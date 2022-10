Hamilton cerca de la Pole y Russell eliminado en Q2: el balance de Mercedes en la clasificación de Singapur

Estaba empujando tan fuerte y estuve increíblemente cerca. Fue realmente difícil estar en una posición en la que pudiéramos estar luchando por el primer lugar y simplemente no tuve suficiente agarre en la última vuelta.



Viniendo aquí, no sabíamos lo cerca que podíamos estar este fin de semana. Sabíamos que seríamos más fuertes que en Monza, pero no sabíamos exactamente cuánto. No obstante, estoy agradecido de estar en la segunda fila mañana y estoy agradecido con el equipo por seguir presionando. Mantendremos la cabeza baja y volveremos a luchar mañana

Estaba luchando con un problema relacionado con los frenos que me hacía irme de largo, el agarre se sintió bien, simplemente no podía doblar en ninguna curva. Seguí subvirando, lo cual es una pena. No creo que hubiéramos estado mejor en la Q3 debido a ese problema. Hemos visto algunos indicios en los datos y espero que podamos resolverlo antes de mañana.



Obviamente, es decepcionante para mí y para todo el equipo, ya que el auto se veía fuerte aquí. Lewis fue muy rápido, pero desafortunadamente yo no pude hacerlo funcionar. Sigue siendo un fin de semana alentador para nosotros en general, pero obviamente, estamos aquí para sumar puntos y, en última instancia, esta es una pista de calificación. Afortunadamente, la degradación parece alta y podría ser una carrera de dos paradas mañana

El equipo Mercedes ha vuelto a estar metido en la lucha por la Pole Position con un Lewis Hamilton que recordó sus mejores días en Singapur. El 7 veces campeón del mundo tuvo un ritmo alto durante toda la sesión de clasificación, pero en su último intento no pudo cuajar una vuelta ideal. Al final quedó 3º a 54 milésimas del tiempo de Leclerc. Por su parte George Russell tuvo un problema con los frenos en su auto y apenas pudo ser 11º. No se quedaba fuera de Q3 desde el GP de Miami.El balance en general es positivo para los de Brackley que buscarán mañana un buen resultado. Desde la segunda fila Hamilton apunta a mantenerse fuera de problemas y subir al podio mientras que Russell tendrá que ponerse en modo remontada en un circuito desafiante, pero el ritmo del W13 suele ser mejor en carrera.", dijo Lewis.Russell explicó el problema que tuvo durante la Q2 y que no le permitió avanzar hasta la última fase de la clasificación y aunque admite que clasificar en el Marina Bay es importante confía en el ritmo del W13 y en la estrategia de su equipo para ayudarle a avanzar posiciones:", concluyó el joven piloto británico.