Pierre Gasly sobre su relación con Ocon: ''No es ningún secreto que hemos tenido altibajos''

Para mí, no es ningún secreto que hemos tenido altibajos en nuestra relación, pero él es el tipo que conozco desde hace más tiempo, casi 20 años.



Crecimos juntos y creo que hemos limpiado mucho polvo desde que llegamos a la Fórmula 1. Las cosas van bien ahora y no veo ninguna razón por la que no deberían seguir igual

Sólo hay que mirar por el pitlane, hay rivalidades dentro de cada equipo. No es nuevo para nadie, pero ambos deben ser lo suficientemente maduros e inteligentes para llevar al equipo hacia delante.



Cuando se trata de la pista, todos dan el máximo, pero deben ser respetuosos. Veo los artículos y a la gente le gustaría seguir adelante con esta historia, pero no estoy preocupado por ello

Pierre Gasly y Esteban Ocon se estrenarán como compañeros de equipo en 2023 luego de que el galo dejara Toro Rosso para unirse a Alpine en reemplazo de Fernando Alonso. A pesar de sus diferencias en el pasado Gasly espera mantener una relación respetuosa con su compatriota.La escuadra de Enstone volverá a tener una alineación 100 por ciento francesa la próxima temporada (no ocurría desde 1982 con Prost y Arnoux), y la gran pregunta es como van a manejar la relación con dos pilotos que se conocen desde sus días en el karting, pero que no siempre se la han llevado bien.En declaraciones que recoge Channel 4 Pierre cree que han madurado lo suficiente y no tendría que haber ningún problema entre ellos. Además siempre estarán por encima los intereses del equipo.".Ya en su momento Laurent Rossi, director ejecutivo de Alpine, aviso a su nueva dupla de pilotos que si surgen problemas entre ambos "tienen todas las de perder", pero Gasly ha dicho que quiere pasar esa página y espera que su relación sea cordial. Además señaló que los medios le dan demasiada importancia a esta historia.", expresó el francés para concluir.