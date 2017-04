Home >> Noticias

Vettel se lleva la victoria y el liderato en solitario del campeonato - Reporte Carrera - GP de Bahrein



Vuelta 26: La diferencia entre Vettel y Bottas es de 5.9s.



Vuelta 27: Hamilton pasa a Bottas, seguramente por orden de equipo. Lewis tiene sanción de 5s.



Vuelta 28: Vettel está a 6.1s de Hamilton.



Vuelta 29: Gran adelantamiento de Ricciardo a Massa. Toma el P5 del brasilero.



Vuelta 30: Hamilton le reduce diferencia a Vettel. Gap de 5.4s. Alonso intentando hacer milagros con un limitado MCL32, todo por el duelo entre Kvyat y Palmer. Luchan por el P11.



Vuelta 31: Bottas en pits. Salen con blandos nuevos hasta el final de la carrera.



Vuelta 32: Hamilton sigue descontándole a Vettel. Gap de 4.5s.



Vuelta 33: Bottas presiona a Pérez por el P6. Buena recuperación del mexicano quien inició desde el P17.



Vuelta 34: Vettel en pits. Sale con blandos nuevos. Cae al P3 por delante de Ricciardo y Bottas.



Vuelta 35: Hamilton hace todo lo posible para estirar la diferencia y reducir la desventaja de la penalización de 5s.



Vuelta 36: Vettel pasa a Räikkönen fácilmente. Sebastian está a 15s de Hamilton. Lewis aún no se detiene. Bottas tiene en frente a Ricciardo y va perdiendo diferencia con Vettel.



Vuelta 37: Bottas pasa a Ricciardo y es P4. Está a 4.4s de Räikkönen por el P3.



Vuelta 38: Räikkönen en pits. Sale con blandos nuevos.



Vuelta 39: La diferencia entre Hamilton y Vettel es de 12s. Hamilton hará un stint muy corto al final y será bastante veloz.



Vuelta 40: Ricciardo en pits. Sale con súperblandos nuevos. Tras su detención en pits, Sergio Pérez rueda con blandos nuevos en el P7. Muy bien Checo.



Vuelta 41: Hamilton bloqueando. Entra a boxes y sale con blandos nuevos. Cumplió con la penalización de 5s.



Vuelta 42: Hamilton cuestiona al equipo por colocar el neumático blando.



Vuelta 43: Hamilton con el acelerador a fondo, descontándole a Vettel y Bottas. Gap de 16.6s y 6.6s respectivamente.



Vuelta 44: Volando Hamilton con el compuesto blando. Está a 4s de Bottas.



Vuelta 45: De los tres primeros, Bottas es quien más vueltas lleva con el compuesto blando. Son 3 más que Vettel y 7 que Hamilton.



Vuelta 46:Hamilton volando. Le indican que tiene el ritmo para ganar la carrera.



Vuelta 47: Hamilton pasa a Bottas. Tiene camino libre para ir por Vettel. Está a 12.8s.



Vuelta 48: Vettel en 1:34.5 y Hamilton 1:33.5.



Vuelta 49: Vettel con tráfico. Hamilton aprovecha para ser 1.4s más rápido en esta vuelta.



Vuelta 50: Hamilton totalmente enfocado. Marcando excelentes tiempos de vuelta. Su ingeniero le dice que victoria se definirá al final.



Vuelta 51: Un reloj suizo el ritmo de Hamilton. Parejo en los 1:34 bajos. Está a 8.7s de Vettel. Tendrá tráfico el británico.



Vuelta 52: Problemas para Ericsson. Retiro para el sueco de Sauber. Un problema menos para Hamilton. Dirección de carrera no activa el Virtual Safety Car. Ericsson en una zona peligrosa.



Vuelta 53: Tráfico para Vettel. Tiene a Alonso y Wehrlein en frente.



Vuelta 54: Vettel supera el tráfico. Ahora lo tiene que hacer Hamilton. Gap de 5.9s entre Sebastian y Lewis.



Vuelta 55: Restan 3 vueltas. El gap entre Vettel y Hamilton se amplía a 6.3s. Alonso con problema de motor. Qué karma para el piloto español. Competirá en Indy500 para olvidar un poco esta mala situación.



Vuelta 56: Diferencia entre Vettel y Hamilton se amplía a 6.6s.



Vuelta 57: Última vuelta. Sigue el gap de 6.6s entre Vettel y Hamilton. Victoria de Sebastian Vettel (Ferrari) en el GP de Bahrein. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Kimi Räikkönen (Ferrari), 5º Daniel Ricciardo (Red Bull), 6º Felipe Massa (Williams), 7º Sergio Pérez (Force India), 8º Romain Grosjean (Haas), 9º Nico Hülkenberg (Renault) y 10º Esteban Ocon (Force India).



Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:32:798 en el giro 46.



Posiciones Finales Gran Premio de Bahrein 2017

El alemán Sebastian Vettel le dio esta noche la segunda victoria de la temporada a la Scuderia Ferrari, logrando desempatar el liderato en el campeonato de pilotos y de paso contribuyó a que el equipo italiano encabece el campeonato de constructores. El podio lo completaron los pilotos de Mercedes AMG, el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas.Como es habitual en el Gran Premio de Bahrein, la carrera se celebró cayendo la tarde por lo que las condiciones climáticas fueron diferentes especialmente en términos de temperatura. Fueron 19 los pilotos en participar, ya que el belga Stoffel Vandoorne no inició la competencia debido a un problema en la unidad de potencia Honda de su McLaren MCL32.En cuanto a la partida, Valtteri Bottas mantuvo la primera posición luego de haber logrado la pole ayer. Entretanto Lewis Hamilton desde el segundo lugar, no tuvo la mejor largada y antes de la primera curva, Sebastian Vettel superó al británico de Mercedes. De inmediato el de Ferrari se conectó a Bottas, lo presionó, pero el finlandés no cometió errores.Ante esta situación, Ferrari decidió realizar un undercut (anticipar la detención en boxes para ganar posiciones) en la vuelta 11, sin embargo dos vueltas después una colisión entre Stroll y Sainz, generó el ingreso del Safety Car. Esta situación fue similar a la que se presentó en China, en la que Vettel perdió la opción de victoria por el auto de seguridad, pero en esta ocasión no fue así.Entretanto Lewis Hamilton hacía todo lo posible para adelantar a Valtteri Bottas, pero no lo consiguió. Al llegar el pit stop por el Safety Car, ambos entraron a boxes. Al presentarse esta situación, Hamilton entró lento a boxes para hacer tiempo, bloqueando a Daniel Ricciardo (Red Bull). Por esta infracción, los comisarios penalizaron a Lewis con 5 segundos.Tras cumplirse las detenciones, Sebastian Vettel asumió el liderato. Una vez reanudada la competencia, aumentó su ritmo y no se bajó de la primera posición. Mientras esto pasaba, Hamilton nuevamente estaba contenido por Bottas. Sin embargo el británico estiró el segundo stint para tener una parte de final muy veloz con el compuesto blando y así tener opción de victoria. En su segunda y última detención cumplió con la penalización de 5 segundos.Luego de esto, Lewis Hamilton venía descontándole a los brincos a Valtteri Bottas y lo pasó en la vuelta 47. Luego en la mira tenía a Sebastian Vettel por el triunfo, pero ambos encontraron tráfico. Finalmente la victoria se la llevó Sebastian Vettel tras superar a Lewis Hamilton por 6.6s, mientras que el tercer lugar terminó Valtteri Bottas.El cuarto lugar fue para el finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari), seguido por Daniel Ricciardo (Red Bull) y Felipe Massa (Williams). El séptimo lugar fue para el mexicano Sergio Pérez (Force India), quien inició desde el decimoséptimo puesto y tuvo una primera vuelta magistral.El octavo quedó en manos de Romain Grosjean (Haas), noveno Nico Hülkenberg (Renault) y en el décimo lugar Esteban Ocon (Force India), por tercera carrera consecutiva en los puntos el joven piloto francés.Al filo de los puntos quedó el alemán Pascal Wehrlein, quien completó su primera carrera con Sauber tras estar ausente en Australia y China por problemas físicos. Tras él finalizaron Daniil Kvyat (Toro Rosso) y Jolyon Palmer (Renault).Fernando Alonso siguió teniendo problemas con la unidad de potencia del McLaren MCL23, tuvo que retirarse y nuevamente se quejó del pobre rendimiento del auto.Tampoco terminaron la competencia Lance Stroll (Williams) y Carlos Sainz (Toro Rosso) por la colisión en la curva 14. Los comisarios tras revisar las evidencias y escuchar a los pilotos, penalizaron con tres posiciones en la grilla de partida en el próximo GP de Rusia.Max Verstappen de Red Bull tampoco finalizó la carrera, luego de un problema de frenos tras su primera detención. Su ritmo era prometedor y de hecho venía presionando a Lewis Hamilton.Finalmente Kevin Magnussen tuvo que retirarse por problemas en su Haas VF17.Con los resultados de este GP de China, Sebastian Vettel lidera el campeonato con 68 puntos. En el segundo lugar termina Lewis Hamilton (61), tercero Valtteri Bottas (38), cuarto Kimi Räikkönen (34), quinto Max Verstappen (25), sexto Daniel Ricciardo (22), séptimo Felipe Massa (16), octavo Sergio Pérez (14), noveno Carlos Sainz (10) y décimo Romain Grosjean (4).En el campeonato de constructores, ahora Ferrari lidera con 102 puntos, segundo Mercedes (99), tercero Red Bull (47), cuarto Force India (17), quinto Williams (16), sexto Toro Rosso (12), séptimo Haas (8) y octavo Renault (2).La próxima válida se realizará del 28 al 30 de abril en el Circuito de Sochi, sede del GP de Rusia.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Bahrein:Por problemas en la unidad de potencia en el McLaren MCL32, Stoffel Vandoorne no participará en la carrera.Se apagan los semáforos, ¡inicia el GP de Bahrein! Bottas mantiene el P1. Vettel pasa a Hamilton. Verstappen sube al P4.Vettel presiona a Bottas por el P1. Hamilton se acerca al grupo de punto.Se habilita el DRS. Vettel está muy cerca de Bottas a tan solo 0.6s.Carlos Sainz y Sergio Pérez han sido los pilotos que más posiciones han escalado con 5. Ahora P11 y P13 respectivamente.Hamilton reacciona y se conecta a Vettel. El gap entre el P1 y P3 es de tan solo 1.5s.Räikkönen presionando a Massa por el P6. Kimi se va desconectando del grupo de punta.Vettel le muestra el auto a Bottas y Hamilton a Sebastian. ¡La lucha por el liderato al rojo vivo!Verstappen y Ricciardo se suman al grupo de punta. Los Red Bull conectados a Hamilton. Räikkönen pasa a Massa. Sube a P6. Está a 3.7s de Ricciardo.Verstappen aguerrido, le muestra el auto a Hamilton. Si tiene la oportunidad, Max lo atacará.Vettel muy cerca de Bottas. Gap de tan solo 0.4s. Bottas con algunos problemas en los neumáticos.Vettel en pits. Intenta Ferrari el 'undercut' para quitarle la punta a Bottas.Bottas no lleva un buen ritmo. Hamilton se acerca. Valtteri comienza a perder levemente. Verstappen en pits. Luego se quedó sin frenos. Retiro para el holandés.Räikkönen en pits y vuelta rápida de Vettel. Hamilton presionando a Bottas. Colisión entre Stroll y Sainz. Safety Car.Este Safety Car favorece a Mercedes. Bottas, Hamilton en pits. También entran Massa, Hülkenberg, Pérez, Kvyat, Alonso, Palmer.Comisarios notificados de un incidente entre Hamilton y Ricciardo. Lewis redujo el ritmo y bloqueó a Daniel.Vettel lidera. Ahora sí bajo investigación La maniobra de Hamilton bloqueando a Ricciardo en el pit lane.Se reanuda la carrera. Vettel presionado por Bottas. Hamilton pasa a Ricciardo por el P3. ¡Grandes duelos! Räikkönen y Massa pasan a Ricciardo. Suben al P4 y P5 respectivamente. Sufre Daniel.Vettel se distancia de Bottas. Lo aleja de DRS a 1.5sHamilton hace todo lo posible para conectarse a Bottas. Gap de 0.8s.Vettel con un mejor ritmo que el de los Mercedes. Es 0.5s por vuelta más veloz. Con toda va Sebastian en su Ferrari. Alonso en duelo con Palmer, Ericsson, Kvyat y Wehrlein. El español en el P11.Como lo dijimos, 5s de penalización para Hamilton por bloquear a Ricciardo en el pit lane.Räikkönen se acerca a Massa por el P4. Gap de 0.5s.El incidente entre Stroll y Sainz se investigará tras la carrera.Räikkönen pasa a Massa y toma el P4. Lo superó al final de la recta principal.