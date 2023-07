Victoria de Verstappen. Norris y Hamilton completan el podio en casa - Reporte Carrera - GP de Gran Bretaña

Posiciones Finales del Gran Premio de Gran Bretaña 2023



Vuelta Rápida: Verstappen - 1:30.275 - V. 42

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:25:16.938 26 1 26 2. Lando Norris McLaren +3.7 18 - 18 3. Lewis Hamilton Mercedes +6.7 15 - 15 4. Oscar Piastri McLaren +7.7 12 - 12 5. George Russell Mercedes +11.2 10 - 10 6. Sergio Pérez Red Bull +12.8 8 - 8 7. Fernando Alonso Aston Martin +17.1 6 - 6 8. Alex Albon Williams +17.8 4 - 4 9. Charles Leclerc Ferrari +18.6 2 - 2 10. Carlos Sainz Ferrari +19.4 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Logan Sargeant Williams +23.6 12. Valtteri Bottas Alfa Romeo +25.8 13. Nico Hülkenberg Haas +26.6 14. Lance Stroll Aston Martin +27.4 15. Guanyu Zhou Alfa Romeo +29.8 16. Yuki Tsunoda AlphaTauri +31.2 17. Nyck de Vries AlphaTauri +33.1 No terminó: Pierre Gasly Alpine - Kevin Magnussen Haas - Esteban Ocon Alpine -

El piloto neerlandés Max Verstappen logró su octava victoria de la temporada. Carrera intensa con muy buenos duelos. McLaren subió al podio con Lando Norris y Mercedes con Lewis Hamilton.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Gran Bretaña 2023:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Norris le gana la partida a Verstappen. ¡Delirio de más de 150 mil personas! Piastri ataca a Max. Russell sube al P5. No hay incidentes.Norris P1 trata de alejarse y que Verstappen no active DRS. Piastri sigue presionando a Max. Leclerc se acerca a Oscar por el P3.Pérez está en el P15 presionando a Hülkenberg. Verstappen se acerca a Norris. Piastri marca la vuelta rápida.Se habilita el DRS. Verstappen se acerca a Norris. Piastri no se despega.Verstappen pasa a Norris. Lando no quiere desconectarse. Russell con todo sobre Leclerc por el P4. Sainz aprovecha para acercarse.Russell se queja por el movimiento bajo frenada por parte de Leclerc. Norris conectado a Verstappen y Piastri a Lando. Duelos en varios frentes. Pérez pasa a Hülkenberg. P14.Hamilton presiona a Alonso por el P7 y lo pasa al llegar a Brooklands. Norris y Piastri siguen en DRS. Verstappen no logra alejarse,Verstappen logra alejarse de Norris y evita que active DRS. Gap de 1.1s. Si Lando no logra entrar en zona de detección, Max comenzará a irse.Pérez pasa a Tsunoda y ahora va por Ocon por el P12. Mucho viento en la pista. Complica la estabilidad de los autos.Piastri marca nuevamente la vuelta rápida. Norris hace un esfuerzo enorme para mantenerse conectado a Verstappen pero ya son 1.2s. Ocon en pits y parece que se retira el francés.Verstappen a 1.5s de Norris. Piastri también se aleja de Lando a 1.4s. Russell sigue presionando con blandos a Leclerc.Pérez pasa a Stroll y es P11. Verstappen a 1.8s de Norris. Las nubes cada vez más cargadas.Verstappen impone su ritmo. Tiene a 2.3s a Norris. Gasly presionando a Alonso por el P8. No la pasan bien los Aston Martin en casa.Verstappen se queja por el viento, pero a la vez se aleja a 3s de Norris. Pérez tiene en la mira a Albon por el P10. La estrategia de Russell con blandos se complicó por no poder pasar a Leclerc.Alonso sigue conteniendo a Gasly. Norris tiene dos track limits. Al tercero advertencia.Verstappen a 3.3s de Norris. Pérez entra en los puntos tras superar a Albon. Ahora tiene a Gasly a 2.3s.Russell sigue sin poder pasar a Leclerc. Sainz a 2s de George. Hamilton en P7. Alonso está a 4.2s en P8.Gasly a 0.5s de Alonso por el P8.Leclerc en pits. Pasa de medios a duros el monegasco. Sale en el P12 atrás de Stroll. Gasly sigue presionando a Alonso.Pérez aprovecha el duelo Alonso-Gasly para comenzar a acercarse al francés. Gap de 1.8s.Verstappen con la vuelta más rápida. Gap de 4.6s sobre Norris. Lando está a 2.2s de su compañero Piastri.Hamilton se acerca a Sainz por el P5. Gap de 1.1s. Pérez estabiliza el ritmo y queda a 2.3s de Gasly. Entretanto Pierre sigue presionando a Alonso por el P7.Russell sigue marcando buen ritmo con el blando. Está en P4 a 5.1s de Piastri.Leclerc con duros a 1.1s de Stroll. Sigue en el P12.Verstappen a 6.3s de Norris. Hamilton a 1.2s de Sainz por el P5.Leclerc es P11 tras superar a Stroll. Está ahora a 2.8s de Albon por el P10. Gasly sigue presionando a Alonso por el P7.Sainz en pits. Medios por duros. Cae al P12 atrás de Stroll. Verstappen a 7.6s de Norris.Pérez aprieta el ritmo y se acerca a Gasly.Russell y Pérez en boxes. Salen con medio y blando en el P9 y P13 respectivamente.Piastri en pits. Medios por duros para el joven australiano. Cae al P6 atrás de Gasly.Russell pasa a Leclerc y es P8. Charles se la quiere devolver. Piastri pasa a Gasly y es P5.Gasly en pits. Sale P11 atrás de Pérez. El mexicano marca la vuelta más rápida. Verstappen a 9.5 de Norris.Fuego en el auto de Kevin Magnussen. Virtual y luego Safety Car. En pits Albon, Leclerc, Bottas, Tsunoda y De Vries.Verstappen, Norris, Hamilton y Alonso en pits. Max, Lewis y Fernando salen con blandos. Lando con duros. ¿Hizo lo correcto McLaren? ¿Podrá Norris defenderse? El blando tiene una buena duración. Veremos….Posiciones provisionales: 1 Verstappen, 2 Norris, 3 Hamilton, 4 Piastri y 5 Russell, 6 Alonso, 7 Sainz, 8 Pérez, 9 Albon, 10 Leclerc.Siguen las labores de evacuación del auto de Magnussen.Siguen la carrera neutralizada. Toma bastante tiempo esta situación.El Safety Car saldrá de la pista. Todo listo para la reanudación.Se reanuda la carrera. Verstappen abre 2s de ventaja sobre Norris. Hamilton con todo sobre Lando por el P2. Duelo de británicos.Norris se defiende con todo. Hamilton lo ataca pero Lando no se deja. Piastri se acerca a Lewis y Russell a Oscar.Sainz se acerca a Alonso por el P6. Pérez conectado al español. Verstappen dice que el blando no se siente tan bien. Norris va con duros. Gap de 3.1s.Verstappen marca la vuelta más rápida. Gap de 3.4s con Norris. Pérez a 0.4s de Sainz por el P7. Bandera blanca y negra para Stroll por límites de pista.Pérez pasa en la última a Sainz y es P7.Sainz ahora pierde con Albon y Leclerc. Momento crítico para el español. Gasly pasa a Stroll y es P12. Carlos busca recuperar la posición con Charles, el P9.Verstappen a 3.6s de Norris. Lando se aleja un poco de Lewis. Gap de 1.5s. Alonso ataca a Alonso por el P6.Se tocan Gasly y Stroll en la última curva. Venía realizando una gran carrera el francés y cae al P18. Bajo investigación la maniobra. Parece ser un pinchazo. Pérez pasa a Alonso y es P6. Va por Russell.Retiro para Gasly. Los dos Alpine fuera de carrera. Verstappen a 3.8s de Norris. Bandera blanca y negra para Russell y Norris por límites de pista.Pérez a 3.2s de Russell por el P5. Alonso es presionado por Albon y Leclerc. El español está P7.Penalización de 5s para Stroll por colisión con Gasly. Es P11 y podría caer hasta el P15.Verstappen a 3.8s de Norris.Albon conectado a Alonso por el P7. Gap de 0.3s. El español concentrado totalmente.Última vuelta del GP de Austria. Leclerc ataca a Albon por el P8. Alex se aleja de Charles.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Gran Bretaña. 2º Lando Norris (McLaren), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º Oscar Piastri (McLaren), 5º George Russell (Aston Martin), 6º Sergio Pérez (Red Bull), 7º Fernando Alonso (Aston Martin), 8º Alexander Albon (Williams), 9º Charles Leclerc (Ferrari), 10º Carlos Sainz (Ferrari).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:30.275 en el giro 42, y se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Gran Bretaña, Max Verstappen sigue al comando con 255 puntos,Sergio Pérez (156),Fernando Alonso (137),Lewis Hamilton (121),Carlos Sainz (83),George Russell (82),Charles Leclerc (74),Lance Stroll (44),Lando Norris (22) yEsteban Ocon (31).En el campeonato de constructores, Red Bull está adelante con 411 puntos,Mercedes (203),Aston Martin (181),Ferrari (157),McLaren (59),Alpine (47),Williams (11), octavo Haas (11),Alfa Romeo (9) yAlphaTauri (2).Laválida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2023 se realizará delen elsede del