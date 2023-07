'Checo' Pérez previo al GP de Hungría: ''Tengo que centrarme en tener éxito el sábado''

Hungría es una carrera importante para mí, porque se trata de completar todo el fin de semana. Sé que a veces me he quedado corto en la clasificación esta temporada, así que tengo que centrarme en tener éxito el sábado, porque sé que tengo el ritmo de carrera el domingo y un auto increíble que debería estar en el podio cada fin de semana. He estado en Milton Keynes trabajando duro con mi equipo para mejorar

También he pasado el fin de semana libre en un auto de F1. Me divertí mucho en Madrid para el showrun, sólo Red Bull puede cerrar las calles más concurridas de una capital y me encanta el hecho de que como equipo estamos constantemente promoviendo el automovilismo a nuevas audiencias en todo el mundo, fuera de la pista.







Tenemos un par de mejoras este fin de semana, esperemos que hagan lo que esperamos que hagan para que podamos encontrar un rendimiento extra para las próximas carreras. Vamos a ver qué tal nos va en un circuito en el que la carga aerodinámica es alta y las curvas tienen una velocidad relativamente baja. Sin duda, es un circuito al que siempre tengo ganas de volver. El GP de Hungría siempre es interesante, el año pasado fue complicado tomar las decisiones correctas con la llegada de la lluvia y las bajas temperaturas, pero como equipo mantuvimos la calma y tomamos todas las decisiones correctas.

No son días fáciles para Sergio 'Checo' Pérez, sin duda. En sus manos principalmente está su tranquilidad y esto se remonta a la sesión de clasificación, en la cual en cinco ocasiones no ha podido avanzar a Q3 con un auto superior al de sus rivales como lo demuestra su compañero Max Verstappen.Por esta razón en el GP de Hungría, el mexicano tiene su foco en el sábado en la tarde para poder alejar fantasmas y ubicarse en la posición natural del RB19, que es la primera fila de partida. Para esta carrera, el auto tendrá actualizaciones en los pontones para optimizar su rendimiento.Previo al fin de semana en Budapest, 'Checo' señaló: "".Respecto a la exhibición en España de hace unos días, el tapatío comentó: "".Finalmente sobre sus expectativas para este fin de semana en territorio canadiense, Verstappen dijo: "".