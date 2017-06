Wolff: "Es doloroso, pero no somos los favoritos para el campeonato de este año. De momento es Ferrari" - F1Latam.com

Publicidad

Wolff: "Es doloroso, pero no somos los favoritos para el campeonato de este año. De momento es Ferrari"

Hemos llegado a esta sexta temporada con un auto fuerte que nos ha permitido ganar tres de las primeras seis carreras. También se nos han generado más complicaciones de lo que hemos visto en las últimas temporadas.



Tuve un encuentro el domingo en la noche en Mónaco con personas que respeto y me preguntaron que cómo me sentía tras la carrera. Les dije lo mucho que me había molestado y que así es el automovilismo. Es la realidad. Tenemos que luchar con todo lo que tenemos por cada victoria, pole position, podio y cada punto.



Todos en las fábricas están trabajando a tope para evaluar las actuales dificultades que estamos afrontando, redefinir nuestros objetivos, trabajar con los datos que hemos recopilado y luego tener las soluciones correctas. Algunos de estos ajustes se resolverán a corto plazo, otros tomarán más tiempo.



Recuerdo que en Singapur 2015 las cosas no iban bien. Tuvimos que ponernos un plazo para resolver todo, antes de cambiar nuestro objetivo para la próxima carrera en Suzuka, la cual ganamos. Hemos hecho exactamente lo mismo tras Mónaco, estableciendo los problemas antes de poner toda nuestra atención a Montreal. Sabemos que esta temporada es una maratón, no un sprint.



Espero un fin de semana interesante en Canadá. Podría ser una carrera complicada para nosotros por el trazado. Es un circuito que se adapta a nuestros dos pilotos. Lewis ha ganado varias veces allí y Valtteri siempre fue fuerte con Williams. Tenemos que darle a los pilotos el auto necesario para tener éxito. Contamos con dos excelentes pilotos y mantendremos nuestra filosofía que corran el uno contra el auto, incluso si se presentan dificultades porque no siempre se puede estar adelante en el campeonato.



Es doloroso, pero no somos los favoritos para el campeonato de este año. De momento es Ferrari. Tienen un paquete muy fuerte y necesitamos afrontar el desafío para demostrar nuevamente que somos el equipo a vencer. Aún quedan 14 carreras y todo está completamente abierto. Tenemos muchos deseos de ir a Montreal y regresar con un gran resultado. Esperamos generar respuestas valiosas a algunas preguntas complicadas en el transcurso

El jefe de la escudería Mercedes AMG, Toto Wolff, expresó que su equipo necesita resolver varias complicaciones las cuales no le han permitido tener el nivel de competencia de los últimos años y ha reconocido el gran momento por el que está pasando la escudería Ferrari.A continuación las declaraciones del directivo austriaco previo al GP de Canadá:", declaró el austriaco.Sebastian Vettel y Ferrari lideran el Campeonato de Pilotos y Constructores sobre Lewis Hamilton y Mercedes por 25 y 17 puntos respectivamente.