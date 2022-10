Verstappen gana con autoridad en Austin y Red Bull es campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos

Análisis de la carrera del GP de Estados Unidos 2022:

Posiciones del Gran Premio de Estados Unidos 2022



Vuelta Rápida: Russell - 1:38.788 - V. 56

Safety Cars: 2

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:42:11.687 25 - 25 2. Lewis Hamilton Mercedes +5.023 18 - 18 3. Charles Leclerc Ferrari +7.501 15 - 15 4. Sergio Pérez Red Bull +8.293 12 - 12 5. George Russell Mercedes +44.815 10 +1 11 6. Lando Norris McLaren +53.785 8 - 8 7. Fernando Alonso Alpine +55.078 6 - 6 8. Sebastian Vettel Aston Martin +65.354 4 - 4 9. Kevin Magnussen Haas +65.834 2 - 2 10. Yuki Tsunoda AlphaTauri +70.919 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Esteban Ocon Alpine +72.875 12. Alexander Albon Williams +75.057 13. Guanyu Zhou Alfa Romeo +76.164 14. Pierre Gasly AlphaTauri +81.763 15. Mick Schumacher Haas +84.490 16. Daniel Ricciardo McLaren +90.487 17. Nicholas Latifi Williams +103.588 No terminaron: 18. Lance Stroll Aston Martin - 19. Valtteri Bottas Alfa Romeo - 20. Carlos Sainz Ferrari -

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos e igualó el récord de mayor número de victorias durante una misma temporada (13) con Schumacher y Vettel. El neerlandés le arrebató el liderato a Sainz en la salida, controló todo en la primera mitad de carrera y tras una mala parada de Red Bull en la segunda detención el bicampeón batió a Leclerc y luego a Lewis Hamilton, quienes lo acompañaron en el podio, con un ritmo demoledor. Con este resultado Red Bull aseguró el título de constructores.El de Red Bull largó bien y mientras tanto Sainz perdía todas sus opciones en la carrera tras ser tocado por Russell, que luego fue penalizado con 5 segundos por esta acción. Verstappen impuso su ritmo y abrió suficiente gap con sus rivales hasta que en la vuelta 18 Valtteri Bottas tuvo una salida de pista y quedo atrapado en la trampa de arena por lo que debió retirarse. Por la posición en la que quedó el monoplaza del finlandés fue necesaria la presencia del Safety Car que los volvió a reagrupar a todos.Tras el reinicio Verstappen mantuvo la punta, pero un par de vueltas más adelante regreso el auto de seguridad por el duro accidente entre Fernando Alonso y Lance Stroll que dejó fuera de carrera al canadiense y último en pista al asturiano, que después de ir a pits para reparar los daños en su Alpine apretó con todo y logró una gran remontada hasta el 7º lugar.Controlaba la carrera sin sobresaltos el bicampeón del mundo hasta que una lenta parada de Red Bull en la segunda detención le hizo perder tiempo y posiciones. Sin embargo con el gran ritmo del RB18 el neerlandés se pudo recuperar primero dando alcance y sobrepasando con una gran maniobra a Charles Leclerc. A 6 vueltas del final Max se puso a tiro de DRS de Hamilton y tras adelantarlo se alejó para ver la bandera a cuadros 5 segundos por delante del británico. Hamilton y Leclerc subieron al podio para dejar a los 3 grandes equipos representados.En 4º se ubicó Sergio 'Checo' Pérez luego de batallar con el balance de su auto primero por un toque con Bottas que lo dejó sin el endplate delantero y luego por un bloqueada que afectó el rendimiento de sus neumáticos luchando con Leclerc por la tercera posición. Al final le hicieron falta vueltas y ritmo para recuperar un lugar en el podio. Completó el Top 5 George Russell al que la penalización por el toque con Sainz le condicionó la carrera.Dentro de los 10 primeros terminaron Lando Norris en 6º en una sólida actuación con el McLaren, Fernando Alonso 7º completando una gran remontada tras quedar último luego de su choque con Stroll en la vuelta 22, 8º Sebastian Vettel que estaba para terminar más adelante e hizo una carrera memorable, pero una mala parada de Aston Martin lo obligó a remar para volver a la zona de puntos. Con el último adelantamiento a Magnussen en la vuelta final Vettel dio una muestra de su calidad. Kevin le dio dos puntos a Haas en su carrera de casa con el 9º y cerró el Top 10 Yuki Tsunoda, otro que remontó varias posiciones porque largó último tras cambios en su motor.Del 11º al 15º se ubicaron Esteban Ocon que se quedó a las puertas de la zona de puntos, 12º fue Alex Albon y lo siguieron Guanyu Zhou y Pierre Gasly que fue penalizado, no cumplió a cabalidad con dicha sanción y fue penalizado de nuevo para acabar 14º justo por delante de Mick Schumacher que también recibió una sanción de 5 segundos en el final de la carrera.Los últimos en ver la bandera a cuadros fueron un desaparecido Daniel Ricciardo en 16º y Nicholas Latifi 17º que hubiera terminado último de no ser por los retiros de Valtteri Bottas y Lance Stroll. En última posición quedó clasificado Carlos Sainz luego del incidente en la primera curva con George Russell que lo obligó a abandonar. Mala suerte para el español que no pudo fructificar la Pole Position. Con los resultados finales de este GP de Estados Unidos, el bicampeón Max Verstappen llega a 391 puntos. Segundo Charles Leclerc (267), tercero Sergio Pérez (265), cuarto George Russell (218), quinto Carlos Sainz (202), sexto Lewis Hamilton (198), séptimo Lando Norris (109), octavo Esteban Ocon (78), noveno Fernando Alonso (71) y completando el top 10, Valtteri Bottas (46).En el campeonato de constructores, Red Bull es campeón por quinta ocasión y alcanza 656 puntos, segundo Ferrari (469), tercero Mercedes (416), cuarto Alpine (149), quinto McLaren (138), sexto Alfa Romeo (52), séptimo Aston Martin (49), octavo Haas (36), noveno AlphaTauri (35), y último Williams (8).La vigésima válida de la temporada 2022 se realizará la próxima semana del 28 al 30 de octubre, con motivo del GP de México y con cobertura EN VIVO y EN DIRECTO de F1LATAM.COM desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Estados Unidos:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Russell toca a Sainz en la curva 1. El español cae al P19. Verstappen líder. Pérez sube al P7 tras pasar a Gasly. Comienzo frenético.Retiro para Carlos Sainz. Verstappen se aleja a 1.92s de Hamilton. Stroll en el P3. Leclerc pasa a Alonso y es P9. Pérez en P6 tras pasar a Norris.Russell presiona a Stroll por el P3. Vettel en P5 tras una muy buena partida. Penalización de 5 segundos para Russell.Stroll sigue en el P3. Pérez pasa a Vettel y sube el P5. Bien el mexicano ascendiendo.Stroll pierde el P3 con Russell de momento. Pérez ahora lo hace sobre Stroll y es P4.Se desprende el endplate derecho del alerón delantero de Pérez. Parece no afectarle en su ritmo. Está a 1.2s de Russell.Pérez presionando a Russell por el P4. Reviviendo duelos con el de Paul Ricard.Leclerc más cerca de Vettel. Gap de 1.1s. Verstappen a 3.5s de Hamilton. Buen ritmo de Lewis gracias a las actualizaciones del Mercedes.Gasly tiene la presión de Norris y Bottas por el P10.Verstappen indica que está sufriendo un poco con el viento.Bottas, Tsunoda y Ricciardo en pits.Muy buena avance de Ocon. El francés inició desde el pit lane y ya está a P10, justo atrás de su compañero Fernando Alonso. Gap de 5s.Hamilton en pits. Medios por duros. Verstappen pregunta qué debe hacer. Su ingeniero le dice: eres libre para presionar.Verstappen y Russell en pits. Salen con duros en el P2 y P9. El británico cumple con la penalización. Pérez es el nuevo líder.Pérez en pits. Sale con duros el mexicano. Detención de 2.1s y queda a 8.7s atrás de Hamilton.Hamilton pasa a Vettel. El alemán P4 con detención pendiente está por delante de Checo a 7s. Ocon deja a Schumacher y es P9.Verstappen en P1 a 3.5s de Leclerc. Aún no se detiene el monegasco.V18/56: Trompo de Bottas en la curva 19. Safety Car. Leclerc y Vettel en pits. Grandes beneficiados. El de Ferrari sale en P4 justo atrás de Pérez. El de Aston Martin en P6 por delante de su compañero de equipo.Siguen las labores de remoción del auto de Bottas. Posiciones de carrera: 1VER 2HAM 3PER 4LEC 5RUS 6VET 7STR 8GAS 9ALO 10NOR 11TSU 12OCO 13MSC 14ZHO 15MAG 16RIC 17ALB 18LAT.Hamilton no se siente cómodo con sus frenos.Se alista el Safety Car para abandonar la pista.Se reanuda la carrera. Verstappen adelante sin problema. Fuerte colisión entre Alonso y Stroll. Safety Car de nuevo.Stroll hizo un movimiento indebido al cruzarse en la línea de carrera de Alonso cuando lo iba a adelantar. El auto de Fernando se levantó y gracias a Dios está bien. Fuerte impacto. Así inicia la relación de los próximos compañeros de equipo en 2023 en Aston Martin.Sigue el Safety Car en pits. Muchos destrozos sobre la pista. Dirección de carrera informa que se investigará la maniobra después de la carrera. Alonso sigue en pista. Stroll ya en el paddock.Lo de Stroll no es nuevo. No soporta que lo adelanten. Se la hizo a Vettel en Silverstone en la última vuelta. Debe caerle una sesión ejemplar. El Safety Car se retira en esta vuelta.Se reanuda la carrera por segunda vez. Verstappen se aleja a 1.2s de Hamilton. Leclerc conectado a Pérez por el P3.Verstappen se queja del manejo del auto. Unos segundos después comienza a marcar los mejores tiempos.Se habilita el DRS. Leclerc se conecta a Pérez con gap de 0.6s.Leclerc pasa a Pérez. Luego el mexicano bloquea y el monegasco se pasa y le devuelve la posición.Muy buen adelantamiento de Leclerc a Pérez. Toma el monegasco el P3. Penalización para Gasly por dejar distancia de más de 10 autos durante el Safety Car.Russell atacando a Pérez por el P4. Está sufriendo el mexicano.Verstappen a 1.5s de Hamilton.Alonso combatiendo con un auto que sufrió un duro golpe. De muy buen material ese Alpine. Ya está en P10.Verstappen se queja del manejo del auto. Se alista en Mercedes.Hamilton y Norris en pits. Salen con duros nuevos.Verstappen y Leclerc en pits. Problemas en la detención para Max con 11.1s. Charles se coloca por delante en el P5. Pérez en el P1. Lo presiona Russell al mexicano.Russell en pits. Pérez sigue en pista. En P2 Sebastian Vettel. Verstappen marca la vuelta más rápida. Está en el P5.Gran presión de Verstappen sobre Leclerc. Pérez marcando su mejor S1.Pérez en pits. Cae al P5. Sale con medios nuevos. Duelo entre Leclerc y Verstappen en la curva 1. Max lo atacó y luego Charles la recuperó. El de Red Bull lo pasa luego con DRS y sube al P3.Saliendo de pits, Pérez logra de forma magistral mantener el P5 con Russell. Vettel es el nuevo líder.Hamilton alarga la frenada y pasa a Vettel en la curva 1. Leclerc le sigue la huella a Verstappen y gana tiempo importante.Vettel en pits. Una malísima detención de 16s. Cae al P13 el cuatro veces campeón. Norris pasa a Tsunoda por el P11.Hamilton con un muy buen ritmo. Está a 3.3s de Verstappen, constante. Ojo a la actualización que Mercedes trajo a esta carrera y que es la última de la temporada.Verstappen le descuenta a Hamilton. Está a 2.6s. Pérez mejora su ritmo y está a 6.2s de Leclerc. Alonso en P7 y se acerca a Magnussen por el P6.Todos los pilotos de punta presionando al máximo. Verstappen se acerca a 2.5s de Hamilton por el P1. Pérez hace lo propio con Leclerc a 4.8s por el P3.Lando sigue avanzando. En la vuelta anterior fue con Albon y ahora es con Ocon. Hamilton exprimiendo todo lo que tiene el Mercedes W13. Marca su mejor vuelta. Sin embargo Max se acerca a 1.9s.Checo a 3.3s de Leclerc. Verstappen se acerca a Hamilton. Gap de 1.7s.Alonso defendiendo el P6. Está a 1.2s de Magnussen. El danés con una sola detención.Verstappen a 0.4s de Hamilton. Habilita DRS.Pérez a 2.1s de Leclerc. El Ferrari con su Talón de Aquiles: el desgaste de los neumáticos. Verstappen pasa a Hamilton y es P1 de nuevo tras un gran duelo.Hamilton no se desconecta de Verstappen. Lewis se queja por las salidas de pista de Max.Vettel pasa a Albon y es P9. Norris presiona a Alonso por el P6. Advertencia para Verstappen por salirse de pista. Bandera negra y blanca.Hamilton marca el mejor S1. Se acerca a 0.6s. Bloquea Lewis. El británico por radio indica que Max se está saliendo de pista.Ahora es bandera negra y blanca para Hamilton por exceder límites de pista. Pérez a 2.2s de Leclerc.Russell en pits. Salen con blandos para buscar el récord de vuelta y el punto adicional. Verstappen a 2.9s de Hamilton. Pérez a 1.8s de Russell. Alonso se defiende de Norris por el P6.Última vuelta. V56/56: Pérez a 1.1s de Leclerc. Norris pasa a Alonso. Vettel presiona a Magnussen por el P8 y lo pasa.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Estados Unidos. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º Sergio Pérez (Red Bull), 5º George Russell (Mercedes), 6º Lando Norris (McLaren), 7º Fernando Alonso (Alpine), 8º Sebastian Vettel (Aston Martin), 9º Kevin Magnussen (Haas), 10º Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).