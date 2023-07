Spa-Francorchamps con formato Sprint, una dura prueba para los equipos

La Fórmula 1 tendrá su tercer Gran Premio al Sprint en nada más ni nada menos que Spa-Francorchamps. El mítico trazado belga se estrena con este formato y por sus características y el poco tiempo de entrenamientos, puede convertirse en un quebradero de cabeza para los equipos.Al igual que en Azerbaiyán y Austria la Práctica Libre 1 será la única del fin de semana. En Bélgica será todavía más importante el tiempo en pista para decidir la mejor puesta a punto para la clasificación y la carrera. Cabe recordar que terminada la FP1 los monoplazas entran en 'Parque Cerrado', no se pueden tocar y cualquier cambio obligará al piloto a salir desde pits tanto en la Sprint como en la carrera del domingo.El entrenamiento dura 60 minutos, tiempo del que disponen ingenieros y pilotos para escoger un camino. Y es que el circuito de Spa tiene una configuración particular con zonas de alta velocidad y un segundo sector más trabado.Menos carga aerodinámica y mayor velocidad punta ideal para sobrepasos o sacrificar algo de velocidad y tener mayor carga pensando en sacar provecho de la zona revirada de la pista. El truco está en encontrar una puesta a punto equilibrada y ajustar desde allí.Para sumarle al reto, la previsión del clima advierte que podría llover mañana. Así que si se termina corriendo con piso seco, mucha de la información recogida el viernes será irrelevante. Algunos equipos planean introducir mejoras en esta carrera lo que añade una capa extra para tomar decisiones.Una carrera Sprint es en esencia una versión corta de un Gran Premio de Fórmula 1 tradicional. Estas deben cubrir una distancia de 100 Km y el número de vueltas se establece dependiendo de la longitud del circuito. Se realizan desde el 2021 y esta temporada 6 GP's tendrán formato Sprint: Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Estados Unidos (Austin), Qatar y Brasil.Además de añadir nuevas fechas las F1 Sprint tienen otros cambios. Desde este año la carrera Sprint y el Gran Premio son independientes y cada uno tiene su propia clasificación. Cuando recién se implementó el resultado de la carrera corta decidía el orden de partida para el domingo. En consecuencia, los pilotos arriesgaban poco para no condicionar sus opciones pensando en la competencia que daba la mayor cantidad de puntos.Esta temporada se implementó el Sprint Shootout, una sesión de clasificación también reducida para determinar el orden de partida para la Sprint. En esta tanda los pilotos deben hacer SQ1 y SQ2 con neumáticos medios y SQ3 con neumáticos blandos.Antes de este Sprint Shootout tenemos la sesión de clasificación tradicional que establece la parrilla de salida del Gran Premio. Esta se realiza el viernes después del único entrenamiento del fin de semana y quien se quede con el mejor tiempo es considerado el poleman. El ganador del Sprint Shootout asegura la primera posición, pero no se le acredita Pole.Este cambio ha sido clave para el espectáculo porque si algún piloto tiene alguna avería o accidente en la Sprint, esto no afecta su posición de partida en el GP.El reparto de puntos se mantiene y entrega 8 al ganador, 7 al segundo, 6 al tercero, y así sucesivamente reduciendo de un punto hasta el octavo clasificado, que recibe 1. Estos cuentan tanto para el campeonato de pilotos como para el de constructores.En esta carrera corta los pilotos pueden accionar el DRS desde la primera vuelta y no como ocurre en la carrera grande que se habilita después de 2 vueltas. En estas Sprints no hay podios.