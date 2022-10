'Checo' Pérez reina en el Marina Bay y consigue su segunda victoria de 2022 - Reporte Carrera - GP de Singapur

Análisis de la carrera del GP de Singapur 2022:

Posiciones del Gran Premio de Singapur 2022



Vuelta Rápida: Russell - 1:46.458 - V. 54

Safety Cars: 2

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Sergio Pérez Red Bull 2:02:15.238 25 - 25 2. Charles Leclerc Ferrari +7.595 18 - 18 3. Carlos Sainz Ferrari +15.305 15 - 15 4. Lando Norris McLaren +26.133 12 - 12 5. Daniel Ricciardo McLaren +58.282 10 - 10 6. Lance Stroll Aston Martin +61.330 8 - 8 7. Max Verstappen Red Bull +63.825 6 - 6 8. Sebastian Vettel Aston Martin +65.032 4 - 4 9. Lewis Hamilton Mercedes +66.515 2 - 2 10. Pierre Gasly AlphaTauri +74.576 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Valtteri Bottas Alfa Romeo +93.844 12. Kevin Magnussen Haas +97.610 13. Mick Schumacher Haas +1 vuelta 14. George Russell Mercedes +2 vueltas No terminaron: 15. Yuki Tsunoda AlphaTauri - 16. Esteban Ocon Alpine - 17. Alexander Albon Williams - 18. Fernando Alonso Alpine - 19. Nicholas Latifi Williams - 20. Guanyu Zhou Alfa Romeo -

Sergio Pérez consiguió un triunfo incontestable en el GP de Singapur, su segundo de 2022. El mexicano impuso condiciones desde la salida superando a Leclerc antes de la primera curva, marcó el ritmo de principio a fin, controló los momentos de una carrera con muchas interrupciones y se defendió con inteligencia de los ataques de Charles Leclerc intenso en la última parte del Gran Premio. El de Ferrari lo intentó todo, pero al final se resignó. Carlos Sainz completó el podio.Como lo había anunciado en el previo 'Checo' atacó y tomó la punta desde la largada y con el pasar de las vueltas fue abriendo gap sobre Leclerc que fue el único que pudo mantenerse cerca del ritmo del piloto mexicano en el primer tercio de carrera. El Safety Car provocado por el incidente entre Latifi y Zhou en la vuelta 8 los reagrupó a todos, pero Pérez reinició bien y de nuevo impuso un ritmo difícil de igualar por sus rivales.Tras el último auto de seguridad provocado por el accidente de Yuki Tsunoda Pérez perdió algo de rendimiento y Leclerc se acercó hasta meterse en rango DRS, pero tras unas vueltas intensas el monegasco desgastó sus neumáticos y no pudo seguir atacando. Mientras tanto, Sergio avisado de una posible penalización por una infracción de Safety Car apretó para ampliar aun más las diferencias y cubrirse.Tras un Sainz 3º que rodó en Singapur sin poder seguir el paso de los de adelante, completaron el Top 5 un sólido Lando Norris en 4º que supo aguantar a Max Verstappen durante parte de la carrera y Daniel Ricciardo 5º aprovechando los problemas y errores de sus rivales para sumar una buena cantidad de puntos y recuperar la cuarta plaza del Mundial para McLaren tras la debacle de Alpine.Dentro de los 10 primeros cruzaron la meta Lance Stroll en 6º con buen ritmo y sacando partido de los múltiples abandonos. En 7º cruzó la meta Max Verstappen que perdió posiciones en la salida, se recuperó, cometió un error mientras luchaba por adelantar a un rival tras el último reinicio y desde el P14 remontó 7 lugares superando en la última vuelta a Sebastian Vettel. El alemán completó la buena jornada para Aston Martin que metió sus dos autos en zona de puntos.Cerraron este grupo un errático Lewis Hamilton en 9º que nunca estuvo cómodo con el balance del W13. Primero chocó ligeramente contras las barreras mientras perseguía a Sainz por la tercera posición y tuvo que ir a pits y esto le costó varios lugares. Finalmente intentando superar a Vettel se fue por la parte húmeda de la pista y cedió el lugar con Verstappen. El último puntito fue para Pierre Gasly.Del 11º al 14º se reportaron Valtteri Bottas con el Alfa Romeo, el dúo de Haas con Magnussen por delante de Mick Schumacher y un George Russell en una carrera llena de vicisitudes con 4 paradas en pits. El británico largó desde el pitlane luego de tener que ir al último lugar por cambios en su motor, fue el primero en ir por neumáticos de piso seco, pero no encontró el ritmo y tuvo varios incidentes incluido un pinchazo tras tocarse con uno de los Haas.No terminaron el GP Yuki Tsunoda tras chocarse contras las barreras en la vuelta 35 recién cambió a neumáticos medios lisos, Alexander Albon, la dupla de Alpine Esteban Ocon y Fernando Alonso, ambos con fallas en la unidad de potencia, Nicholas Latifi y Guanyu Zhou, que arrinconado por el canadiense terminó chocando contra las barreras y fueron los primeros abandonos de esta carrera.Con los resultados finales de este GP de Singapur, Max Verstappen mantiene el liderato con 341 puntos. Segundo Charles Leclerc (237), tercero Sergio Pérez (235), cuarto George Russell (203), quinto Carlos Sainz (202), sexto Lewis Hamilton (170), séptimo Lando Norris (100), octavo Esteban Ocon (66), noveno Fernando Alonso (59) y completando el top 10, Valtteri Bottas (46).En el campeonato de constructores, Red Bull es líder con 576 puntos, segundo Ferrari (439), tercero Mercedes (373), cuarto McLaren (129), quinto Alpine (125), sexto Alfa Romeo (52), séptimo Aston Martin (37), octavo Haas (34), noveno AlphaTauri (34), y último Williams (6).La decimoctava válida de la temporada 2022 se realizará la próxima semana en el Circuito de Suzuka del 7 al 9 de octubre, con motivo del GP de Japón.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Singapur:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Pérez pasa a Leclerc y es P1. Partida limpia. Hamilton se sale de pista y cae un lugar. Verstappen tiene mala partida y pasa de P8 a P12.Verstappen pasa a Magnussen y Stroll. Es P10. Checo a 1.090 de Leclerc. Alonso en 6 en su GP 350.Leclerc se acerca a Pérez. Hamilton le dice al equipo que en la próxima ocasión lo escuchen y que estos neumáticos no tienen adherencia. Verstappen pasa a Tsunoda y es P9.Pérez abre ventaja de 1.3s sobre Leclerc. Sainz en P3 a 5.1s. Verstappen presiona a Vettel por el P8.Checo intenta abrir ventaja sobre Leclerc, pero el monegasco se mantiene en 1.3s. Russell pasa a Latifi y es P17.Sainz es más veloz que Hamilton. Gap de 3s. El español en P3. Pérez a 1.5s de Leclerc.V7/61: Bandera de advertencia para Magnussen por el end plate derecho de su alerón delantero tras toque con Verstappen. Tiene que entrar a cambiarlo.V8/61: Zhou fuera de carrera. Latifi lo arrinconó e impactó el muro. Magnussen entra a pits. Safety CarDaños en el auto de Latifi. Está en el pit. Es retiro. Russell se toca levemente con Bottas y se sale de pista. Puede continuar.Se retira el Safety Car. Pérez se mantiene P1. Verstappen presiona a Vettel y lo pasa. Hace lo propio con Gasly para subir al P7Pérez a 0.9s de Leclerc. Verstappen se acerca a Alonso por el P6. Vettel presiona a Gasly por el P9.Norris se recupera y se aleja de Alonso en el P5..Pérez se aleja de Leclerc a 1.4s.Sainz a 6s de su compañero Leclerc. Checo a 1.8s de Charles.Verstappen sigue presionando a Alonso. No cede el español en su GP 350 en F1.Checo a 1.9s de Leclerc. Marca la vuelta más rápida.Alonso a 0.7s de Verstappen. Leclerc con la vuelta rápida a 1.7s de Checo. Hamilton a 1.4s de Sainz.Stroll aguanta la presión de Ricciardo por el P11.Verstappen reporta un retraso al subir las marchas. Pérez a 2.8s de Leclerc. Alonso sigue conteniendo a Max.Checo sigue aumentando la ventaja. Ya son 3.1s.Problemas para Fernando Alonso. Es motor. Virtual Safety Car.Russell en pits. Sale con slicks. Se va de costado en la curva 1 y casi impacta el muro. Es el chivo expiatorio.Se desactiva el Virtual Safety Car. De entrada Russell con tiempos altos con slicks.Pérez a 2.5s de Leclerc. Se viene acercando el monegasco de Ferrari.Russell con tiempos altos aún. Checo es 6s más rápido que el británico.Golpe de Albon contra la barrera de protección. Logra salir pero deja incrustado el alerón delantero. Virtual Safety Car.Albon en pits. Es abandono. Los comisarios remueven su alerón de la barrera de protección. Se reanuda la carrera. Verstappen presiona a Norris por el P5.Problemas para Ocon. De nuevo Virtual Safety Car.Hamilton conectado a Sainz. Sigue el Virtual Safety Car.Finaliza el Virtual Safety Car. Pérez a 4.5s de Leclerc. Sainz a 1.1s de Hamilton. Verstappen bloquea intentando pasar a Norris.Leclerc con la vuelta más rápida. Gap de 3.3s con Checo. El mexicano lidera la carrera.Russell es 5s más lento que Pérez con slicks. Verstappen muy cerca de Norris. Bloquea el neerlandés.Hamilton impacta la barrera de protección en la curva 7. Al regresar a la pista queda entre Norris y Verstappen,Ferrari intentando engañar a Red Bull con su crew en pits saliendo con los neumáticos slick.Leclerc en pits. Colocan los medios en el Ferrari. También entran Hamilton y Vettel. Russell marca la vuelta rápida con slicks.Pérez y Sainz en pits. Detención de 2.8s para el mexicano. La de Leclerc en la anterior fue de 5.3s. Verstappen también con medios. Tsunoda contra las barreras de protección. Safety Car.Los McLaren de Norris y Ricciardo favorecidos con este Safety Car. Pierden poco tiempo. Verstappen queda P5 en medio de los autos Papaya.Inicia el conteo regresivo para el final de la carrera. Restan 38 minutos.Se marcha el Safety Car. Pérez P1 calentando neumáticos en la recta. Gap de 1s. Verstappen se apresura, bloquea y sale derecho a la zona de escape. Cae al P8.Dirección de carrera anotan una infracción de Checo Pérez bajo el Safety Car. Verstappen en pits. Sale último. Russell con problemas.Leclerc a 0.7s de Pérez. Restan 30 minutos. Fuerte presión del monegasco. Hamilton sobre Vettel por el P7.Presión absoluta de Leclerc a Pérez. Gap de 0.5s. Charles con la vuelta rápida. Checo reporta problemas con el manejo del motor.Pérez problema reporte bajo frenado y tracción. Dirección de carrera habilita DRS. Leclerc marca la mejor vuelta.Leclerc activa el DRS. Checo aguantando. Ambos junto con Verstappen son los únicos que giran en 1:51.Pérez con la vuelta más rápida. El mexicano se defiende del DRS de Leclerc aprovechando la batería.Leclerc presiona con todo a Checo. Tiene a su favor tres zonas DRS. Charles está conectado. Se mueve la parte trasera del Ferrari. Bloqueada de Pérez en la curva 15. Restan 20 minutos.Verstappen marca la vuelta más rápida. Pérez a 0.4s de Leclerc.Pérez se defiende con todo ante el ataque de Leclerc. A punta de manejo de batería contrarresta el DRS de Charles. Hamilton no logra pasar a Vettel por el P7.Pérez marca la vuelta más rápida y se aleja a 1.6s de Leclerc. El monegasco tiene un auto nervioso. Desgaste en sus neumáticos.Leclerc con la vuelta rápida. Está a 1.5s de Pérez. Russell pasa a Schumacher. Verstappen P11 a 0.6s de Bottas.Verstappen pasa a Bottas y es P10. Entra a los puntos. Pérez a 1.9s de Leclerc. Checo será investigado tras la carreras por una infracción durante el Safety Car.Verstappen ahora es P9 tras superar a Gasly. FIA siembra una gran incertidumbre al investigar a Pérez tras la carrera. Restan once minutos.Pérez marca la vuelta más rápida. Hace todo lo posible para abrir la ventaja con Leclerc a más de 5s en caso de ser sancionado. Está a 3.2s.Verstappen a 0.5s de Hamilton por el P8. Pérez supera por 3.1s a Leclerc tras marcar la vuelta más rápida.Restan cinco minutos. Checo a 3.5s de Leclerc. Los Aston Martin de Stroll y Vettel en P6 y P7.Checo a 3.9s de Leclerc. Restan cuatro minutos.Pérez con su mejor vuelta está a 4.5s de Leclerc. Russell marca el mejor giro. Está P14. Checo en vueltas de clasificación. Hamilton se va de largo y Verstappen lo pasa. Es P8.Checo a 6.8s de Leclerc. Qué manejo de Checo, impresionante.Cronómetro en ceros. Última vuelta. Gap de 7.7s de Checo sobre Leclerc. Verstappen presiona a Vettel por el P7 y lo pasa. Checo se alista para segundo triunfo de 2022.Sergio Pérez (Red Bull) logró la victoria en el GP de Singapur. 2º Charles Leclerc (Ferrari), 3º Carlos Sainz (Ferrari), 4º Lando Norris (McLaren), 5º Daniel Ricciardo (McLaren), 6º Lance Stroll (Aston Martin), 7º Max Verstappen (Red Bull), 8º Sebastian Vettel (Aston Martin), 9º Lewis Hamilton (Mercedes), 10º Pierre Gasly (AlphaTauri).George Russell registró la vuelta más rápida con 1:46:030 en el giro 54. No se lleva el punto adicional por no terminar en el top 10.