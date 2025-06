Tatiana Calderón logra su mejor resultado en IMSA con un sólido sexto puesto en Watkins Glen

Fue una carrera difícil, con de todo: lluvia, calor y muchas banderas amarillas. Terminar sextos es casi como una victoria para nosotros

Cada vez que manejo, siento que me adapto mejor al Mustang. Estamos contentos, pero sabemos que hay más por mejorar para las próximas carreras en Indianápolis y Road Atlanta

La colombiana Tatiana Calderón, piloto de Escudería Telmex Claro, obtuvo su mejor desempeño en IMSA Michelin Endurance Cup al terminar en el sexto lugar en la clase GT Daytona (GTD) durante las Sahlen’s Six Hours of The Glen, una carrera marcada por condiciones climáticas cambiantes y múltiples incidentes.Junto a sus compañeros Till Bechtolsheimer y Jojo Hand en el Ford Mustang GT3 No. 66 del equipo Gradient Racing, Calderón contribuyó a un resultado importante. No solo fue su primer top 10 en IMSA, sino también el mejor desempeño de Gradient en su debut con el Mustang.La competencia carrera con desafíos desde el inicio. Bechtolsheimer partió desde el puesto 17 tras una clasificación complicada, pero una rápida recuperación y una estrategia acertada en los pits los colocaron en el top 10 antes de que Tatiana tomara el volante.Con lluvia intermitente y varias banderas amarillas, la colombiana completó 64 vueltas en tres relevos, manteniendo un ritmo constante a pesar de una parada en boxes prolongada por un ajuste en el bumper delantero. Joey Hand cerró la carrera con un emocionante final, escalando posiciones en los minutos finales para asegurar el sexto puesto.Tras el competencia, Calderón destacó el progreso del equipo: "", afirmó.", señaló la colombiana.Este resultado impulsa la moral del equipo Gradient Racing de cara a la penúltima fecha de la temporada, que se disputará en el Indianapolis Motor Speedway el 21 de septiembre. Con este desempeño, Tatiana Calderón consolida su crecimiento en el automovilismo norteamericano y demuestra su capacidad para seguir competir a un alto nivel en las carreras de resistencia.