Magistral debut de Alonso en las 500 millas de Indianápolis con inesperado final por falla de motor

Estoy decepcionado por no terminar la carrera porque obviamente, cada vez que compites, quieres ver la bandera a cuadros. Eso no fue posible. Fue una gran experiencia estas dos últimas semanas. Vine aquí básicamente para ponerme a prueba, para desafiarme. Sé que puedo ser tan rápido como cualquiera en un auto de Fórmula 1. No sabía si sería igual en un IndyCar. Fue agradable tener esta sensación de competitividad, incluso liderando en Indy 500. Una vuelta que lideres aquí, es una extraordinaria sensación. Estaba pasando y miraba la torre. Veía que el #29 estaba en los más alto.



Estaba pensando que en ese momento si Zak (Brown) o alguien del equipo estuviera tomando una foto, la quiero en mi casa. Gracias a IndyCar por esta increíble experiencia, a Indianápolis, a los aficionados. Me sentí en casa. No soy estadounidense, pero me sentí realmente orgulloso por competir aquí.



Felicitaciones a Sato San, a Andretti. He estado compartiendo las últimas dos semanas en reuniones mañana y tarde. Takuma fue de gran ayuda, viniendo de F1. Las dos últimas vueltas lo apoyé enormemente. Estoy extremadamente contento por el resultado final

El español Fernando Alonso ha cumplido con creces su objetivo en las 500 millas de Indianápolis. Corriendo para McLaren-Honda-Andretti, el bicampeón mundial de Fórmula 1 demostró su clase en la edición 101 de esta mítica competencia, imponiendo un fuerte ritmo e incluso liderando 27 vueltas de las 200 pactadas. Sin embargo una falla en el motor Honda - el karma que también soporta en F1 -, lo dejó fuera de carrera.Previo a esta competencia, en la primera sesión de entrenamientos y en la clasificación, el asturiano dejó en claro que venía a Indianápolis para ponerse a prueba e intentar dejar huella en IndyCar. Precisamente eso hizo ayer, ya que desde el inicio de la competencia tuvo un fuerte ritmo, a pesar que en la largada en movimiento y en fila de tres, - algo que experimentaba por primera vez-, perdiera cuatro posiciones.Una vez encontró su nivel y adaptación en su máximo nivel, fue tomando confianza. Su ritmo fue en aumento y eso le permitió liderar por primera vez la carrera desde la vuelta 37 hasta la 42. La prueba de fuego llegó en los pits, en esa primera detención. Todo salió perfecto y desde allí el nombre de Alonso comenzó a tomar fuerza como serio candidato para llevarse la victoria. Luego lideraría de las vueltas 48 a la 60, de la 130 a la 134 y de la 136 a la 138.Sin embargo las preocupaciones comenzaron a surgir cuando Ryan Hunter-Reay y Charlie Kimball tuvieron que retirarse por problemas en el motor Honda a 64 y 34 vueltas del final respectivamente. Esto encendió las alarmas y lamentablemente para el español se presentó el mismo inconveniente que lo persigue en Fórmula 1. A 20 giros del cierre de la competencia, cuando marcaba un fuerte ritmo para estar en el grupo que lucharía por la victoria, el motor falló y dejó a Alonso fuera de competencia.Más de 300 mil personas presentes en el mítico óvalo se pusieron de pie y aplaudieron a Fernando Alonso, corearon su nombre, expresando así su reconocimiento y admiración. Alonso se ganó el respeto de la IndyCar Series y aumentó su reputación como uno de los mejores pilotos del automovilismo mundial.Tras la carrera, Fernando Alonso expresó: "", dijo el asturiano.Ahora Fernando Alonso regresa a Fórmula 1, pero continuará en territorio norteamericano, esta vez en el Gran Premio de Canadá en el Circuit Gilles Villeneuve del 9 al 11 de junio.