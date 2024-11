Piastri y Norris saldrán en primera fila en la Sprint - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil

McLaren ha tenido un rendimiento superlativo en la Sprint Qualifying del Gran Premio de Brasil. Exhibieron el potencial del MCL38 el cual tiene un gran potencial para sumar puntos importantes este fin de semana en el Autódromo de Interlagos.La amenaza de lluvia fue latente durante toda la sesión, pero no pasó de ahí. Los tiempos de vuelta fueron mejorando durante los tres cortes y al final con un tiempo de 1:08.899 Oscar Piastri fue el más veloz, superando por 0.029s a su compañero Lando Norris El representante de Ferrari mejor ubicado fue Charles Leclerc en el tercer puesto, mientras que el ganador del pasado GP de México, Carlos Sainz , ocupó el quinto lugar. Max Verstappen fue cuarto y no logró el rendimiento esperado. La sanción de las cinco posiciones por cambio de motor combustión interna, se aplicará para la largada de la carrera y no para la Sprint.Su equipero, el mexicano Sergio Pérez fue decimotercero.El sexto tiempo quedó en manos de George Russell , quien en los entrenamientos se había visto más fuerte. Su compañero de equipo Lewis Hamilton no pasó a la SQ3 y partirá undécimo.Finalmente el top 10 fue completado por Pierre Gasly Oliver Bearman , quien releva a Kevin Magnussen El argentino Franco Colapinto fue decimocuarto y no afronta un fin de semana fácil en lo personal, debido al fallecimiento de su abuelo paterno Leonidas Colapinto.Hay que recordar que en la Sprint suman los ocho primeros, logrando un puntaje de 8 a 1 respectivamente.Mañana a las 11:00 hs de São Paulo se realizará la Sprint del Gran Premio de Brasil y posteriormente a las 17:00 hs la clasificación con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión: