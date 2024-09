Norris y Piastri se imponen. Verstappen y Red Bull encienden las alarmas - Reporte Clasificación - GP de Italia

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión 1 L. Norris McLaren GBR 1:19.327 -.--- Q3 2 O. Piastri McLaren AUS 1:19.436 +0.109 Q3 3 G. Russell Mercedes GBR 1:19.440 +0.113 Q3 4 C. Leclerc Ferrari MON 1:19.461 +0.134 Q3 5 C. Sainz Ferrari ESP 1:19.467 +0.140 Q3 6 L. Hamilton Mercedes GBR 1:19.513 +0.186 Q3 7 M. Verstappen Red Bull NLD 1:20.022 +0.695 Q3 8 S. Pérez Red Bull MEX 1:20.062 +0.735 Q3 9 A. Albon Williams TAI 1:20.299 +0.972 Q3 10 N. Hülkenberg Haas ALE 1:20.339 +1.012 Q3 11 F. Alonso Aston Martin ESP 1:20.421 +1.094 Q2 12 D. Ricciardo RB AUS 1:20.479 +1.152 Q2 13 K. Magnussen Haas DIN 1:20.698 +1.371 Q2 14 P. Gasly Alpine FRA 1:20.738 +1.411 Q2 15 E. Ocon Alpine FRA 1:20.766 +1.439 Q2 16 Y. Tsunoda RB JAP 1:20.945 +1.618 Q1 17 L. Stroll Aston Martin CAN 1:21.013 +1.686 Q1 18 F. Colapinto Williams ARG 1:21.061 +1.734 Q1 19 V. Bottas Kick Sauber FIN 1:21.101 +1.774 Q1 20 G. Zhou Kick Sauber CHN 1:21.445 +2.118 Q1

El piloto británico Lando Norris brilló en la clasificación del Gran Premio de Italia y de esta forma logró la quinta pole position de su carrera deportiva. La primera fila para McLaren la completó Oscar Piastri. Preocupación en Red Bull ante el mal resultado en esta sesión.Bajo un sol inclemente en el Autodromo Nazionale Monza con una temperatura ambiente de 33 ºC y de 47 ºC sobre el nuevo asfalto, los pilotos afrontaron esta sesión con el reto de cuidar los neumáticos blandos en las fuertes frenadas que demanda este circuito y de no salirse del trazado, en especial en Lesmo 2. Lando Norris registró un tiempo de 1:19.327. Al terminar su vuelta pensó que no había sido buena y se encontraba algo serio, pero luego el equipo le confirmó que había obtenido la pole position.A 0.109s finalizó su compañero de equipo Oscar Piastri . Esta primera fila le brinda al equipo McLaren una gran oportunidad para la carrera de mañana, debido a que la estadística indica que en estos dos primeros lugares está concentrado el mayor porcentaje de posibilidad para ganar la competencia. Los números los apoyan, pero cualquier cosa puede suceder mañana.Desde el tercer lugar partirá George Russell de Mercedes . Su coequipero Lewis Hamilton lo hará desde el sexto, siendo este resultado decepcionante para el equipo alemán, teniendo en cuenta los resultados de las últimas dos sesiones libres en las que estuvieron al frente.La armada italiana de Ferrari conformada por Charles Leclerc Carlos Sainz , clasificaron en el cuarto y quinto lugar. Gran compromiso tienen al correr en casa y esperan recuperar para poder estar por lo menos en el podio.Gran preocupación genera en Red Bull la clasificación de hoy con el séptimo y octavo lugar de Max Verstappen Sergio Pérez . Un resultado adverso mañana podría hacerles perder el liderato del campeonato de constructores y también el piloto neerlandés disminuir su ventaja respecto a su principal rival, Lando Norris.El top 10 lo completaron Alex Albon de Williams Nico Hülkenberg de Haas El español Fernando Alonso partirá undécimo y será seguido en la parrilla por Daniel Ricciardo El piloto argentino Franco Colapinto cometió un error en su última vuelta en Q1 al salirse en Lesmo 2 y no pudo pasar del decimoctavo lugar. Lamentó mucho el error, pero también reconoció que es parte de su proceso de aprendizaje. Hay potencial en el auto y eso lo demostró su compañero Alex Albon al avanzar a Q3.Los dos últimos lugares fueron para los pilotos de Stake Kick Sauber Mañana a las 15:00 hs de Monza iniciará la carrera del Gran Premio de Italia con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión: