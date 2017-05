Home >> Noticias

Fernando Alonso le pone a plazo a McLaren-Honda para definir su continuidad

Como lo dije al comienzo de temporada, éste es mi último año de contrato con McLaren. Tendré que pensar un poco tras el verano, porque ahora es un período bastante ajetreado y además por las 500 millas de Indianápolis. No es momento para pensar en algo más. Pero sí, será alrededor de septiembre y octubre. Necesitaré considerar lo que haré el próximo año. Si es momento de encontrar otros retos fuera de la Fórmula 1 o si es la F1 para tener una oportunidad de ganar el campeonato, el cual es mi principal objetivo. Estoy muy abierto a todo.



Creo que con los autos de este año y las regulaciones de 2017, creo que estos bólidos son buenos para pilotear. Considero que la Fórmula 1 está de regreso. Vemos el real potencial de eficiencia, velocidad en curva, cosas que extrañábamos en los dos últimos años. Los autos se ven agradables desde el exterior, con neumáticos grandes, así que me gusta esta Fórmula 1.



Así que mi intención o mi primera prioridad es competir el próximo año aquí y no solo correr, quiero ganar. Ahora no tengo más obligaciones con McLaren. Estoy contento con el equipo, pero no estamos ganando, así que si de aquí a septiembre u octubre estamos en una posición donde pueda ver claramente una posibilidad para ganar en 2018, estaré más que contento de permanecer en el equipo. Si no es el caso, estaré más que contento en conversar con cualquiera

Pasan los días y la paciencia del piloto español Fernando Alonso con McLaren-Honda se va agotando ante los problemas de fiabilidad y competitividad. Por esta razón el bicampeón de Fórmula 1 expresó que tras el verano definirá su futuro con la escudería anglo-japonesa.Durante la primera conferencia de prensa oficial de la FIA en Barcelona, Alonso comentó: "", sentenció el piloto español.