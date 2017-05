Publicidad

Räikkönen y Vettel buscarán en Mónaco el resultado perfecto para Ferrari

Es genial estar en la pole, ya que ésta es una de las carreras donde probablemente es más importante estar adelante. La mitad del trabajo está hecha, pero aún tenemos un gran reto mañana. Hasta el momento todo está muy bien, estoy contento con el auto. Éste es un lugar muy especial, ha sido un poco complicado hacer trabajar todo junto como queremos, pero en clasificación las cosas se pusieron en su lugar y hay muy pequeños detalles que hacen una gran diferencia en el tiempo de vuelta.



Lo hicimos bien, el equipo me dejó en una buena posición todo el tiempo, las cosas salieron bien y esperamos mañana lograr un buen resultado con los dos autos. Necesitamos tener una buena largada y no tener inconvenientes. Hay poca distancia hasta la primera curva, los autos son anchos y es complicado adelantar. Haremos nuestro mejor esfuerzo pero no será fácil, aunque muchas cosas pueden pasar que están fuera de control. Lo más importante para mí es estar en la misma posición mañana cuando termine la carrera

No estoy contento conmigo mismo porque no logré la pole position, pero es genial para el equipo. Si tuviera que resignar la pole y tuviera que dársela a otro, elegiría a Kimi. Estoy contento por él. Realizó un muy buen trabajo en clasificación. Como dije, ha sido fantástico para el equipo, pero no estoy totalmente satisfecho con mi rendimiento. Me hubiera gustado hacer un mejor trabajo en general.



El auto está bien, así que fue mi error. Fui un poco codicioso en mi última vuelta. Ahora es imposible hacer predicciones para mañana, tenemos que pensar en la larga, el ritmo, la estrategia y luego intentar poner todo junto. Vamos a prepararnos para la carrera como es habitual

Partiendo desde la primera fila, Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel tienen la mejor opción para brindarle a Ferrari el mejor resultado en el GP de Mónaco. Sin embargo en el Principado cualquier cosa puede pasar y por ende el margen de error es mayor. Lo cierto es que el SF70H se adaptó muy bien al trazado monegasco, permitiéndole a Räikkönen lograr la pole position la cual no conseguía desde 2009.". ".