Verstappen le gana el duelo a Leclerc - Reporte Carrera - GP de Miami

Vuelta Rápida: Verstappen - 1:31.361 - V. 54

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:34:24.258 25 +1 26 2. Charles Leclerc Ferrari +3.786 18 - 18 3. Carlos Sainz Ferrari +8.229 15 - 15 4. Sergio Pérez Red Bull +10.638 12 - 12 5. George Russell Mercedes +18.582 10 - 10 6. Lewis Hamilton Mercedes +21.368 8 - 8 7. Valtteri Bottas Alfa Romeo +25.073 6 - 6 8. Esteban Ocon Alpine +28.386 4 - 4 9. Alex Albon Williams +32.365 2 - 2 10. Lance Stroll Aston Martin +37.026 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Fernando Alonso Alpine +37.128 12. Yuki Tsunoda AlphaTauri +40.146 13. Daniel Ricciardo McLaren +40.902 14. Nicholas Latifi Williams +49.936 15. Mick Schumacher Haas +73.305 16. Kevin Magnussen Haas - 17. Sebastian Vettel Aston Martin - 18. Daniel Ricciardo McLaren - No terminaron: 12. Pierre Gasly AlphaTauri - 19. Lando Norris McLaren - 20. Guanyu Zhou Alfa Romeo -

El neerlandés Max Verstappen se llevó el triunfo en la primera edición del GP de Miami. Tras un duelo con Charles Leclerc, el de Red Bull se impuso y recortó diferencia en su lucha por el campeonato. El podio lo completó Carlos Sainz.El piloto de Red Bull atacó desde la salida y superó a Carlos Sainz en la primera vuelta para ponerse atrás de Leclerc que tuvo una buena largada y pudo mantener la primera posición. La alegría no le duró mucho al monegasco porque menos de 10 vueltas después el campeón del mundo aprovechó la succión y el DRS para adueñarse de la punta. Esa que no iba a soltar en el resto de la competencia.Tenía todo controlado el campeón del mundo a 15 vueltas del final cuando apareció el Safety Car provocado por el choque entre Pierre Gasly y Lando Norris, que dejó fuera de carrera al piloto de McLaren. Los últimos giros fueron frenéticos con Leclerc presionando a Verstappen ayudado por las zonas DRS, pero el de Ferrari nunca pudo estar lo suficientemente cerca para intentar adelantarlo. El de Red Bull se va de Miami reduciendo aún más la ventaja con su principal rival en la lucha por el título. Ahora los separan 19 puntos.El último escalón del podio lo ocupó Carlos Sainz. El piloto español se recuperó de su difícil comienzo del fin de semana y con el tercer lugar en Miami recupera las buenas sensaciones de cara el GP de España, que será su carrera de casa. El madrileño ha sabido mantener a raya al mexicano Sergio Pérez (4º) que estuvo atrás todo el tiempo y reportó una perdida de potencia en un momento de la carrera. Su último intento llegó tras el reinicio, pero ni siquiera con neumáticos medios más frescos 'Checo' tuvo ritmo en su RB18 para arrebatarle la tercera plaza.El Top 5 lo completó George Russell en otra buena actuación del piloto de Mercedes. El joven piloto británico sacó el máximo de su juego de neumáticos duros y logró estirar su stint hasta que apareció el SC, momento que aprovechó para hacer su detención. Con llantas más frescas que sus rivales pudo superar a Valtteri Bottas y a Lewis Hamilton, no sin antes tener un interesante duelo con su compañero de equipo.Hamilton ha vuelto a tener flashbacks de otras carreras, aunque con la 6º posición ha vuelto a sumar puntos. En la primera parte de la carrera tuvo lucha con Alonso y con Gasly para recuperar lo que perdió en la largada y luego de nuevo vio como una neutralización favorecía la estrategia de su compañero. Tras el reinicio pudo superar a Bottas, que cometió un error y finalmente cruzó la meta 7º.Completaron las 10 primeras posiciones los Alpine con Esteban Ocon, que remontó desde la última posición de la parrilla, por delante de Fernando Alonso y Alexander Albon que volvió a obrar otro milagro y sumó otro punto más para él y para Williams. Cerca, pero fuera de los puntos terminaron Ricciardo 11º y Stroll 12º al que no le funcionó al estrategia de salir desde los pits con el compuesto duro porque apuntaban a hacer una sola parada, pero todos los que estaban por delante de él hicieron lo mismo.Atrás de ellos se reportaron Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi y Mick Schumacher que estuvo cerca de sumar su primer punto en F1, pero en vez de eso terminó embistiendo a su 'mentor' Sebastian Vettel a 3 vueltas del final cuando peleaban por posición. Los daños obligaron al retiro del 4 veces campeón del mundo. Kevin Magnussen finalizó 16º en un mal día en la oficina para los Haas.No terminaron la carrera y quedaron en las últimas posiciones, Sebastian Vettel 17º tras el choque con Schumacher, Pierre Gasly 18º que ya venía con algún problema técnico y en su intento de acomodarse de nuevo en la pista colisionó y dejó fuera de carrera a un Lando Norris (19º) que venía complicado con el ritmo. Guanyu Zhou que fue el primero en retirarse del Gran Premio de Miami en la vuelta 7.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Miami:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Parte bien Leclerc y mantiene el P1. Verstappen pasa a Sainz. Pérez sigue en P4. Hamilton cae a P8. No hay incidentes.Leclerc a 0.8s de Verstappen. Pérez cerca de Sainz. No se abren aún grandes diferencias. Alonso en P7 tiene conectado a Hamilton.Hamilton pasa a Alonso y es P7.Alonso tocó atrás a Hamilton en la partida. Por eso la pérdida de posición que tuvo el piloto británico. Mick Schumacher en P11. Gran avance del hijo de Michael.Verstappen a 1s de Leclerc. La misma diferencia entre Pérez y Sainz. Los Red Bull esperan atacar a los Ferrari.Ahora Hamilton pasa a Gasly con DRS. Se libra rápido del piloto francés para evitar lo que pasó en Imola hace dos semanas.Leclerc hace todo lo posible para que Verstappen no entre en zona DRS. Gap de 1.1s. Pérez conectado a Sainz. El chino Zhou en pits. Es retiro.Carlos Sainz comienza a marcar mejores sectores para evitar que Pérez le llegue. Verstappen se acerca a Leclerc..Verstappen pasa a Leclerc en la recta principal. No tiene como responder allí el monegasco de Ferrari. Charles no se rinde, quiere recuperar el P1.Leclerc con DRS intenta acercarse a Verstappen. Ricciardo toma el P12 de Tsunoda. Pérez a 1.3s de Sainz en el P4.Según la predicción, la ventana de cambio de neumáticos medios es entre la vuelta 12 a la 19. Verstappen se aleja a 1.4s de Leclerc.Russell persigue a Ricciardo. El británico de Mercedes busca el P12. Tsunoda en pits. Sale en el P16.Sainz se aleja a 1.9s de Pérez. Ricciardo sale ancho y le da el P12 a Russell.Mick Schumacher en pits. Está en el P17.Verstappen con la vuelta más rápida. Se aleja a 4s de Leclerc.Alonso en pits. Problemas en su detención. Sale en el 13.Leclerc comienza a marcar su mejor vuelta. Le descuenta a Verstappen 0.6s.Pérez sobre Sainz. Gap de 0.9s. Leclerc sigue presionando, marcando los mejores sectores. Gap de 3.1s con Verstappen.Norris en la salida de pits pierde la posiciones con los Aston Martin de Stroll y Vettel. Pérez pierde potencia en el auto. Está a 7s de Sainz.Vuelta rápida de Verstappen. Sube a 3.8s la diferencia con Leclerc. Red Bull intenta solucionar el problema en el auto de Pérez. Le indican un procedimiento.Pérez a 7.9s de Sainz y cayendo. Bottas en P5 a 7.9s. Verstappen sigue apretando. Son 4.7s sobre Leclerc.Pérez sigue alejándose aunque el auto progresivamente se estabiliza-Hamilton en pits y se ubica P7 al salir. En el P8 Ricciardo a 1.3s.Leclerc en pits. Cae al P4 atrás de Pérez. Sainz en P2 a 10.1s de Verstappen.Vettel presiona a Stroll por el P12Alonso tiene la presión de los Aston Martin en el P11.Verstappen en pits. Sainz es el nuevo líder.Sainz y Pérez en pits. Mala detención para el español. 5.7s para Carlos y 3.1s para Pérez. Checo recupera 2.6s respecto al de Ferrari.Verstappen a 7.5s de Leclerc. Hamilton reporta que sus neumáticos se están recalentando. Está en el P7 con duros.Verstappen a 7.6s de Leclerc. Entretanto Pérez a 4.8s de Sainz. El español le llevaba 8s.Pérez no logra encontrar ritmo. Es 0.5s más lento que Sainz en este giro. Gap de 5.6s.Los Haas de Magnussen y Schumacher en P12 y P13. Está a 4s de Stroll.Hamilton se acerca a Bottas por el P6. Gap de 2.8s y cayendo.Verstappen a 7.5s de Leclerc. Pérez a 5.9s de Sainz. Russell en el P5 con el duro todavía, con el que inició la carreraVettel bloquea y Norris aprovecha. Sube al P14.Alonso a 1.2s de Gasly por el P9. Ocon también sigue sin detenerse con el compuesto duro, al igual que Russell.Verstappen a 7.6s de Leclerc.Russell con duros desde el inicio de la carrera, marca su mejor vuelta personal. Horner mira al cielo.Incidente entre Alonso y Gasly. Ligero toque. Lo nota la dirección de carrera.Verstappen a 9s de Leclerc.Incidente entre Gasly y Norris. Se enganchan. El afectado es el británico. Russell en pits. Safety Car.Pérez, Albon, Vettel y Ricciardo en pits.Hay destrozos sobre la pista. Pérez es el único de los pilotos que están adelante que se detuvo en pits. Salió con medios. También entró Magnussen.Sigue la carrera neutralizada. Labores de limpieza sobre el asfalto. Posiciones provisionales: 1VER 2LEC 3SAI 4PER 5BOT 6HAM 7RUS 8ALO 9SCH 10 OCO.Dirección de carrera permite que Gasly, Latifi y Tsunoda recuperen la vuelta.Se alista para salir el Safety Car.¡Se reanuda la carrera! Pérez intentó atacar a Sainz pero el español se defendió bien.Leclerc se acerca a Verstappen. Pérez hace lo propio con Sainz.Se habilita el DRS. Verstappen a 0.9s de Leclerc.Bottas cae al P7. Lo pasan los pilotos de Mercedes, Hamilton y Russell. Luego George pasa a Lewis.Leclerc conectado a Verstappen. En la vuelta anterior, Bottas tocó el muro, por eso pasaron los Mercedes. Bandera negra y blanca para Stroll por movimiento en la recta.Checo pasa a Sainz en la curva 1 pero se pasa. El español evitó una colisión. Ahora Leclerc con todo sobre Verstappen. ¡Qué final!Resiste Verstappen y comienza a sacar lo mejor. Registra la vuelta rápida.En pits Schumacher.Verstappen a 1.5s de Leclerc.Pérez 1.2s de Sainz. Es la lucha por el último lugar del podio.¡Última vuelta en Miami! Bottas va con todo por el P4 de Russell. ¡Victoria de Max Verstappen en el GP de Emilia Romaña! Sergio Pérez segura el 1-2 de Red Bull. Completa el podio Lando Norris de McLaren.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Miami. 2º Charles Leclerc (Ferrari), 3º Carlos Sainz (Ferrari), 4º Sergio Pérez (Red Bull), 5º George Russell (Mercedes), 6º Lewis Hamilton (Mercedes), 7º Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 8º Esteban Ocon (Alpine), 9º Fernando Alonso (Alpine), 10º Alex Albon (Williams).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:20:260 en el giro 58. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Miami, Charles Leclerc lidera con 104 puntos. Segundo Max Verstappen (85), tercero Sergio Pérez (66), cuarto George Russell (59), quinto Carlos Sainz (53), sexto Lewis Hamilton (36), séptimo Lando Norris (35), octavo Valtteri Bottas (30), noveno Esteban Ocon (24) y completando el top 10, Kevin Magnussen (15).En el campeonato de constructores, Ferrari es líder con 157 puntos, segundo Red Bull (151), tercero Mercedes (95), cuarto McLaren (46), quinto Alfa Romeo (31), sexto Alpine (28), séptimo AlphaTauri (16), octavo Haas (15), noveno Aston Martin (5) y último Williams (1).La sexta válida de la temporada 2022 se realizará en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 20 al 22 de mayo, con motivo del GP de España.