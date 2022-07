Verstappen se recupera y gana, seguido por los combativos Mercedes - Reporte Carrera - GP de Hungría

Análisis de la carrera del GP de Hungría 2022:

Posiciones del Gran Premio de Hungría 2022



Vuelta Rápida: Hamilton - 1:21.386 - V. 57

Safety Cars: 0

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:39:35.912 25 - 25 2. Lewis Hamilton Mercedes +7.834 18 +1 19 3. George Russell Mercedes +12.337 15 - 15 4. Carlos Sainz Ferrari +14.579 12 12 5. Sergio Pérez Red Bull +15.688 10 - 10 6. Charles Leclerc Ferrari +16.047 8 - 8 7. Lando Norris McLaren +78.300 6 - 6 8. Fernando Alonso Alpine +1 vuelta 4 - 4 9. Esteban Ocon Alpine +1 vuelta 2 - 2 10 Sebastian Vettel Aston Martin +1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Lance Stroll Aston Martin +1 vuelta 12. Pierre Gasly AlphaTauri +1 vuelta 13. Guanyu Zhou Alfa Romeo +1 vuelta 14. Mick Schumacher Haas +1 vuelta 15. Daniel Ricciardo McLaren +1 vuelta 16. Kevin Magnussen Haas +1 vuelta 17. Alex Albon Williams +1 vuelta 18. Nicholas Latifi Williams +1 vuelta 19. Yuki Tsunoda AlphaTauri +2 vueltas No terminaron: 20. Valtteri Bottas Alfa Romeo -

El piloto neerlandés Max Verstappen obtuvo esta tarde una espectacular victoria en el GP Hungría, superando la deficiente clasificación de ayer debido a problemas en su auto. Tras él quedaron los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell. De nuevo Ferrari decepcionó y se le escapó un gran resultado.Verstappen completó una increíble remontada desde el 10º para conseguir otra victoria más esta temporada y seguir ampliando diferencias con sus rivales. El neerlandés se puso en modo ataque desde la largada cuando ganó dos posiciones y a puro ritmo fue escalando hasta ponerse 4º antes de la primera ronda de detenciones. Desde allí no frenó el ímpetu y se fue a buscar la victoria con buenos adelantamientos favorecido además por la buena estrategia de Red Bull.Con mejores neumáticos, en cuestión de vueltas Verstappen superó a Charles Leclerc por el liderato, lo perdió tras hacer un trompo del que se recuperó rápidamente y de nuevo se acercó al monegasco para robarle otra vez la punta. Desde ahí abrió diferencias y se dedicó a administrar el ritmo hasta ver la bandera a cuadros. Con este triunfo la ventaja sobre Leclerc aumenta y ahora los separan 80 puntos.Acompañándolo en el podio estuvieron los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell. El 7 veces campeón del mundo remontó desde el 7º ganando dos posiciones en la partida y administrando sus neumáticos se acomodó para encarar una segunda mitad de carrera a puro ritmo y velocidad que le permitió escalar hasta la segunda posición y marcar la vuelta rápida. Hamilton no se baja del podio desde Canadá y recupera la sonrisa.Por su parte Russell disfrutó del liderato en las primeras vueltas tras haber conseguido su primera pole position ayer, pero no encontró el mejor ritmo tras la primera ronda de detenciones y la estrategia lo terminó relegando un par de lugares. El podio se festeja pero al joven piloto británico se queda un poco decepcionado por no haber podido concretar la victoria. La fiabilidad y la consistencia son claves para Mercedes que se acerca a Ferrari en la lucha por el campeonato de constructores.El cuarto lugar fue para Carlos Sainz que habiendo clasificado segundo se queda con el sinsabor de no haber podio tener un mejor resultado. El español no tuvo ritmo para irlo a pelear a Russell en los primeros compases de la carrera y en la segunda parte no tuvo como defenderse del ataque los Mercedes. Además Ferrari no ayudó en nada a las aspiraciones del español con paradas muy lentas en pits.Sergio Pérez y Charles Leclerc completaron las primeras 6 posiciones. 'Checo' se recuperó desde el P11 y, para lo difícil que fue su fin de semana, el mexicano suma buenos puntos después de dar buen espectáculo con sus adelantamientos. Leclerc es el reflejo de una tarde decepcionante para Ferrari.El monegasco pudo llegar al liderato tras la primera tanda de paradas en pits, pero nunca encontró el ritmo con los neumáticos duros que le montaron para afrontar la segunda parte de la carrera y quedó a merced de sus rivales, tuvo que volver a los pits para montar un juego de blandos para intentar avanzar en las últimas vueltas, pero no pudo pasar del 6º. Se va a las vacaciones con mucha desventaja y obligado a ganar casi todo lo que queda para dar vuelta a la situación.Completaron las 10 primeras posiciones Lando Norris en 7º liderando de nuevo la ofensiva de McLaren, los Alpine de Alonso y Ocon 8º y 9º respectivamente, que a pesar de la lucha fratricida que tuvieron en la primera parte del Gran Premio administraron lo que tienen disponible y volvieron a sumar ambos para mantener al equipo 4º en constructores. Sebastian Vettel en una buena carrera de recuperación sumó el último punto para Aston Martin.Cerca de los puntos terminó Lance Stroll 11º, aunque pudo haber tenido un mejor resultado de no haber sido golpeado por Daniel Ricciardo cuando luchaban por posición. El australiano fue penalizado con 5 segundos por esta maniobra en una carrera sin mucho protagonismo para él en la que cruzó la meta en 15º. Delante del piloto de McLaren finalizaron Pierre Gasly, Guanyu Zhou y Mick Schumacher.En las últimas posiciones terminaron Kevin Magnussen con el Haas, los Williams de Alexander Albon, que tuvo un roce con Vettel, y Nicholas Latifi. Atrás de ellos se ubicó Yuki Tsunoda. El único abandono de la carrera fue Valtteri Bottas con una falla en la unidad de potencia de su Alfa Romeo a 5 vueltas del final lo que obligó a poner el Virtual Safety Car. El finlandés quedó clasificado último con 5 vueltas perdidas.Con los resultados finales de este GP de Hungría, Max Verstappen se mantiene el liderato con 258 puntos. Segundo Charles Leclerc (178), tercero Sergio Pérez (173), cuarto George Russell (158), quinto Carlos Sainz (156, sexto Lewis Hamilton (146), séptimo Lando Norris (76), octavo Esteban Ocon (58), noveno Valtteri Bottas (46) y completando el top 10, Fernando Alonso (41).En el campeonato de constructores, Red Bull es líder con 431 puntos, segundo Ferrari (334), tercero Mercedes (304), cuarto Alpine (99), quinto McLaren (95), sexto Alfa Romeo (51), séptimo Haas (34), octavo AlphaTauri (27), noveno Aston Martin (20) y último Williams (3).Ahora la Fórmula 1 entrará en el receso de verano, habitual en esta época de la temporada. Serán cuatro semanas.La decimocuarta válida de la temporada 2022 se realizará en el Circuito de Spa-Francorchamps del 26 al 28 de agosto, con motivo del GP de Bélgica.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Hungría:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. ¡Inicia la carrera! Son 70 vueltas. Russell se defiende con varias trayectorias y mantiene el P1 al llegar a curva 1 con Sainz. Virtual Safety Car. Hay escombros en la curva 3 tras toque entre Latifi y Vettel.Russell está a 2.4s Sainz con el Virtual Safety Car.Pérez marca de entrada la vuelta rápida. Presiona a Verstappen por el P8.Sainz mejora su ritmo, marca la vuelta rápida y se acerca a 2s de Russell. Leclerc a 1.3s de su compañero. Hamilton presiona a Norris por el P4.Alonso sale mal de la curva 3 y Verstappen aprovecha. El neerlandés es P7. Ahora Pérez con todo sobre el español.Los Red Bull en duelo con los Alpine. Verstappen presiona a Ocon y Pérez a Alonso. Luchan por el P6 y P8 respectivamente.Verstappen pasa a Ocon y Pérez a Alonso. Lo hacen en curva 1 y curva 2 respectivamente.Ahora el objetivo de Verstappen es Lewis Hamilton. Lo tiene a 2.3s. Entretanto Pérez se acerca a su ex compañero Ocon. Russell a 2.2s de Sainz.Pérez pasa a Ocon con DRS en curva 1 y es P7. Verstappen se acerca a Hamilton a 1.4s. Entretanto Checo a 3.3s de Verstappen por el P6,Hamilton con todo sobre Norris. Esta situación la aprovecha Verstappen para acercarse. Pérez con su mejor vuelta. Está a 3.6s se aleja de Verstappen.Verstappen se conecta a Hamilton. ¡Se viene un gran duelo! Esto le permite a Pérez acercarse. Está a 2.6s y cayendo. Russell a 2.1s de Sainz.Hamilton pasa a Norris en la curva 1 y luego Verstappen en la 2. Ambos aprovechando el DRS. Suben al P4 y P5 respectivamente. Pérez a 0.4s de Norris.Pérez pasa a Norris y es P6 el mexicano. Checo ahora está a 2.1s de Verstappen. Hamilton se aleja de Verstappen a 1.4s. Lewis con medios nuevos y Max con blandos usados.Russell a 1.5s de Sainz. Leclerc se acerca a 1.2s de Carlos. Hamilton está a 8s de Charles.Norris y Stroll en pits. Alonso presiona a Ocon por el P7. Sainz a 1.3s de Russell. Leclerc está sobre Carlos.El ritmo de Russell cayendo. Carlos a 0.9s y Charles le muestra el auto a su compañero de equipo. Verstappen sobre Hamilton a 0.9s.Russell, Verstappen y Gasly en pits. Sainz líder de carrera. Leclerc presiona a su compañero. Gap de 0.7s. Duelo Russell-Alonso saliendo en curva 1. George adelante.Sainz en pits. Mala detención para Carlos, se demoran. Gap de 3.7s. Increíble. En la de Russell también se demoraron. Leclerc marca fuerte ritmo.Pérez en pits. Detención impecable para el mexicano. Sainz pasa a Ocon y es P5. Checo con medios sale en P10 y tiene por delante a Bottas. Verstappen en P7 y presionando a Alonso.Hamilton en pits. Verstappen pasa a Alonso y Pérez a Bottas. Max en P5 y Checo en P9.Leclerc sigue adelante y está a 18s de Russell. George con un ritmo constante está a 3s de Sainz. Carlos tiene que reaccionar si quiere mantenerse por delante de Charles.Leclerc, Alonso y Schumacher en pits. Charles sale por delante de Carlos. La mala detención en pits le cuesta la posición al español.Russell a 2.3 de Leclerc. Sainz a 1.8s de Charles en el P3. Hamilton presiona a Ocon por el P5. El francés aún no se detiene en pits.Ocon en pits sale con duros. Leclerc con la vuelta más rápida. Gap de 2s con el líder Russell. Carlos se aleja a 2.1s de Charles. Pérez en P6 a 8s de Hamilton. Verstappen se acerca a 2.7s de Sainz por el P3.Ocon en duelo con Alonso le permite el paso a Ricciardo por el P10. El francés no pensó en equipo. Esto promueve a Daniel al P10.Hamilton bloquea en curva 12 y se sale ligeramente de pista. Pérez a 6.4s del británico. Leclerc a 0.7s de Russell y Carlos a 3.4s de Charles.Charles le muestra el auto a Russell. Segunda advertencia para Hamilton por exceder límites de pista en curva 12.Russell siente la presión de Leclerc. Saliendo de curva 1 quedaron lado a lado pero logra el de Mercedes mantener el P1. Sainz descuenta a 2.5s. ¿Está Carlos cuidando neumáticos pensando en el final?.Leclerc intenta tomar otra trayectoria pero Russell se defiende bien.Muy buena defensa de Russell. A George lo favorece la naturaleza de este circuito: corto y estrecho. ¡Es un kartódromo grande!.Leclerc le estira la frenada por el lado externo y toma el P1. En shock quedó Russell. Gran adelantamiento.Leclerc se aleja a 1.8s de Russell. Sainz se acerca al británico a 1.1s. Vettel pasa a Alonso y es P11. Pérez a 8.5s de Hamilton. Verstappen en P4 a 2.2s de Sainz.Hamilton en P5 con un buen ritmo se aleja de Pérez a 9.5s y se acerca a Verstappen a 5s.Verstappen a 1.9s de Sainz. El español presionando a Russell.Llegamos a la mitad de carrera. Leclerc líder a 3.4s de Russell. Trompo de Tsunoda saliendo de la curva 7, en la chicana.Verstappen a 0.9s de Sainz. El español sigue presionando a Russell pero no lo logra pasar.Leclerc se sigue alejando. Está a 4.8s de Russell. Norris reporta que la pista está deslizante.Russell reporta problemas con los neumáticos traseros.Verstappen en pits. Cambia medios por medios. Sale en el P6 atrás de Pérez. Vettel pasa a Ocon y toma el P11. Los Alpine decepcionando hoy.Leclerc en pits. Medios por duros. Russell medios por medios. Sainz líder provisional a 5.4s de Hamilton. Verstappen supera a Russell. Pérez presiona a Leclerc. Gap de 0.8s. Checo le cede el paso a Max para que vaya por Charles.Verstappen con DRS y compuesto medio pasa a Leclerc en la curva 1. Charles se queja por radio de los neumáticos.Trompo de Verstappen. Se acerca Russell quien pasa a Pérez.Pérez y Norris en pits. El mexicano en P6 sale con medios. Sainz sigue adelante a 4s de Hamilton. Verstappen marca la vuelta rápida y va de nuevo por Leclerc.Leclerc encuentra el ritmo en los duros y marca su mejor vuelta. Sin embargo Verstappen es más rápido con los medios. Russell a 2.5s del neerlandés.Verstappen pasa a Leclerc saliendo de la curva 1. ¡Qué carrera! Gran trazada de Max para pasarlo al monegasco. Pérez marca la mejor vuelta de carrera.Sainz y Hamilton deben detenerse ya que solo han utilizado el compuesto medio. Verstappen se aleja a 2s de Leclerc. En estas condiciones, Max tiene todo para poder tomar el primer lugar.Russell a 1.6s de Leclerc. Se acerca el británico. Los duros de Charles no tienen el ritmo esperado, poco se probaron en los libres.Sainz y Ricciardo en pits. De nuevo una mala detención para Carlos en Ferrari. Es increíble, el enemigo del español está en casa. Terrible. Detención de 4.6s. Toque entre Ricciardo y Stroll. Trompo del canadiense.Hamilton es líder. Gap de 5s sobre Verstappen. Sainz con blandos en P5 a 7.8s de Russell.Hamilton en 1:24.5 pierde tiempo importante con Sainz teniendo en cuenta que está luchando la posición con el español. Russell presiona a Leclerc por el P3. 5s de penalización para Ricciardo.Ferrari le colocó duros a Leclerc pensando en llevarlo hasta el final de carrera. Sufre Charles con sus rivales.Mala detención para Hamilton sale en el P5 atrás de Sainz. Diferencia de 10s. Pérez a 5.1s del británico en P6. Algunas gotas sobre el circuito.Russell con todo sobre Leclerc. A Charles le favorece la unidad de potencia Ferrari en la recta. Verstappen a 7s del piloto de Ferrari en el P1. Sainz se acerca a George a 2.6s.Russell pasa a Leclerc en la curva 1. Sube al P2 el piloto británico.Leclerc en pits. Sale con blandos en el P6. Pérez asciende al P5. Hamilton marca la vuelta más rápida. Le indican a Lewis riesgo de lluvia leve en 2 vueltas.Verstappen a 9s de Russell. Sainz a 2.2 de George. Hamilton mantiene un buen ritmo con los blandos. Está 6s de Sainz y marca la vuelta rápida. Gasly pasa a Ricciardo por el P13.Con todo Lewis, aprovechando el compuesto blando y el menor peso del auto con el combustible. Gap de 4.7s sobre Sainz. Verstappen con tráfico. Está a 8.8s de Russell.De nuevo vuelta rápida para Hamilton. Le indican a Russell que los neumáticos están bien hasta el final de la carrera.Sainz en medio de los Mercedes. Está a 1.7s de Russell y a 2.8s de Hamilton por delante. En aprietos el español.Norris de McLaren en P7 en una isla. Alonso y Ocon de Alpine en P8 y P9.Hamilton está a tan solo 1.1s de Sainz. Carlos no logra acercarse a Russell. Gap de 1.5s. Verstappen a 9.5s de Russell.Con todo Hamilton sobre Sainz. Sufriendo Carlos. Ambos montan blandos. Es evidente la mejoría de Mercedes.Hamilton pasa a Sainz y es P3. Ahora tiene a Russell a tan solo 1s. Volando el siete veces campeón. Stroll pasa a Bottas por el P10.Russell tiene la presión de Hamilton por el P2. Vettel con todo sobre su compañero Stroll por el P10. Bloquea Sebastian.Hamilton pasa a Russell en la curva 1 y es P2. Ahora el gap entre Verstappen y Hamilton es de 11s.Sainz a 1.7s de Russell y cayendo la diferencia. Max a 10.8s de Hamilton.Pérez en P5 a 3.3s de Sainz. Es la misma diferencia que tiene con Leclerc quien lo sigue en P6.Bottas queda a un costado de la curva 11. Problemas en el auto. Retiro. Le informan a Alonso que puede llover en la última vuelta.Finaliza el Virtual Safety Car. Russell reporta fuerte lluvia. ¡Atención!¡Última vuelta! ¡Última vuelta en Budapest! Se deshabilita el DRS. Leclerc a 0.8s de Pérez. El mexicano sigue teniendo problemas con el Virtual Safety Car. Pierde un gap de 2s. Verstappen a 7s de Hamilton.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Hungría. 2 Lewis Hamilton (Mercedes), 3º George Russell (Mercedes), 4º Carlos Sainz (Ferrari), 5º Sergio Pérez (Red Bull), 6º Charles Leclerc (Ferrari), 7º Lando Norris (McLaren), 8º Fernando Alonso (Alpine), 9º Esteban Ocon (Alpine), 10º Sebastian Vettel (Aston Martin).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:21:386 en el giro 57. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.