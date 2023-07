'Checo' Pérez se complica con los límites de pista y de nuevo afrontará una carrera desafiante

Creo que hoy teníamos ritmo, y se ha podido ver a medida que avanzaba la sesión. Estoy decepcionado, especialmente con mi última vuelta. En este circuito siempre hay márgenes muy pequeños, y en las dos primeras vueltas que he eliminado por los límites de la pista, las normas eran claras y acepto las decisiones de los comisarios.



En mi última tanda de la Q2 intenté apretar al máximo dentro de esos límites y estaba en una buena vuelta, pero había tráfico y era más difícil mantenerla limpia. Es lo que hay, estamos deseando que llegue mañana, es una nueva oportunidad. Lo más positivo es que tenemos ritmo e intentaremos recuperarnos el domingo por la tarde para la carrera. Me encuentro un poco mejor pero todavía no al cien por cien, toda mi atención se centra en estar preparado para la Sprint de mañana y luego correr bien el domingo

Es genial estar en la pole aquí en el Red Bull Ring, se siente bien. No ha sido una clasificación sencilla debido a todos los límites de la pista. Es muy difícil juzgar la línea blanca aquí, a muchos nos han detectado fuera, así que al menos no hemos sido sólo nosotros. Hoy se trataba de sobrevivir, sólo necesitábamos acumular vueltas, ya que no podíamos forzar al máximo.



Es una vuelta muy corta, así que estamos muy juntos. Nos espera un fin de semana largo, así que pueden pasar muchas cosas, mañana será una historia completamente diferente. Hoy, el auto fue rápido y estuvimos adelante, eso es lo más importante

Continúan los retos y la mala fortuna para Sergio Pérez. Esta vez los exigentes límites de pista no le han jugado a favor y quedó eliminado en la Q2.Han sido tres vueltas las que le fueron eliminadas de esta sesión de clasificación por salirse de las líneas blancas en las curvas 9 y 10. Ante esta situación su posición partida para la carrera del próximo domingo será la decimoquinta, muy lejos de lo esperado por su equipo ante el potencial de su auto.En Mónaco inició desde el último lugar, en España undécimo y en Canadá decimosegundo. Haciendo la media de sus posiciones de partida de los últimos 4 Grandes Premios, el resultado es el decimocuarto lugar.'Checo' tendrá que remar de nuevo contra la corriente para intentar obtener una buena cantidad de puntos. Mientras eso sucede, mañana en la Sprint se le presenta una nueva oportunidad, aunque con una menor cantidad de puntos disponibles y esperando tener una limpia clasificación en la Sprint Shootout.Luego de terminar la clasificación, el piloto mexicano comentó: "", dijo Checo.Entretanto el bicampeón neerlandés, se llevó la pole y no tuvo mayores inconvenientes. Tras la sexta posición de privilegio de la temporada, señaló: "", expresó Max.