Fallece el ex piloto brasilero Gil de Ferran a los 56 de años de edad

dic 30 /2023 02:15 GMT Miami, Estados Unidos Penske Entertainment

Por: Henry Bonilla

Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1

El ganador de las 500 millas de Indianápolis de 2003, el brasilero Gil de Ferran, falleció esta tarde víctima de un infarto con tan solo 56 años de edad.



De Ferran se encontraba corriendo con su hijo Luke en The Concourse Club, un circuito privado en Opa-Locka, cuando de repente se detuvo en pits al no sentirse bien. Fue atendido prontamente y llevado a un hospital cercano, pero desafortunadamente no pudo ser reanimado, según informó la Confederación Brasilera de Automovilismo.



Su ex jefe de equipo, Roger Penske, comentó: " Gil definía la clase como piloto y como caballero. Como campeón de la IndyCar y ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Logró mucho durante su carrera, tanto dentro como fuera de la pista.



Gil era querido por muchos. Era un gran amigo del equipo Penske y de la familia IndyCar, así como de toda la comunidad internacional del automovilismo. El fallecimiento de Gil es una pérdida terrible, y se le echará mucho de menos ", comentó 'El Capitán'.



Mientras que de Gil Ferran impidió a su amigo Hélio Castroneves conseguir su tercera victoria consecutiva en las 500 Millas en 2003, la de Ferran fue la tercera consecutiva del equipo Penske en la Indy. También fue subcampeón por detrás de Castroneves en 2001.



La victoria en las 500 Millas de Indianápolis fue el punto álgido de una notable carrera que también incluyó campeonatos de la INDYCAR SERIES bajo la denominación de CART en 2000 y 2001 mientras pilotaba para el equipo Penske. En ambas temporadas, de Ferran utilizó una combinación de velocidad, regularidad y habilidad para ganar el campeonato a pesar de no ser el piloto con más victorias. Eso encapsuló el enfoque meticuloso y analítico de su oficio que de Ferran mostró durante toda su carrera.



De Ferran terminó su carrera como piloto de la INDYCAR SERIES con 12 victorias y 21 poles, con su última victoria en la última salida de su carrera, el 12 de octubre de 2003, en el Texas Motor Speedway. Su primera victoria llegó como novato en 1995 en WeatherTech Raceway Laguna Seca, cuando piloteaba para Hall/VDS Racing. Obtuvo el título de Novato del Año de la CART en 1995.



El brasilero pasó de Hall/VDS a Walker Racing en 1997, después de que el propietario de Hall/VDS, Jim Hall, se retirara del deporte. De Ferran terminó segundo en la clasificación de la CART en 1997, a pesar de no haber conseguido ninguna victoria esa temporada. Pero aún así ganó notoriedad ese año al terminar segundo tras Mark Blundell en el Portland International Raceway por 0,027 de segundo, el resultado más ajustado jamás obtenido en un evento sancionado por la CART.



La carrera de De Ferran floreció cuando se unió al equipo Penske en la temporada 2000, formando pareja con Castroneves durante las cuatro temporadas siguientes. Ganó el primero de sus dos campeonatos consecutivos e hizo historia en las carreras durante la calificación en el California Speedway cuando estableció el récord de velocidad en pista cerrada con una vuelta de 388,540 km/h (241,428 mph), una marca que se mantiene hoy en día. De Ferran también consiguió para el equipo Penske la victoria número 100 de su carrera en la INDYCAR SERIES en 2000 en Nazareth Speedway.



Tras su carrera en la INDYCAR SERIES, de Ferran compaginó la conducción de autos deportivos y su incipiente carrera en la dirección de equipos con su habitual mezcla de cortesía y clase.



Se incorporó al equipo BAR-Honda de Fórmula 1 como director deportivo en 2005, cargo que desempeñó hasta 2007. Después, de Ferran volvió al habitáculo en 2008 en un prototipo Acura LMP2 de fábrica en la American Le Mans Series como propietario-piloto de su equipo, de Ferran Motorsports, compartiendo volante con el futuro campeón de la INDYCAR SERIES y ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Simon Pagenaud.



El equipo ascendió a la categoría reina de prototipos LMP1 como equipo de fábrica de Acura en 2009, con cinco victorias y siete poles de camino al subcampeonato de la clasificación.



De Ferran se retiró como piloto después de la temporada 2009 y fue copropietario de Ferran Dragon Racing en la INDYCAR SERIES hasta 2011. Durante este tiempo, de Ferran también sirvió como representante de los propietarios de equipos en el comité ICONIC que evaluó los diseños para la próxima generación de chasis INDYCAR SERIES, con su inmensa perspicacia técnica y de gestión añadiendo mucho al proceso.



En julio de 2018, de Ferran fue nombrado director deportivo de McLaren Racing en Fórmula 1, cargo que ocupó hasta principios de 2021. En mayo de 2023, también fue recontratado por McLaren como consultor y asesor.



De Ferran comenzó a competir en karting en Brasil, a donde se trasladó con su familia cuando era un niño pequeño tras nacer en París. Pasó por las categorías inferiores de la Fórmula Open en Brasil antes de trasladarse a Gran Bretaña para competir.



Terminó tercero en el campeonato británico de Fórmula 3 de 1991, sólo por detrás de los futuros ganadores de carreras de F1 Rubens Barrichello y David Coulthard. En 1992, de Ferran ganó el título británico de F3 para Paul Stewart Racing con siete victorias. Corrió en la Fórmula 3000 (ahora Fórmula 2, un escalón por debajo de la F1) en 1993 y 1994 para Paul Stewart Racing, terminando cuarto en 1993 y tercero en 1994 antes de trasladarse a Estados Unidos para correr en 1995.



En F1LATAM.COM lamentamos profundamente el fallecimiento de este carismático piloto y directivo. Nuestras condolencias para su familia, amigos y a la comunidad del automovilismo.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News