OPINIÓN: ¿Fue correcta la decisión de retrasar tanto tiempo el inicio de la carrera en Spa-Francorchamps?

Nuevamente se ha generado un debate en la comunidad del automovilismo por lo sucedido el pasado domingo en el GP de Bélgica de Fórmula 1. ¿La causa? La lluvia en el Circuito de Spa-Francorchamps, que de nuevo puso en aprietos a los organizadores y a la dirección de carrera de FIA.El trazado belga se encuentra enclavado en Las Ardenas, una región densamente boscosa. Debido a esta ubicación, Spa siempre es propenso a condiciones climáticas adversas e impredecibles. También por su extensa longitud (7.004 km), la mayor del calendario, se pueden presentar microclimas.El antecedente más reciente fue en 2021. Tormenta y tan solo dos vueltas en procesión que terminaron con un resultado oficial de carrera y la mitad de los puntos. Dicho evento terminó siendo una mancha para la F1, debido a la masiva asistencia de público que tuvo que soportar durante horas la lluvia y que posteriormente no recibió la devolución de su dinero, sino compensación con entradas para el año siguientes y bonos en productos.Regresando a lo del pasado fin de semana, la F1, FIA y los organizadores estaban a punto vivir la misma situación. Lo primero que decidieron fue dar la vuelta de formación y evaluar rápidamente mediante las declaraciones de los pilotos el estado de la pista. El conceso fue claro: no hay visibilidad.Ante el concepto de los pilotos, el director de carrera optó por no iniciarla y esperaron hasta que las condiciones mejoraran. En ese momento eran las 15:03 de Spa. Luego, a las 16:00 hs, el Medical Car salió a la pista para evaluar el trazado y ver si ya era posible competir y luego se autorizó el inicio de la carrera, pero bajo el Safety Car y no con partida estática. Además se tomaron cuatro vueltas con el auto de seguridad para seguir evaluando el estado de la pista.El tiempo que tomó la dirección de carrera para autorizar el inicio de la carrera. Antes de evaluar si la decisión fue correcta o no, hay que tener en cuenta dos agravantes: los accidentes fatales de Anthoine Hubert en este circuito en 2019 y el de Jules Bianchi en Suzuka 2014 bajo la lluvia.Esos dos precedentes han marcado a la FIA, sembrándole un altísimo grado de responsabilidad. A esto se suma la naturaleza de Spa-Francorchamps, teniendo en Eau Rouge-Raidillon la sección más compleja al tratarse de una zona de alta velocidad y de curva ciega, altamente propensa a fuertes colisiones. Esto llevó a que la dirección de carrera tomara más tiempo para que la lluvia cesara y por ende la pista estuviera en mejores condiciones.Durante la primera vuelta con el Safety Car, Lando Norris dijo que la parrilla de salida no estaba en las mejores condiciones en los dos carriles, haciendo referencia a que no sería justo tener una partida estática, mientras que Lewis Hamilton y Max Verstappen pedían iniciar la carrera cuanto antes.Si bien la seguridad es la prioridad con los pilotos, asistentes de pista y aficionados, también hay que pensar en el espectáculo y la lluvia hace parte del riesgo, eso sí, en sus justas proporciones.El clima hace parte del juego, influye en las estrategias y es el factor que puede cambiarlo todo. Gran parte de los pilotos coincidieron que la carrera podría haber iniciado antes, con la pista más húmeda. Sin embargo otros aplaudieron la decisión de los comisarios.A esto se suma el diseño de los autos, ya que con el efecto suelo y la cantidad de spray que liberan los compuestos intermedios y de lluvia extrema, la visibilidad se convierte en un gran problema.Hace unos meses la FIA hizo pruebas con cubre ruedas para intentar disipar el spray y no afectar la visibilidad de los pilotos que vienen atrás. Veremos si esta situación acelera y posiciona estos dispositivos para los nuevos autos de 2026 en caso de presentarse lluvia.Finalmente, a la dirección de carrera le solicitamos un poco más de celeridad en algunos de sus procesos. Hay decisiones que toman tiempo y que en ocasiones se pasan de una ventana ideal para poder competir. Que siempre prevalezca la seguridad, pero que no se mate el espectáculo.La F1 moderna cuenta con los, gracias a los avances en materiales y tecnología. Con neumáticos y dispositivos que puedan evitar una gran cantidad de spray, sin duda tendremos grandes carreras y emociones bajo la lluvia. Recuerden,