pasar a Esteban, yo lo tenía que intentar y al final cuando llegamos con los autos lapeados tenía la oportunidad de intentarlo.



Mi principal miedo era que venía Vettel (Sebastian) detrás y Räikkönen y yo ya no tenía neumáticos para no dejarlos pasar, porque perdía temperatura en las llantas, entonces lo único que le pedí al equipo fue que nos dejaran correr y creo que es la explicación que les tengo que dar. Creo que al final sacamos un excelente resultado y podemos estar contentos con eso

Como equipo sumamos puntos importantes, pero estoy un poco frustrado por este resultado porque siento que un podio podía haber sido posible. Ésta es la forma como transcurren las carreras y tenemos que mirar lo positivo: tenemos un gran auto que permitió luchar con Ferrari y Red Bull, así que es impresionante. Confío en que no será la última vez que lucharemos a este nivel y fue una sensación espectacular, una carrera divertida. El equipo realizó un gran trabajo, me dieron un auto rápido y podemos estar orgullosos de nuestro trabajo y de los puntos que logramos

Los pilotos de Force India han protagonizado uno de los duelos más intensos y comentados del pasado GP de Canadá. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez salió avante al terminar en el quinto lugar, mientras que el francés Esteban Ocon quedó una sensación agridulce ya que pensaba en el podio gracias al ritmo y neumáticos que tenía en la parte final de la carrera. Lo importante es que Force India sumó 18 puntos, fundamentales para cimentar el cuarto lugar en el Campeonato de Constructores.".".