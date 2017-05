Home >> Noticias

Hamilton gana en Barcelona y no le da respiro a Vettel - Reporte Carrera - GP de España

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:35.56.497 25 2. Sebastian Vettel Ferrari + 3.4 18 3. Daniel Ricciardo Red Bull + 75.8 15 4. Sergio Pérez Force India + 1 Vuelta 12 5. Esteban Ocon Force India + 1 Vuelta 10 6. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 8 7. Carlos Sainz Toro Rosso + 1 Vuelta 6 8. Pascal Wehrlein Sauber + 1 Vuelta 4 9. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 Vuelta 2 10. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Marcus Ericsson Sauber + 2 Vueltas 12. Fernando Alonso McLaren + 2 Vueltas 13. Felipe Massa Williams + 2 Vueltas 14. Kevin Magnussen Haas + 2 Vueltas 15. Jolyon Palmer Renault + 2 Vueltas 16. Lance Stroll Williams + 2 Vueltas No finalizaron: 17. Valtteri Bottas Mercedes - 18. Stoffel Vandoorne McLaren - 19. Max Verstappen Red Bull - 20. Kimi Räikkönen Ferrari -

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se llevó esta tarde la victoria en el GP de España, rompiendo así la racha de ganadores diferentes durante la última década en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El líder del campeonato Sebastian Vettel (Ferrari) fue segundo y Daniel Ricciardo (Red Bull) completó el podio.La partida fue favorable para Sebastian Vettel, quien logró superar a Lewis Hamilton desde el segundo lugar. Tras ellos se produjo un incidente en la curva 1 entre Valtteri Bottas (Mercedes), Kimi Räikkönen (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), quedando estos dos últimos fuera de carrera por ruptura en la suspensión de sus autos.Desde el inicio Vettel tuvo un fuerte ritmo y fue alejándose progresivamente de Hamilton. En la vuelta 15 el alemán entró a pits para pasar al compuesto blando nuevo, mientras que en la vuelta 22 lo hizo el británico con medios nuevos.Unos giros más adelante Vettel se encontró a Bottas en pista, haciendo perder tiempo importante al piloto de Ferrari. Sin embargo dos vueltas después, en el giro 25, Sebastian le realizó un espectacular adelantamiento a Valtteri, realizando varios cambios de trayectoria y engañando al finlandés.El momento clave de la carrera se produjo en la vuelta 35 cuando se activó el Virtual Safety Car debido a una colisión entre Stoffel Vandoorne (McLaren) y Felipe Massa (Williams), quedando el piloto belga fuera de carrera. Esta situación fue aprovechada por Mercedes para que Lewis Hamilton adelantara su detención y saliera con el compuesto blando nuevo. Esto le permitió perder muy poco tiempo en pista.Un giro después lo hizo Sebastian Vettel, aunque con la carrera normalizada. Colocó el compuesto medio nuevo y tras salir de boxes, el alemán de Ferrari tuvo un intenso duelo con Hamilton en la curva 1, tanto así que obligó al británico a tomar la parte externa del trazado.Hamilton con un compuesto más rápido, estuvo presionando durante varias vueltas a Vettel, hasta que en la vuelta 44, Lewis pasó a Sebastian al final de la recta principal. Desde allí el de Mercedes se fue alejando y se llevó la victoria en Barcelona, tras superar a su máximo rival por 3.4s. Entretanto en una carrera en solitario, Daniel Ricciardo terminó tercero a más de 1:15s de diferencia. Valtteri Bottas quedó fuera de carrera en el giro 40 por problemas en su unidad de potencia.Los incidentes de la primera curva fueron capitalizados de forma perfecta por los pilotos de Force India, logrando un gran resultado con el cuarto y quinto lugar para el mexicano Sergio Pérez y para el francés Esteban Ocon.Buenos réditos siguen entregando el alemán Nico Hülkenberg a la escudería Renault, tras conseguir el sexto lugar y de paso más puntos para el equipo francés. Caso opuesto con su compañero de equipo, el británico Jolyon Palmer, quien terminó decimoquinto.El español Carlos Sainz (Toro Rosso) finalizó en una muy buena posición su carrera en casa al conseguir el séptimo puesto. Ganó una posición luego que fuera penalizado con 5s el alemán Pascal Wehrlein (Sauber) por no entrar de forma correcta al pit lane. A pesar de esto, la carrera fue impecable para este piloto, quien se la jugó a una sola detención, logrando así los primeros puntos del equipo suizo en la temporada.El top 10 lo completaron el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) y Romain Grosjean (Haas). En la frontera de los puntos quedaron Marcus Ericsson (Sauber) y Fernando Alonso (McLaren).El español inició en el séptimo lugar, pero Felipe Massa (Williams) lo sacó de la pista en la curva 2. Esta situación le hizo perder varias posiciones y por ende su tarde se complicó. Entretanto su compañero de equipo, el belga Stoffel Vandoorne, terminó fuera de carrera y de paso con una penalización de tres lugares para el próximo GP de Mónaco, debido a que ocasionó colisión con Felipe Massa. De esta forma McLaren es el único equipo sin puntos en esta temporada hasta este momento.Los pilotos de Williams, Felipe Massa y Lance Stroll, terminaron en el decimotercer y decimosexto lugar.Con los resultados de este GP de España, Sebastian Vettel lidera el campeonato con 104 puntos. En el segundo lugar está Lewis Hamilton (98), tercero Valtteri Bottas (63), cuarto Kimi Räikkönen (49), quinto Daniel Ricciardo (37), sexto Max Verstappen (35), séptimo Sergio Pérez (34), octavo Esteban Ocon (19), noveno Felipe Massa (18) y décimo Carlos Sainz (17).En el campeonato de constructores, ahora Mercedes lidera con 161 puntos, segundo Ferrari (153), tercero Red Bull (72), cuarto Force India (53), quinto Toro Rosso (21), sexto Williams (18), séptimo Renault (14), octavo Haas (8), noveno Sauber (4) y décimo McLaren (0).La próxima válida se realizará del 25 al 28 de mayo en el Circuito de Monte Carlo, sede del GP de Mónaco.A continuación el vuelta a vuelta del GP de España:Todos los autos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. Inicia el GP de España. Vettel toma la punta. Alonso se sale de la pista. Räikkönen se toca con Verstappen.Se rompe la suspensión delantera en el auto de Räikkönen. Queda fuera de carrera. También es retiro para Verstappen. Kvyat y Palmer en pits..Vettel volando. Se aleja de Hamilton. Lo tiene a 2.6s.Muy bien posicionados los Force India. Pérez es P5 Ocon P6.Hamilton marca vuelta rápida. Le descuenta 0.2s a Vettel.No hay medidas en contra de RAI y VER por colisión. Reportado MAS por sacar a ALO de la pista.La diferencia entre Vettel y Hamilton se mantiene en 2.5s. Bottas P3 a 8.3s. Fuerte ritmo inicialAlonso está en el P11 presionando a Grosjean. Gap de 0.9s.Sainz conectado a Magnussen por el P8.Vettel no cede. Impone un fuerte ritmo. Hamilton a tope intentando descontar. Gap de 2.4s.No hay acciones de los comisarios en contra de Massa por toque con Alonso en la curva 1.Bajo investigación Räikkönen, Verstappen y Bottas por colisión en curva 1.En pits Alonso, Stroll y Vandoorne.Magnussen y Sainz en boxes. Duelo en el pit lane entre Sainz y Magnussen. Carlos quería pasar por el césped. Muy apretado. Hamilton se acerca a Vettel, ahora a 1.9s.Vettel en pits. Sale con blandos nuevos.Hamilton vuelta rápida. Hace todo lo posible para realizar el overcut sobre Vettel.Ocon en pits.Alonso en duelo con Kvyat por el P13.Ahora Pérez ingresa a pits. Bastante agitado se escucha a Lewis Hamilton por radio.Bajo investigación la maniobra entre Magnussen y Sainz. Grosjean en pits.La diferencia entre Hamilton P1 y Vettel P3 es de 14.5. Sebastian es más 1.1s más veloz por vuelta que Lewis.Hamilton en pits. Sale con medios nuevos hasta el final de la carrera seguramente. Ricciardo también entra a boxes.Bottas es P1 presionado por Vettel. Momento clave de la carrera. Valtteri le quita ritmo a Sebastian.Vettel se complica con Bottas. Valtteri no se deja pasar. Pierde tiempo clave.¡Espectacular adelantamiento de Vettel a Bottas! Engaña al finlandés y lo pasa en la curva 1.Hamilton pasa a Bottas. Lewis toma el P2. Gap Vettel-Hamilton es de 4s. Estrategias diferentes.Mercedes esperaba algo más de Bottas para contener a Vettel. Valtteri en pits.Vettel gira con blandos y Hamilton con medios, 7 más usados el de Ferrari. Esto le pesará a Sebastian.Vettel es 0.5s más veloz por vuelta que Hamilton. Gap de 5.1s.Gran carrera de Wehrlein. Aún no se detiene, es P8 y gira constante en 1:27. Buen ritmo.Hamilton ya gira en el mismo ritmo de Vettel. Progresivamente Lewis será más veloz.El gap entre Vettel y Hamilton es de 6.3s.Vettel aumenta el ritmo. Está ahora a 7.8s de Hamilton. Alonso en pits. Cae al P17 el piloto español.Hamilton complicado con Ericsson en el momento que lo adelantaba.Vandoorne queda fuera de carrera. No vio a Massa quien estaba por dentro. Virtual Safety Car.Aprovechan el VSC para entrar a pits Hamilton, Wehrlein, Hülkenberg, Pérez, Sainz, Grosjean.Bajo investigación Massa y Vandoorne por maniobra en la curva 1. Hamilton a pits. Sale con compuesto blando nuevo. Finaliza Virtual Safety Car. Se reanuda la carrera. Gap entre Vettel y Hamilton es de 22.2s.Vettel en pits. ¡Salen rueda a rueda en la curva 1! Se mantiene Sebastian adelante. Hamilton al tener que salirse de la pista en la curva 1, no tomó el carril obligatorio de reincorporación.Hamilton con blandos y Vettel con medios. Gran duelo se viene. Ricciardo en pits.Problemas para Valtteri Bottas. No es muy común que Mercedes tenga problemas mecánicos¡Qué momento de carrera! Tráfico para Vettel y Hamilton. Se acerca Lewis.El gap entre Vettel y Hamilton es de 0.8s. Lewis con sangre en el ojo. Viene furiosoVettel ha logrado sortear sin problema el tráfico al final de la recta. DRS para HamiltonHamilton pasa a Vettel al final de la recta principal y toma el liderato de la carrera Comisarios de carrera dictaminan que no hay acción por la maniobra entre Vettel y Hamilton en la curva 1.Vettel se acerca a Hamilton. Gap de 1.1s. Esto no está cerrado todavía.Hamilton parece tener problemas en los neumáticos traseros y aún quedan 20 vueltas.Wehrlein penalizado con 5s por no entrar correctamente a boxes. Está P7. Una pena.Hamilton se aleja de Vettel. Ahora a 1.9s.Desde el P5 de Ocon, todos los pilotos han perdido vuelta.Sigue ampliando la diferencia Hamilton sobre Vettel. Ahora es de 2.4s.Pérez marca sus mejores tiempos en carrera. Sólido en el P4El gap entre Hamilton y Vettel es de 2.2s.Kvyat luchando con Magnussen por el P9.Alonso en pits. Realiza su tercera detención.Pérez en el P4 pierde vuelta. Impresionante el ritmo de Mercedes y Ferrari en esta carrera.Wehrlein defiende el P7 con Sainz. Tendrá penalización de 5s al final el piloto alemán de Sauber.Hamilton se despega de Vettel. Gap de 4.2s.Sainz casi pierde el control del auto en la 4.Tráfico para los líderes. Vettel estuvo cerca de impactar a Massa.Alonso pasa a Massa y toma el P14.La diferencia entre Hamilton y Vettel es de 4.1s.Alonso pasa a Stroll. Es P13 Fernando.Duelo entre los Williams. Massa presiona a Stroll por el P14.Vuelta rápida para Hamilton.Massa pasa a Stroll¡Última vuelta en Barcelona! Victoria de Lewis Hamilton (Mercedes) en el GP de España. 2º Sebastian Vettel (Ferrari), 3º Daniel Ricciardo (Red Bull), 4º Sergio Pérez (Force India), 5º Esteban Ocon (Force India), 6º Nico Hülkenberg (Renault), 7º Carlos Sainz (Toro Rosso), 8º Pascal Wehrlein (Sauber), 9º Daniil Kvyat (Toro Rosso) y 10º Romain Grosjean (Haas).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:23:593 en el giro 64.