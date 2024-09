Honda y Alpine cometieron infracción de procedimiento en el límite de costos en F1 2023

¿Cómo funciona el Reglamento Financiero de la F1?

¿Qué sucede si hay una infracción?

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) mediante la Administración de Limite de Costos (CCA), completó la revisión de la documentación de información de la F1 2023 por parte de los diez equipos y los cuatro proveedores de unidad de potencia. Se halló una discrepancia por parte de Honda y Alpine.Según el informe que incluye el período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, dichas marcas en su calidad como proveedores de potencia han incumplido el procedimiento, pero destaca que. Ambos actuaron de buena fe y están cooperando con la CCA para cerrar este asunto.Teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción, las complejidades del nuevo Reglamento Financiero para los fabricantes de unidad de potencia y los retos asociados a su primer año de aplicación, la intención de la CCA es proponer a estos dos fabricantes quemediante un Acuerdo de Infracción Aceptada (ABA).Posteriormente se publicará un resumen de los ABA,por estos dos fabricantes de unidad de potencia, una vez finalizados según lo dispuesto en el Reglamento Financiero.En 2023 es el tercer año de aplicación del Reglamento Financiero para los equipos de F1 y el primer año de aplicación del Reglamento Financiero para los fabricantes de UP.La revisión de la documentación de los informes fue un proceso exhaustivo e intensivo quey en el que todos los equipos de F1 y todos los fabricantes de PUpara proporcionar la información requerida.El CCA señala que todos los equipos de F1 y todos los fabricantes de PU actuaron en todo momento con una lo largo del proceso.Este reglamento para los equipos de F1 se introdujo en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA a partir de la temporada 2021 tras la aprobación unánime de los equipos de F1.La intención del Reglamento Financiero para los Equipos de F1 es limitar el gasto en el Campeonato para asegurar la viabilidad a largo plazo del Campeonato y fomentar la convergencia en el rendimiento entre los Competidores, creando así carreras más emocionantes.Para la temporada 2023, se introdujo el Reglamento Financiero para los Fabricantes de Unidades de Potencia con el fin de regular los costes de desarrollo y suministro de la nueva generación de Unidades de Potencia que se introducirán a partir de 2026.La CCA es responsable de administrar y supervisar el cumplimiento del Reglamento Financiero, investigar los casos de presunto incumplimiento del Reglamento Financiero a través del proceso de revisión, incluso iniciando investigaciones completas si lo considera justificado, y tomar las medidas coercitivas apropiadas con respecto a cualquier presunto incumplimiento del Reglamento Financiero.La CCA dispone de varias opciones para hacer frente a una presunta infracción del Reglamento Financiero. Cuando lo considere oportuno, puede llegar a un acuerdo con el equipo de F1 o el fabricante de unidad de potencia afectadas en caso de infracción de procedimiento o de infracción menor de exceso de gastos, o bien, si no se llega a un acuerdo o la ACC lo considera más apropiado, puede remitir el caso al grupo de expertos del Panel de adjudicación de Límite de Costos. En el caso de un presunto incumplimiento grave del límite de gasto, la CCA debe remitir el caso al panel anteriormente citado.El Panel de Adjudicación del Límite de Costos está compuesto por de 12 jueces elegidos por la Asamblea General de la FIA de acuerdo con los Estatutos de la FIA de entre los candidatos propuestos por las Asociaciones Deportivas Miembro de la FIA con derecho a voto, o un grupo de no menos de cinco Equipos de F1, o un grupo de no menos de tres Fabricantes de UP.Tanto para los equipos de F1 como para los fabricantes de UP, un exceso de gasto menor (<5% del límite de costes) puede dar lugar a sanciones financieras y/o sanciones deportivas menores. Un exceso de gasto material (>5% del límite de costes), si se confirma ante el Panel de Adjudicación del Límite de Costes, dará lugar a una deducción obligatoria de puntos en el Campeonato de Constructores y puede acarrear sanciones económicas y/o sanciones deportivas materiales. Haga clic aquí para leer el Reglamento Financiero para Equipos de F1 y el Reglamento Financiero para Fabricantes de PU en su totalidad.