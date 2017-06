Publicidad

Alonso regresa a la F1 tras su gran experiencia en Indy 500 - Previo - GP de Canadá - McLaren

Es bueno volver a Canadá - ¡siento que he pasado mucho tiempo en Norteamérica últimamente! La Indy 500 fue una experiencia increíble y ha sido fantástico aprender un estilo de pilotaje completamente distinto, en un trazado diferente y con un coche muy distinto, pero estoy preparado para volver a mi trabajo habitual y competir de nuevo en la F1.



Siempre he disfrutado del Gran Premio de Canadá. El circuito es único, ya que es muy exigente tanto para el coche como para el piloto, con lo que es un trazado realmente auténtico. Cuando estuve en la Indy me mantuve al día de lo que pasaba en Mónaco, y tanto Stoffel como Jenson hablaron bien de las nuevas actualizaciones y de la fiabilidad, así que espero que sigamos progresando en Canadá.



El trazado del Circuit Gilles Villeneuve hace que se dependa mucho de la velocidad en línea recta y de la potencia. No se va a adaptar tan bien a nuestro coche como las curvas lentas y enrevesadas de Mónaco pero estoy ilusionado por volver a sentarme en el MCL32, ponerme al día con el resto del equipo y volver a pista – ¡no girar solo a la izquierda esta vez!

Mónaco fue un fin de semana interesante para todo el equipo. Me sentí muy cómodo en el coche cada vez que salí a pista y creo que podríamos haber llevado a nuestro paquete hasta el límite y quizás acabar entre los puntos – es una pena que no haya terminado así. Hemos dado un paso adelante en cuanto al chasis gracias a las actualizaciones en las que ha trabajado tan duro el equipo para llevar a cada carrera, así que veremos cómo se adaptan en Canadá, que es un circuito muy distinto.



Se trata de un lugar nuevo para mí ya que nunca he competido ahí, pero lo he pilotado en varias ocasiones en el simulador. Es un circuito complicado y veo porque dicen que es un circuito para pilotos – hay muchas cosas a las que tienes que hacer frente y es fundamental mantener la concentración – ¡el Muro de los Campeones es un claro ejemplo de ello! Será una experiencia completamente distinta a Mónaco en cuanto a preparación y configuración, pero estoy con muchas ganas de pilotarlo por primera vez e ir sintiendo sus características.



La carrera será exigente para los frenos, los motores y los pilotos, y con la posibilidad de que aparezca algún que otro Safety Car, hay que pensar en muchas cosas a la hora de establecer la estrategia y la puesta a punto. Estoy contento por que vuelva Fernando. Tiene mucha experiencia en este circuito y me podrá ayudar. No será el gran premio más sencillo para nosotros pero, a diferencia de Mónaco, habrá más oportunidades para adelantar, con lo que espero que tengamos más posibilidades de estar más arriba

