Doblete de Verstappen y Pérez con Leclerc de escolta y Bearman brillando en el debut - Reporte Carrera - GP de Arabia Saudita

Posiciones Finales del Gran Premio de Arabia Saudita 2024

De nuevo una gran carrera de la escudería Red Bull logrando el mismo resultado de la carrera anterior: victoria para Max Verstappen y el segundo lugar para Sergio Pérez. En esta ocasión quien los acompañó en el podio fue Charles Leclerc, aunque Ferrari también repite esta posición. Gran debut del joven Oliver Bearman finalizando séptimo.Trabajo impecable nuevamente de Red Bull y dejan nuevamente un mensaje claro ya que han superado a sus rivales, esta vez en un circuito veloz. La semana pasada lo habían hecho en Bahrein, un trazado un poco más entreverado. Max Verstappen tuvo una largada impecable y sostuvo su pole position en la primera curva. Entre tanto su compañero Sergio Pérez intentó arrebatarle el segundo lugar a Charles Leclerc , pero el monegasco se defendió bien y también el mexicano le respetó el espacio.Desde allí Max Verstappen fue aumentando el ritmo y no permitió que Charles Leclerc pudiera activar el DRS en la segunda vuelta. Posteriormente la cuarta vuelta 'Checo' tomó el segundo lugar de la competencia para superar con DRS al piloto de Ferrari En la vuelta siete un Safety car generado por Lance Stroll cambió el curso de la estrategia ya que todos entraron a boxes para sacarse el compuesto medio y colocar el duro, el cual llevarían hasta el final de carrera.El único que no se detuvo fue Lando Norris y aguantó con el compuesto medio hasta la vuelta 37. Antes de esto lo fueron pasando progresivamente Max Verstappen, Sergio Pérez y Charles Leclerc.Volviendo a los pilotos de Red Bull, se fueron alejando de sus rivales, manejando de forma óptima el compuesto duro. En el caso de Sergio Pérez tuvo una penalización de 5 segundos por ser liberado de forma insegura del pit. Sin embargo esto no fue inconveniente ya que construyó una ventaja amplia sobre Charles Leclerc para mantener su segundo lugar.De esta forma Max Verstappen logró su victoria número 56 en la máxima categoría y la segunda consecutiva de este 2024. lo positivo también fue el ritmo de Sergio Pérez, no muy distante de su compañero de equipo y eso llena de confianza al piloto de Guadalajara para los próximos compromisos.En cuanto a Charles Leclerc ratificó el poderío de Ferrari siendo la segunda fuerza. Ante la ausencia de su compañero de equipo Carlos Sainz debido a una apendicitis , sumó la mayor cantidad de puntos posible y a esto se unió Oliver Bearman , que con tan sólo 18 años 10 meses y 1 día, se convirtió en el piloto más joven de Ferrari en debutar en la Fórmula 1. Inició undécimo y terminó séptimo. No cometió errores y entregó el auto en perfecto estado.Cuarto lugar para otro joven piloto. Se trata de Oscar Piastri quien esta carrera fue el líder de McLaren . Libró muy bueno duelos y al final se llevó una buena cosecha de puntos. Su compañero de equipo Lando Norris terminó en el octavo lugar, soportando la presión de su compatriota Lewis Hamilton.El español Fernando Alonso y el británico George Russell terminaron en el quinto y sexto lugar respectivamente. Ambos se mantuvieron cerca durante la carrera y ninguno cometió errores para poder atacarse.El top 10 de la clasificación lo cerró Nico Hülkenberg . Esta posición la cual otorga el último punto fue controversial no por el piloto alemán, sino por su compañero de equipo Kevin Magnussen , quien mediante maniobras "non santas" contuvo al grupo para abrir diferencia. De hecho recibió dos penalizaciones de 10 segundos, una por causar colisión a Alex Albon y otra por sacar ventaja fuera de la pista. Al final el tailandés terminó undécimo y el danés decimosegundo.La escudería Alpine siguió teniendo complicaciones. En esta ocasión Esteban Ocon fue decimotercero al no tener un auto competitivo, mientras que Pierre Gasly tuvo que retirarse la primera vuelta debido a un problema la caja de velocidades.Día complicado de carrera para los pilotos de Racing Bulls . En el caso del japonés Yuki Tsunoda un error le hizo perder varias posiciones al inicio de la carrera y no pudo recuperarlas, finalizando decimoquinto, adicionalmente recibiendo una penalización de 5 segundos por ser liberado de forma insegura en la vuelta de salida a la pista, antes del inicio de la carrera.Entretanto su compañero Daniel Ricciardo tuvo pit stop demorado y luego al final cometió un error en la curva uno y se trompeó.Las últimas posiciones en carrera fueron para los pilotos de Stake Kick Sauber Guanyu Zhou . El finlandés inició con el compuesto blando y terminó con el duro, pero no dio resultado. Entre tanto el chino tuvo problemas en el pit stop, tal como ocurrió con su compañero en el pasado Gran Premio de Bahrein.Tras este doblete de carreras en Oriente Medio, la Fórmula 1 regresará en dos semanas a la acción, está vez en las antípodas, en el GP de Australia.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Arabia Saudita 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Verstappen mantiene el P1. Pérez ataca a Leclerc, lo pasa pero el monegasco recupera la posición. No hay cambios en las primeras 8 posicionesPiastri pasa a Alonso y es P4. Verstappen se aleja de Leclerc y no le permite activar DRS. Pérez se acerca a Charles. Vuelta rápida para Leclerc. No quiere dejar ir a Max.Alonso quiere recuperar el P4 Gap de 0.4s.Pérez pasa a Leclerc con DRS en la recta principal y asciende al P2. Ahora tiene a Verstappen a 2.3s.Pérez se aleja a 1.1s de Leclerc. Hace todo lo posible para que no pueda activar el DRS. Verstappen a 2.5s de Pérez. Alonso no puede pasar a Norris con DRS.Verstappen aprieta el ritmo. Bearman presiona a Tsunoda por el P10. El joven británico gira con blandos, el resto con medios.Colisión de Lance Stroll en la curva 22. Se baja del auto sin problemas, Safety Car. Primero impacta el muro de la izquierda, rompiendo la suspensión.Parada en boxes para Verstappen, Pérez, Leclerc, Piastri, Alonso, Russell, Tsunoda, Bearman, Magnussen, Albon, Ocon, Bottas, Sargeant y Ricciardo. Salen todos con duros. Pérez salió de forma insegura de su box. Alonso tuvo que frenar. Aún no es reportado por los comisariosSiguen las labores de remoción del auto de Stroll, limpieza de asfalto y acomodación de barreras TecPro.Se reanuda la carrera. Norris quien no se detuvo está en el P1, seguido por Verstappen, Hamilton (no se detuvo), Pérez y Leclerc.Verstappen se lo toma con calma, pensando que este compuesto duro lo puede llevar hasta el final de la carrera. Pérez se acerca a Hamilton. Bearman recupera el P11 tras pasar a Tsunoda en la recta principal,Bajo investigación Pérez por salida insegura de boxes con Alonso. Verstappen vuelta rápida y se acerca a Norris.Verstappen pasa a Norris y recupera el P1. Pérez hace lo propio con Hamilton en la misma zona, al final de la recta. El mexicano P3. Ahora Checo tiene a 1.8s a Norris.Bajo investigación Magnussen por maniobra con Albon. Hamilton en el P4 bajo presión de Leclerc y Piastri.Bearman P10, en la zona de puntos, luego de pasar a Zhou. Leclerc pasa a Hamilton y es P4. No hay acción en contra de Norris por adelantarse en la partida.Pérez a 0.8s de Norris. Penalización de 5s para el mexicano por ser liberado de forma insegura del pit. Magnussen penalizado con 10s por acción en contra de Albon.Piastri intenta pasar por fuera a Hamilton pero el británico cuida su línea y el británico tiene que salirse de pista. Lucha por el P5.Pérez pasa a Norris y es P2. Tiene que presionar el mexicano para quitarse de encima los 5s de penalización. Todo dependerá si entra de nuevo o no. Si tiene una nueva detención, tendrá que cumplirla allí.Verstappen a 5.5s de Pérez. Piastri sigue escoltando a Hamilton. Bearman presiona a Hülkenberg por el P9.Bearman le muestra el Ferrari SF-24 a Hülkenberg. Verstappen y Pérez manejando el ritmo intentando llevar este compuesto hasta el final de la carrera.Bearman es P9 tras superar a Hülkenberg con DRS en la recta principal. Verstappen marca vuelta rápida y se distancia a 6.1s de Pérez. Entretanto Checo a 4.2s de Norris.Otra penalización de 10s para Magnussen. Esta vez por salirse de pista y ganar ventaja en frente de Tsunoda.Leclerc presiona y se acerca a Norris a 1.2s. El británico de McLaren aún no se detiene.Bearman tiene a 6.8s a Russell. Buen ritmo lleva el joven británico. Verstappen vuelta rápida y ya son 6.7s sobre Pérez.Mitad de carrera. Verstappen y Pérez los únicos en 1:32.Piastri cerca de Hamilton nuevamente.Leclerc pasa a Norris y es P3. El gap de Charles con Checo Pérez es de 8.4s.Verstappen a 7.4s de Pérez. El mexicano sigue mejorando sus vueltas giro tras giro. Albon ataca a Ocon por el P14. Lo intentó en la peraltada. Sargeant se acerca a su compañero tailandés.Duelo entre Tsunoda y Magnussen. El japonés se tiene que salir de pista en la curva 2 y Ocon aprovecha para tomar el P13.Pérez se aleja a 9.4s de Leclerc. Albon lo intenta de nuevo en la peraltada de la curva 13, esta vez con Tsunoda.Verstappen vuelta rápida y se sigue alejando de Pérez. Gap de 7.8s. Leclerc entre en el rango de 1:32 y está a 9.2s de Pérez.Magnussen en el P12 contiene a Ocon, Tsunoda, Albon, Sargeant y Ricciardo. Su compañero Hülkenberg en P10 con el último punto. Hace el danés de barrera artificial.Albon pasa a Tsunoda y es P14. Ocon sigue atacando a Magnussen pero no logra avanzar.Hülkenberg en pits. Sale en el P11 el piloto de Haas.Piastri pasa a Hamilton y toma el P5, pero luego se pasa en la curva 1 y Lewis recupera el lugar. Verstappen a 8s de Pérez. Checo a 11.1s de Leclerc.Pérez llevando un muy buen ritmo. Gira a 0.1s de Verstappen por vuelta. Lleva tres seguidas.Hamilton en pits. Sale con blandos el británico de Mercedes.Pérez con la vuelta más rápida. Gap de 7.9s con Verstappen y 12.2s sobre Leclerc. Norris en pits con blandos. Sale P8 por delante de Hamilton. Tuvieron problemas en la detención con el trasero derecho.Hamilton vuelta rápida. Bearman en P7 a 5.3s de Russell.Verstappen a 8.8s de Pérez. Leclerc a 12s de Pérez.Advertencia para Norris por moverse varias veces en la recta. Esto ante Hamilton.Zhou en pits. Russell se acerca a Alonso por el P5.Verstappen a 7.5s de Pérez. Ambos cuidando al igual que Leclerc.Verstappen va controlando el ritmo sin problema.Hamilton se acerca a Norris. Duelo entre británicos.Norris a 2.5s de Bearman. Verstappen se libera del tráfico.Pérez a 11.3 de Leclerc. Norris sigue apretando y está a 2.3s de Bearman.Hamilton a 1.2s de Norris.Verstappen a 7s de Pérez. Alonso aprieta en el P5 para mantener lejos de DRS a Russell. Gap de 1.7s.¡Última vuelta en Jeddah! Charles Leclerc aumenta su ritmo y se lleva la vuelta rápida.Max Verstappen (Red Bull) logró laen el GP de Arabia Saudita.Sergio Pérez (Red Bull),Charles Leclerc (Ferrari),Oscar Piastri (McLaren),Fernando Alonso (Aston Martin),George Russell (Mercedes),Oliver Bearman (Ferrari),Lando Norris (McLaren),Lewis Hamilton (Mercedes),Nico Hülkenberg (Haas).Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:31.632 en el giro 50. Se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Arabia Saudita, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 51 puntos,Sergio Pérez (36),Charles Leclerc (28),George Russell (18),Oscar Piastri (16),Carlos Sainz (15),Fernando Alonso (12),Lando Norris (12),Lewis Hamilton (8) yOliver Bearman (6).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 87 puntos,Ferrari (49),McLaren (28),Mercedes (26),Aston Martin (13),Haas (1),Williams (0), octavo Kick Sauber (0),RB (0) yAlpine (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen el