Jenson Button está listo para reemplazar a Fernando Alonso en el GP de Mónaco

Es genial estar de regreso y es bueno ver tantas caras que no observaba desde hace seis meses, aparte de verlos por TV. La preparación ha sido buena, aunque obviamente no he piloteado el auto. Estas nuevas regulaciones… así que no es perfecto. La opción era realizar medio día en Bahrein, aunque pensé que sería bastante útil para mí hacerlo, en un tipo de circuito completamente diferente. Luego le dije al equipo que lo mejor era realizar varios días de simulador. Dediqué bastante tiempo allí. Es más de lo mismo, pero se presentaron algunas cosas diferentes. Pasa año a año con la tecnología. Aprendí varias cosas, pero es un auto de carreras y tan solo me adapté a que ahora es un poco más ancho

Estoy tranquilo y muy emocionado. Es interesante regresar a un Gran Premio y Mónaco lo hace más especial. He ganado y he vivido aquí 17 años, así que son muchas experiencias. No siento ninguna presión, no del todo. Me subiré al auto y haré el mejor trabajo que pueda, que es lo mismo que hago en mi vida

El auto funcionó bien en Barcelona en clasificación. Fernando realizó un buen trabajo. Creo que por sí mismo demuestra que el auto está funcionando bien. Lo conduje en el simulador y con las actualizaciones. Definitivamente hay más mejoras aquí. Si todo sale bien este fin de semana, seremos razonablemente competitivos

Seguro que lo veré. Lo observé cuando condujo el auto por primera vez, lo cual siempre es interesante, ver la reacción del piloto. Lógicamente tengo interés ya que he sido compañero de Fernando durante varios años y hemos competido juntos. Será interesante ver lo que hace en Indy. Es un tipo de automovilismo diferente. En la clasificación lo hizo muy bien. La carrera será algo muy diferente, rueda a rueda, algo loco. Le deseo lo mejor y lo más importante es que esté a salvo, algo que sobre lo hablamos anteriormente

Tras seis meses de ausencia, el piloto británico Jenson Button regresa a la Fórmula 1 para realizar este fin semana un reemplazo muy especial. En el prestigioso y legendario Gran Premio de Mónaco relevará al español Fernando Alonso, quien participará este domingo por primera vez en las 500 millas de Indianápolis.En la primera conferencia de prensa oficial de la FIA en Monte Carlo, Jenson Button expresó: "".Sobre sus expectativas para este fin de semana, el tercer piloto de McLaren-Honda dijo: "".Tras la mejora de rendimiento que tuvo el MCL32 en el pasado GP de España, el campeón del mundo de 2009 comentó: "".Finalmente sobre la participación de Fernando Alonso en Indy 500, Button afirmó: "", concluyó el británico. La última participación de Jenson Button en la F1 fue en el GP de Abu Dhabi 2016.