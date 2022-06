Verstappen gana y Pérez completa el doblete. Doble retiro de los Ferrari - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán

Análisis de la carrera del GP de Azerbaiyán 2022:

Posiciones del Gran Premio de Azerbaiyán 2022

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:34:05.941 25 - 25 2. Sergio Pérez Red Bull +20.823 18 +1 19 3. George Russell Mercedes +45.995 15 - 15 4. Pierre Gasly AlphaTauri +71.679 12 - 12 5. Lewis Hamilton Mercedes +77.299 10 - 10 6. Pierre Gasly AlphaTauri +84.099 8 - 8 7. Fernando Alonso Alpine +88.596 6 - 6 8. Daniel Ricciardo McLaren +92.207 4 - 4 9. Lando Norris McLaren +92.556 2 - 2 10.. Esteban Ocon Alpine + 108.184 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Valtteri Bottas Alfa Romeo + 1 Vuelta 12. Alex Albon Williams + 1 Vuelta 13. Yuki Tsunoda AlphaTauri +1 vuelta 14. M. Schumacher Haas + 1 Vuelta 15. Nicholas Latifi Williams + 1 Vuelta 16. Lance Stroll Aston Martin + 2 Vueltas No terminaron: Kevin Magnussen Haas Guanyu Zhou Alfa Romeo - Charles Leclerc Ferrari - - Carlos Sainz Ferrari -

La escudería Red Bull Racing se ha llevado todos los honores en el Gran Premio de Azerbaiyán. Victoria para Max Verstappen y segundo lugar para Sergio 'Checo' Perez. El podio lo completó George Russell de Mercedes. Día para el olvido tuvo Ferrari debido al retiro de Charles Leclerc y Carlos Sainz por problemas en el auto.Max Verstappen saldó las cuentas que tenía pendientes en Bakú y consiguió una cómoda victoria, su quinta de la temporada. Red Bull se quedó con el máximo de puntos posibles ya que Sergio 'Checo' Pérez finalizó segundo y marcó la vuelta rápida. El resultado de los Toros se potenció con el doble abandono por fallas mecánicas de los hombres de Ferrari y siguen ampliando ventajas en ambos campeonatos.Y es que pintaba para una buena carrera en las calles de Azerbaiyán para los de Maranello, pero primero se retiró Carlos Sainz con un problema en la caja y posteriormente Charles Leclerc con una falla en la unidad de potencia de su F1-75 cuando lideraba con buen margen tras la primera ronda de detenciones. La fiabilidad sigue lastrando a un Leclerc que cede más terreno en el Mundial y ahora es 3º atrás de los Red Bull.George Russell mantiene su racha terminando dentro de los 5 primeros y suma su tercer podio del año, tras los conseguidos en Australia y España. El británico sacó máximo provecho del retiro de las Ferrari, tuvo buen ritmo y sin sobresaltos suma y sigue. Mercedes tiene a día de hoy el tercer auto más rápido de la parrilla y Russell sabe estar.Completaron el Top 5 Lewis Hamilton que ganó varias posiciones en pista, pero sufrió de dolores de espalda casi toda la carrera, y Pierre Gasly en un buen fin de semana con el Alpha Tauri con el que por fin pudo ratificar en carrera su ritmo de prácticas y clasificación.Dentro de los 10 primeros terminaron Sebastian Vettel con una sólida actuación con el Aston Martin en un circuito que se le da bien al teutón. Atrás de él se ubicaron Fernando Alonso 7º la dupla de McLaren que entre ires y venires avanzaron desde su puesto clasificación y se metieron en zona de puntos con Ricciardo por delante de Norris. Esteban Ocon completó el Top 10 con el segundo Alpine.Cerca de los puntos aunque todos con vuelta perdida cruzaron la meta Valtteri Bottas y Alexander Albon. Atrás se ubicó un Yuki Tsunoda que estaba para terminar 5º pero un problema con su alerón trasero lo obligó a pasar por pits, perdiendo mucho tiempo y posiciones. Mick Schumacher y Nicholas Latifi se reportaron 14º y 15º respectivamente y fueron los últimos en ver la bandera a cuadros.El grupo de abandonos lo encabeza Lance Stroll que se guardó en su box a 5 vueltas del final por un problema de altas temperaturas en su AMR22, Kevin Magnussen con una falla en su unidad de potencia, misma que obligó a Guanyu Zhou a decirle adiós a la carrera prematuramente, al igual que Leclerc y Sainz. Preocupa la fiabilidad de las unidades de potencia Ferrari.Con los resultados finales de este GP de Azerbaiyán, Max Verstappen se mantiene el liderato con 150 puntos. Segundo Sergio Pérez (129), tercero Charles Leclerc (116), cuarto George Russell (99), quinto Carlos Sainz (83), sexto Lewis Hamilton (62), séptimo Lando Norris (50), octavo Valtteri Bottas (40), noveno Esteban Ocon (31) y completando el top 10, Pierre Gasly (16).En el campeonato de constructores, Red Bull es nuevo líder con 279 puntos, segundo Ferrari (199), tercero Mercedes (161), cuarto McLaren (65), quinto Alpine (47 ), sexto Alfa Romeo (41), séptimo AlphaTauri (27), octavo Haas (15), noveno Aston Martin (15) y último Williams (3).La novena válida de la temporada 2022 se realizará en el Circuito Gilles Villeneuve el próximo fin de semana, del 17 al 19 de junio, con motivo del GP de Azerbaiyán.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Azerbaiyán:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Pérez le arrebata el P1 a Leclerc en la primera curva. No hay incidentes. Latifi bajo investigación en la partida. Checo se aleja a 1.3 de Charles. Verstappen se acerca al de Ferrari.Es la situación ideal para Pérez. Leclerc está por delante de Verstappen. El mexicano a 1.9s de Charles. Max anclado de momento con el de FerrariPenalización de 10s para Latifi por mal procedimiento en la partida. Pérez a 2.4s de Leclerc. Max presiona a Charles. Gap de 0.8s. Sainz se aleja de Verstappen. P4 a 2.1s.Hamilton presiona a Gasly por el P7. Entretanto Russell en P5 a 2.4s de Sainz. El español dice que Red Bull es rápido. Pérez a 2.3s de Leclerc.Verstappen es el más rápido del top 3, aprovechando la succión que genera el auto de Leclerc. Sin embargo no logra pasarlo. Gap de 0.8s.Leclerc y Verstappen aumentan el ritmo. Charles está a 2.2s de Pérez y Max se mantiene a 0.7s del monegasco de Ferrari. Magnussen pasa a Albon por el P15.Pérez pierde una décima en este giro. Gap de 2.2s. Ninguno puede errar. Ritmo parejo. Sainz a 4.2s de Verstappen.Fuerte presión de Verstappen a Leclerc. Gap de 0.5s. Es fuerte la unidad de potencia Ferrari en la recta. Los McLaren de Norris y Ricciardo en P11 y P12.Pérez a 2.4s de Leclerc. Problemas para Sainz. Queda en la zona de escape en la curva 4. Hay problemas en el auto. Parece ser la caja de velocidadesVirtual Safety Car. Leclerc en pits. Se demoran en la detención en Ferrari al sacar el gato. Verstappen sube al P2. ¿Qué pasará entre los pilotos de Red Bull? Pérez fue llamado a pits pero ya había pasado la entrada del pit lane.Finaliza el Virtual Safety Car. Checo a 1.9s de Max. Leclerc y Russell tienen el compuesto duro.Pérez a 1.7s de Verstappen. Max se viene acercando.Leclerc tiene mejor ritmo con duros que los Red Bull. Charles está a 11.7s de Verstappen. Max a 1.5s de Pérez. Vettel se sale de la pista en la curva 4 tras duelo con Ocon. Regresa de forma inseguraSe acerca Verstappen a Pérez. Gap de 0.9s. Está en rango DRS. Leclerc marca la vuelta más rápida. La ventaja a favor del monegasco con el compuesto duro, con el cual puede terminar la carrera.Verstappen pasa a Pérez en la curva 1. No le ofrece resistencia Checo. Aumenta el ritmo el neerlandés. Gap de 2.3s.La situación está a favor de Leclerc. Checo pierde ritmo dramáticamente. Está a 4s de Verstappen y Leclerc se acerca a 5s.Pérez en pits. Medios por duros. Detención demorada de 5.7s. En desventaja el piloto mexicano. Sale en P3 y es atacado por Russell.Pérez se aleja de Russell. Gap de 2.5s. Respecto al ritmo con Leclerc, Checo está a 1.7s y bajando. Verstappen no marca los mejores tiempos.Verstappen en pits. Pérez marca la vuelta más rápida. Checo recupera tiempo importante. Está a 3.6s. La no óptima vuelta de Checo antes de entrar a pits, sumado a la pésima detención, no le permiten salir por delante de Verstappen.Norris en P5 es seguido por Ricciardo a 0.6s y Gasly a 0.3s. Hamilton en P8 a 3.8s del francés de AlphaTauri.Problemas en el motor del Ferrari F1-75 de Charles Leclerc. Es un nuevo retiro para el monegasco. Caos. Los dos autos italianos fuera de competencia-Tiene todo servido Red Bull para llevarse todo. Max Verstappen en P1 a 5.2s de Checo Pérez. Gasly pasa a Ricciardo por el P4. Hamilton se acerca al australiano.Ocon es presionado por Vettel, Zhou. El francés de Alpine defiende el P8. Verstappen se aleja de Pérez a 6.3s.Hamilton a 1s de Ricciardo. Fuerte duelo entre Ocon y Vettel por el P8. Retiro para el chino Guanyu Zhou.Vettel en un gran movimiento pasa a Ocon en la curva 5. Es P8 el tetracampeón de F1. Verstappen a 6.9s de Pérez.Russell en el P3 a 19s de Verstappen y 12.3 de Pérez.Ocon le cede el paso a Alonso. Max a 7.4s de Checo.Magnussen presiona a Ocon por el P10. Gap de 0.4s.Sigue ampliando la diferencia Verstappen sobre Pérez. Ya son 8s. El neerlandés además tiene la vuelta más rápida.Hamilton se acerca a Gasly por el P4. Gap de 2.9s y cayendo.Verstappen en otro planeta. Es el único que gira en 1:47. Ya está a 9.5s de Checo.Russell en el P3 a 18.7s de Checo. Tsunoda en P7 a 1.2s de Ricciardo.Abandono de Kevin Magnussen. Venía realizando una buena carrera.Red Bull realiza detención con Verstappen y Pérez. También ingresan Hamilton, Ricciardo, Ocon y Bottas. Sigue el Virtual Safety Car.Pérez marca la vuelta más rápida. Está a 12.9s de Verstappen en el P2.Hamilton pasa a Tsunoda. Ricciardo en P9 se acerca a Alonso. Gap de 1s.Verstappen se mantiene en 1:46 bajos. Gap de 15s sobre Pérez.Alonso se aleja a 1.4s de Ricciardo. Vettel le descuenta a Tsunoda por el P6.Con el alerón trasero con problemas, Tsunoda ingresa a pits. Cae al P13. Venía realizando una buena carrera. Está sin DRS, se lo pegaron con cinta.Verstappen a 15.5s de Pérez.Red Bull le pide a Verstappen que baje el ritmo, pero Max dice que le preocupa que se enfríen los neumáticos. También le piden que no utilice el DRS.Hamilton se acerca a Gasly por el P4.No le hace la vida fácil Gasly a Hamilton.Hamilton pasa a Gasly en la curva 3. Lewis sube al P4. Latifi bajo investigación por ignorar las banderas azules.Verstappen a 18s de Pérez. Entretanto el mexicano a 22.2 de Russell.Alonso en el P7 está a 1.4s de Ricciardo. Es la mejor carrera del australiano en este 2022. Norris P9 a 2.1s.Verstappen no bajó el ritmo. Es el único que gira en 1:46. Está a 19s de Pérez.Norris se acerca a Ricciardo. Lo tiene a 1.3s. Vettel sólido en el P6.Verstappen a 19.3s de Pérez. Norris a 1s de Ricciardo.Verstappen reporta que se cayó alguna pieza dentro del habitáculo. Max marca el mejor S1 absoluto, personal S2, pero no mejora la vuelta rápida de Checo Pérez.¡Última vuelta en Bakú! Norris conectado a Ricciardo por el P8. Verstappen a 21s de PérezMax Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Azerbaiyán. 2º Sergio Pérez (Red Bull), 3º George Russell (Mercedes), 4º Lewis Hamilton (Mercedes), 5º Pierre Gasly (AlphaTauri), 6º Sebastian Vettel (Aston Martin), 7º Fernando Alonso (Alpine), 8º Daniel Ricciardo (McLaren), 9º Lando Norris (McLaren), 10º Esteban Ocon (Alpine).Sergio Pérez registró la vuelta más rápida con 1:46:046 en el giro 36. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.