Räikkönen afirma que Vettel no es el piloto número uno de Ferrari

Ahora probablemente estoy más contento que en la primera carrera. Creo que en China las cosas salieron muy bien, estaba feliz pero no tanto en clasificación. El sábado fue normal y por ende la posición de partida no fue tan buena. Luego en la carrera la primera vuelta fue complicada y con una mala partida no podía pasar a Felipe (Massa) en el inicio. Una vez lo hice, tuvimos buena velocidad pero el Safety Car fue desafortunado tras nuestra primera detención. Luego la sensación fue buena. Hay que tener un mejor sábado y así poder aprovechar la velocidad

No, hemos tenido nuestras conversaciones al inicio del año. Sabemos exactamente lo que se supone debemos hacer como pilotos y eso no ha cambiado. Si se trata del final del año cuando ya no hay opción, entonces se hace puramente por los puntos, así que las cosas se colocarán en su lugar, pero aparte de eso, no veo nada que suceda hasta entonces

He hablado con el equipo y todo está bien. Hay cosas que se han escrito sobre mí, se encuentran cosas sin sentido en los periódicos, en la web, pero confío más en la mi relación personal con el equipo o con él (Marchionne). Para mí todo está bien. Como lo he dicho antes, espero un buen resultado de mí mismo. Cuando no le doy a mi equipo esto, me disgusto, así que la gente no está contenta porque eso no es bueno para mí. No sé lo que vendrá para mi futuro. Siempre hay muchas conversaciones desde hace varios años. No me iré para intentarlo y no me iré para hacerlo. Lo primero que quiero es hacerlo bien y veremos qué sucede tras este año. Definitivamente no es la primera cosa que tenga en mi mente ahora mismo. Lo primero es hacer bien las cosas aquí, en la siguiente y veremos qué pasa en el futuro. Tengo una buena relación con él, lo conozco bien y depende de muchas cosas

Creo que hay diferentes formas de mirar las cosas. Si se mira por los resultados, por la clasificación. Depende desde dónde se mire, pero creo que como equipo ellos (Ferrari) están haciendo un muy buen trabajo para nosotros, teniendo el auto a este nivel y lógicamente permitiéndonos aprovecharlo al máximo. Sebastian ha realizado buenas carreras. Como equipo creo que hemos venido de un largo camino desde los últimos años. Sí, aún hay cosas que tenemos que mejorar todo el tiempo, pero es igual para todos. ¿Estamos al mismo nivel que Mercedes? No sé, digamos que no están tan lejos. En clasificación creo que ellos son un poco más fuertes y debería decir que en carrera somos similares. Es un poco la misma tendencia de los últimos años, encuentran algo extra a una sola vuelta y luego se iguala en condiciones de carrera. Creo que depende un poco de los circuitos donde estemos, pero tenemos un buen paquete y tenemos que aprovecharlo

El finlandés Kimi Räikkönen expresó que su compañero de equipo, Sebastian Vettel, no es el piloto número uno de Ferrari, ya que aún el campeonato recién comienza y no se han agotado las posibilidades matemáticas. La pregunta surgió hoy en la conferencia de prensa oficial de FIA en el GP de Rusia, luego que el alemán asumiera el liderato del campeonato y mostrara un nivel más fuerte que el de 'Iceman' en el inicio de 2017.Sobre lo acontecido en el pasado GP de China, Räikkönen dijo: "".Al preguntarle si Sebastian Vettel ya es el piloto número uno del equipo, Räikkönen expresó: "".En cuanto su supuesta complicada relación con el presidente de Ferrari, Sergio Marchionne y su futuro en el equipo, Kimi comentó: "".Sobre el nivel de Ferrari en comparación al de Mercedes, Räikkönen respondió: "".