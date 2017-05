Publicidad

AUDIO: Balance de Tatiana Calderón tras inicio de segunda temporada en la GP3 Series

A continuación la entrevista con Tatiana Calderón desde Barcelona:



Muchas gracias. Ha sido un fin de semana complicado desde las prácticas, no nos encontrábamos muy cómodos con el set-up y estábamos lejos como equipo. En la clasificación realizamos pequeñas modificaciones, pero tampoco logramos estar tan competitivos como nos hubiera gustado. En la primera carrera logré remontar varias posiciones y el ritmo de carrera no era malo. Nos quedamos un poco cortos, allí es muy difícil adelantar. En la segunda competencia veníamos bastante bien y luego adelantando a Steijn Schothorst, me golpeó la parte trasera del auto y rompió la suspensión. Allí terminó muy temprano la carrera, pero creo que hicimos buenos cambios de una carrera y todavía tenemos un par de cosas que mejorar para estar más competitivos y lo bueno es que hay bastante margen para mejorar.



Con el DRS vimos un par de adelantamientos. La verdad es que en Barcelona siempre es difícil poder conectarse para pasar, tuvimos limitación de 6 activaciones para la primera carrera y 4 para la segunda. Creo que la organización todavía podría seguir mejorando en este aspecto y ojalá podamos tener más acción en las carreras que vienen y puedan realizar y logren hacer un par de modificaciones



De aquí a la próxima carrera en Austria si hay bastantes días y vamos a estar probando dos días en Budapest en junio, creo será un test muy importante para nosotros para poder recortar distancia con los demás equipos y seguiré entrenando físicamente. Voy a estar en el GP de Mónaco acompañando a Sauber y haciendo sesiones de simulador con ellos

Para mí fue un placer acompañar al equipo Sauber, además porque es la primera vez que suman puntos este año. Fue una gran experiencia y espero que podamos volver a sumar en Mónaco. Quiero seguir disfrutando y aprendiendo del equipo aún más

Muchas gracias a todos los aficionados que me apoyan, me siguen y me escriben. Leo todos los mensajes y estoy segura que con toda esa buena energía vamos a hacer grandes cosas este año. Los mantendré informados. Muchas gracias

