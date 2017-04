Home >> Noticias

Alonso: "Un resultado positivo sería terminar la carrera con ambos autos" - Previo - GP de Rusia - McLaren

El Sochi Autodrom es un circuito interesante – una mezcla de retos que creo que este año se enfrentarán de manera muy distinta por los nuevos reglamentos de 2017. Por ejemplo, la curva tres era complicada el año pasado y tenía que ser muy preciso – es un giro a la izquierda con varios ápices con lo que el equilibrio del auto y el control es importante para no perder la forma en mitad de la curva. Sin embargo, este año seguramente se tomará con el acelerador a fondo, por lo que estoy con ganas de ver cómo han cambiado las sensaciones dentro del auto a lo largo del circuito.



Hay dos curvas largas, con pequeñas curvas y dos curvas de alta velocidad, con lo que este circuito supondrá un reto para nosotros con el paquete que tenemos pero nuestro auto también tiene muy buen equilibrio, así que espero que podamos sacar el máximo de las varias curvas de 90 grados que hacen que este circuito sea único. Aunque técnicamente sea un circuito urbano, en general es muy rápido y el trazado es ancho, así que sueles rodar muy cerca de los otros autos y hay buenas oportunidades para adelantar.



Un resultado positivo para nosotros en Sochi sería terminar la carrera con ambos autos, ya que hemos sufrido varios problemas de fiabilidad en los últimos fines de semana. Seguí los tests de Bahrein y estoy contento por el hecho de que hayamos podido recopilar mucha información valiosa tanto del auto como de la unidad de potencia y sé que todo el mundo en McLaren-Honda está trabajando duro para aprovecharlo y hacer que progresamos lo más rápido posible. La temporada es larga pero no hay mucho tiempo entre carreras para desarrollar – sobre todo en las transoceánicas – así que las vueltas que hicimos en el último día de los tests fueron muy positivas para nosotros y espero que nos ayuden en las próximas carreras

He corrido en Sochi y he conseguido buenos resultados ahí – es donde gané el campeonato de GP2 en 2015 – así que eso es un estímulo para mí entrando al fin de semana. No hemos tenido mucha suerte últimamente desde mi lado del garaje y me he quedado sin hacer un kilometraje fundamental pero espero que podamos mejorar esa situación este fin de semana.



Después de un par de fines de semana complicados, el último día de los tests de Bahrein han sido muy alentadores, tanto para mí como para todo el equipo. Fue un impulso que necesitábamos y nos ha ofrecido mucha información valiosa sobre la dirección que estamos tomando con el paquete, así que llegamos a Sochi con mejores sensaciones de las que tuvimos el domingo por la noche después de una carrera decepcionante.



Como he dicho antes, en trazados como este donde la velocidad en línea recta es importante, sabemos que no somos los más fuertes. Deberíamos centrar nuestros esfuerzos en maximizar nuestro tiempo sobre la pista y trabajar sobre la fiabilidad. Si podemos tener un fin de semana sin incidentes desde ese punto de vista y no tener problemas con el auto, tendremos una buena oportunidad para encontrar rendimiento de cara a la carrera y lo daremos todo con el paquete que tenemos

Continúan los problemas de fiabilidad en la unidad de potencia Honda en el McLaren MCL32. Las tres primeras carreras de la temporada 2017 han sido un suplicio para todo el equipo, en especial para sus pilotos Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne. El español considera que si en el GP de Rusia los dos autos lograr terminar la carrera, será un resultado positivo. La marca japonesa tendrá algunas actualizaciones tras los tests de Bahrein de la semana anterior.".".