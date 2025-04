El mundo del automovilismo despide a un gran piloto y empresario: Eddie Jordan fallece a los 76 años

El automovilismo está de luto. Eddie Jordan, una de las figuras más carismáticas y emblemáticas de la Fórmula 1, ha fallecido a los 76 años en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Una dura batalla contra un agresivo cáncer de próstata, puso fin a su vida.Su legado en el mundo de las carreras es imborrable, no solo como fundador del equipo Jordan Grand Prix, sino también comoen las últimas décadas.Nacido en Dublín, Irlanda, Jordan comenzó su carrera como, destacándose en categorías como Fórmula Ford, Fórmula 3 y Fórmula 2, e incluso compitiendo en las 24 Horas de Le Mans.Sin embargo, su verdadero impacto lo logró fuera del cockpit. A finales de los 70,en el mundo de los monoplazas, un proyecto que lo llevaría a la cima del deporte motor.En 1991, Jordan Grand Prix debutó en la Fórmula 1, y fue allí donde Eddie Jordan escribió una de las páginas más memorables de su carrera:, quien más tarde se convertiría en uno de los más grandes pilotos de la historia.Pero Schumacher no fue el único talento que pasó por sus filas. Nombres comotambién vistieron los colores del equipo, dejando huella en la parrilla.El punto álgido del equipo llegó en 1998, cuando Damon Hill y Ralf Schumacheren el caótico Gran Premio de Bélgica, bajoUn año después, Frentzen sorprendió al mundo al emerger como contendiente al título, demostrando que Jordan no era solo un equipo de garaje, sino un serio competidor. Su, de la mano de Giancarlo Fisichella en un Brasil inundado por el caos.Tras vender el equipo en 2005, Jordan no desapareció de la Fórmula 1. Se convirtió en un reconocido, donde su carisma y conocimiento lo convirtieron en una voz imprescindible.Además, fue elen 2013, una noticia que sacudió al mundo del deporte.Pero su pasión no se limitaba a las pistas. Jordan era un hombre de múltiples intereses: músico aficionado, amante del golf, el ciclismo y las artes, y unEn sus últimos años, incluso se desempeñó comoel legendario diseñador de Red Bull, facilitando su salida temprana del equipo para unirse a Aston Martin.El equipo de F1LATAM.COM lamenta profundamente el fallecimiento de Eddie Jordan y se solidariza con sus familiares, amigos y toda la comunidad del automovilismo internacional.