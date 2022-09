Lewis Hamilton no cree que pueda ganar alguna carrera en lo que queda de temporada

Tenemos que ser realistas, ese Red Bull es casi imbatible. Tendremos que hacer algo de verdad para batir a ese auto. En cuanto al desempeño, están completamente por delante de todos.



No los hemos alcanzado, no tenemos mejoras para superarlos. Así que va a hacer falta que la suerte nos acompañe. Y no es imposible, porque podríamos haberles ganado en Budapest. Pero él generalmente va calmado en la parte delantera, así que nunca sabes su verdadero ritmo

Creo que sería increíble si pudiéramos ganar una carrera por méritos propios, sin ninguna penalización en la parrilla. Si nos hubieran preguntado después de Spa habría dicho que es imposible, pero luego después casi ganamos en Zandvoort. Y en Italia no nos fue bien.



No queremos terminar la temporada sin ganar ninguna carrera, aunque estemos absolutamente centrados en 2023. Sería algo muy bonito para toda nuestra gente en una temporada difícil. Creo que el circuito debería adaptarse a nuestro auto. Los baches no. En nuestras simulaciones vemos que debería ser una de nuestras mejores pistas. Pero estoy tratando de mantenerme cauto sobre cualquier predicción para Singapur

Lewis Hamilton reconoció tras el GP de Italia que es muy difícil que pueda ganar una de las seis carreras que faltan de 2022, a menos que algo extraordinario ocurra. Al 7 veces campeón del mundo se le acaban las opciones y podría ser esta la primera temporada, desde que llegó a la F1 en 2007, en la que no consigue al menos una victoria.Hamilton ve a Verstappen y Red Bull casi 'imbatibles' y con la escuadra de Brackley ya centrada en el monoplaza de 2023 no tienen previstas actualizaciones para el W13. El inglés ha conseguido 6 podios (cuatro terceros y dos segundos lugares) y se ubica 6º en el Mundial con 168 puntos, poco para un múltiple campeón acostumbrado a ser protagonista de primera línea.".Toto Wolff es más optimista y confía en que si pueden conseguir ese anhelado primer triunfo en lo que queda de temporada, incluso cree que Singapur, la próxima carrera, podría caerles bien.".Mercedes ocupa la tercera posición del campeonato de constructores, a solo 35 puntos de Ferrari y más allá de victorias o no, la lucha por el segundo lugar sigue abierta y cada punto cuenta.