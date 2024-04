Stroll toma el mando en Shanghai - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de China

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 L. Stroll Aston Martin CAN 1:36.302 -.--- 21 2 O. Piastri McLaren AUS 1:36.629 +0.327 24 3 M. Verstappen Red Bull NLD 1:36.660 +0.358 25 4 S. Pérez Red Bull MEX 1:36.690 +0.388 24 5 N. Hülkenberg Haas ALE 1:37.101 +0.799 23 6 K. Magnussen Haas DIN 1:37.118 +0.816 23 7 E. Ocon Alpine FRA 1:37.213 +0.911 23 8 A. Albon Williams TAI 1:37.229 +0.927 19 9 D. Ricciardo RB AUS 1:37.238 +0.936 25 10 V. Bottas Kick Sauber FIN 1:37.530 +1.228 24 11 G. Zhou Kick Sauber CHN 1:37.626 +1.324 24 12 Y. Tsunoda RB JAP 1:38.006 +1.704 27 13 C. Leclerc Ferrari MON 1:38.090 +1.788 20 14 C. Sainz Ferrari ESP 1:38.284 +1.982 19 15 L. Sargeant Williams USA 1:38.286 +1.984 23 16 L. Norris McLaren GBR 1:38.630 +2.328 21 17 G. Russell Mercedes GBR 1:38.806 +2.504 21 18 L. Hamilton Mercedes GBR 1:38.839 +2.537 24 19 F. Alonso Aston Martin ESP 1:38.936 +2.634 22 20 P. Gasly Alpine FRA 1:39.276 +2.974 21

El canadiense Lance Stroll obtuvo el mejor tiempo en la única sesión de pruebas libres del Gran Premio de China. Cada equipo y piloto realizó un programa de preparación diferente, teniendo en cuenta que este fin de semana es de formato Sprint.En su regreso a la máxima categoría tras cinco años, el Circuito Internacional de Shanghai vio rodar de nuevo a los autos y esta sesión ha sido utilizada de diferente manera ya que más tarde se realizará la Sprint Qualifying y mañana en primer turno la Sprint, seguida de la clasificación para la carrera del domingo.El asfalto del trazado chino fue mejorando a medida que transcurría la sesión. También con la baja carga de combustible y neumáticos más blandos. La temperatura ambiente de 23 C y en la pista de 38 ºC.Al final de la sesión, Lance Stroll registró 1:36.302 superando por 1:36.629 a Oscar Piastri . Los Red Bull de Max Verstappen Los Haas de Nico Hülkenberg Kevin Magnussen quedaron en el quinto y sexto tiempo, seguidos por Esteban Ocon Los Ferrari de Charles Leclerc Carlos Sainz terminaron en la decimotercera y decimocuarta posición, mientras que los Mercedes de George Russell Lewis Hamilton terminaron decimoséptimo y decimoctavo respectivamente. Lando Norris venía siendo el más rápido en los sectores 1 y 2, pero no completó la vuelta y quedó la incógnita del potencial del McLaren MCL38.La sesión tuvo una interrupción cuando restaban 45 minutos, generada por un fuego en el césped de la curva 7, siendo esta una situación atípica ya que no había ninguna tribuna cerca.A las 15:30 hs de Shanghai comenzará la Sprint Qualifying del Gran Premio de China con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos: