Alonso correrá las 500 millas de Indianápolis y estará ausente en el GP de Mónaco

Estoy enormemente emocionado por disputar las 500 Millas de Indianápolis de este año con McLaren, Honda y Andretti Autosport. Las 500 Millas de Indianápolis es una de las carreras más famosas del calendario mundial de automovilismo, rivalizando solo con las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco (que Fernando ha ganado dos veces, una de ellas al volante de un McLaren, en 2007), y por supuesto me sabe mal no disputar la carrera de Mónaco de esta temporada. Pero el de Mónaco será el único Gran Premio que me perderé este año 2017 y estaré de vuelta en el McLaren-Honda MCL32 a principios de junio para disputar el Gran Premio de Canadá en Montreal.



Nunca he pilotado un IndyCar antes y tampoco he conducido en un super-speedway, pero estoy seguro de que voy a adaptarme rápidamente. He visto muchas carreras de IndyCar por televisión y a través de internet y está claro que se requiere de una gran precisión para correr muy cerca de los otros autos a 354km/h (220mph). Soy consciente de que tengo un buen proceso de aprendizaje por delante, pero volaré a Indianápolis directamente desde Barcelona después del Gran Premio de España y entrenaré con nuestro McLaren-Honda-Andretti en Indianápolis desde el mismo 15 de mayo. Espero poder rodar muchos kilómetros cada día y sé lo buenos que son los chicos de Andretti Autosport. Estaré muy orgulloso de correr con ellos y pretendo aprovechar sus conocimientos y experiencia para extraer toda la información posible.



He ganado dos veces el Gran Premio de Mónaco y una de mis ambiciones es ganar la Triple Corona (el Gran Premio de Mónaco, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans), un logro que solo ha conseguido un piloto en la historia del automovilismo: Graham Hill. Es todo un desafío, un duro reto, pero estoy dispuesto a intentarlo. No sé cuándo voy a correr en Le Mans, pero intentaré hacerlo algún día. Solo tengo 35 años... tengo mucho tiempo para eso

Como americano, y uno que lleva enamorado de la Fórmula 1 desde pequeño, la carrera de las 500 Millas de Indianápolis me ha parecido siempre fantástica. Es precisamente por ello que estoy especialmente satisfecho de haber llevado a McLaren de vuelta a Indianápolis en mi primer año como Director Ejecutivo. Michael (Andretti) es un viejo amigo mío y un hombre al que respeto mucho. Su equipo, el Andretti Autosport, es una de las mejores organizaciones de este mundo. Michael es un ganador (su equipo ganó las 500 Millas de Indianápolis el año pasado con Alexander Rossi, que será uno de los compañeros de Fernando en Indianápolis el próximo mes) y no podría estar más feliz con el debut de Fernando en IndyCar en uno de los autos de Michael.



De la misma manera, este proyecto no habría sido posible sin el apoyo y la motivación de Honda. Decoraremos nuestro auto (el McLaren-Honda-Andretti) con el diseño naranja papaya que hizo famoso nuestro fundador Bruce McLaren, y con el que Johnny Rutherford llevó a su McLaren IndyCars hasta la victoria en las 500 Millas de Indianápolis de 1974 y 1976.



¿Puede ganar Fernando este año las 500 Millas de Indianápolis? No seré tan ingenuo de hacer una predicción tan atrevida, pero espero que esté en la pelea. Digámoslo de esta forma: el equipo para el que competirá fue el ganador del año pasado, usando el mismo motor Honda, y él es el mejor piloto del mundo. Es una combinación emocionante. Así que sí, como digo, estará en la pelea.



Igualmente, tendrá que estar preparado para adaptarse al hecho de correr a velocidades de super-speedway, aunque es una habilidad que cuenta para cualquier tipo de competición de motor, y Fernando es sin duda muy bueno. Tiene mucho coraje y es valiente. Además, las diferencias entre un auto de Fórmula 1 y uno de IndyCar son menos evidentes ahora de lo que lo eran antes. Hoy en día, un Fórmula 1 pesa prácticamente lo mismo que un IndyCar (unos 700kg /1543lb) y los Fórmula 1 desarrollan una mayor potencia que los de IndyCar, pese a que antes era justo al contrario.



Estaré en Indianápolis para ver el retorno de McLaren al Brickyard y seré un hombre muy feliz ese día. Pero también mantendré el contacto constante con Eric [Boullier], que estará al mando de las operaciones del equipo McLaren-Honda de Fórmula 1 en Mónaco, como es habitual

Es un gran honor formar equipo con McLaren en la 101ª edición de las 500 Millas de Indianápolis y que Fernando participe con uno de nuestros autos Antretti Autosport Honda. Quiero agradecer a Zak (Brown), Honda y McLaren esta enorme oportunidad. Hemos estado trabajando conjuntamente en el planteamiento de esta nueva colaboración y creo que hemos establecido las bases para un mes de mayo exitoso. Estamos deseando poder ayudar a Fernando a conseguir uno de sus mayores objetivos deportivos de su carrera: ganar las 500 Millas de Indianápolis.



La falta de experiencia de Fernando en super-speedways no me preocupa. Creo firmemente que las 500 Millas de Indianápolis es una de las mejores opciones para que un debutante empiece, ya que tiene la oportunidad de entrenar en la pista y, como hemos demostrado, un debutante puede ganar. Fernando es un gran talento y tengo plena confianza en que representará correctamente a McLaren, Honda y Andretti Autosport.



La incorporación de Fernando al equipo hace que haya un total de 6 inscritos, que trabajarán en un esfuerzo conjunto. Este intercambio de experiencia y conocimiento es lo que hace que Andretti Autosport destaque y nos de un margen competitivo

