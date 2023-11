Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotos

Tras el cierre de temporada del campeonato mundial de F1 el pasado domingo, solo restaba una jornada de pruebas en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, en la que los 10 equipos rodaron con dos autos cada uno.El programa se dividió en dos partes: un auto se reservó para que los jóvenes pilotos adquirieran experiencia en Fórmula 1, mientras que los pilotos habituales rodaron con el otro auto en una prueba de neumáticos.Como los compuestos de 2024 que viene serán idénticos a los de este año, la segunda parte de la prueba sirvió sobre todo para optimizar el conjunto auto-neumáticos.Toda la información obtenida, gracias también a los sensores adicionales instalados en comparación con un fin de semana de carreras habitual, se compartirá con Pirelli.Un total de 11 jóvenes pilotos salieron a la pista, siendo Williams el único equipo que contó con dos de ellos. El piloto italo-argentino Franco Colapinto, cuarto en la Fórmula 3 este año, pilotó por la mañana antes de ceder el auto al británico Zak O'Sullivan.Muchos de los jóvenes pilotos en acción hoy también participaron en la prueba libres 1 del pasado viernes - como Robert Shwartzman con Ferrari, Frederik Vesti con Mercedes, el recién coronado campeón de Fórmula 2 Theo Pourchaire con Alfa Romeo, Felipe Drugovich con Aston Martin, Jack Doohan con Alpine y Pato O'Ward con McLaren - además de O'Sullivan.Entre los pilotos habituales en pista estaban George Russell (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Fernando Alonso y Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine), Charles Leclerc y Carlos Sainz (Ferrari), Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo (AlphaTauri), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), así como Alex Albon y Logan Sargeant (Williams).Haas no utilizó a ninguno de sus pilotos titulares, sino que optó por el piloto reserva Pietro Fittipaldi (que no puede ser clasificado como debutante, ya que ya ha pilotado en dos Grandes Premios, en ambas ocasiones para Haas).El mejor tiempo global de 1:24.'393 lo marcó Esteban Ocon, mientras que el mexicano Patricio "Pato" O'Ward fue el más rápido de los jóvenes pilotos gracias a un tiempo de 1:24.662. Las temperaturas se mantuvieron altas, con el asfalto entre 25 ºC y 44 ºC, y la temperatura ambiente osciló entre 24 ºC y 34 ºC.Los pilotos titulares dispusieron de 10 juegos de neumáticos cada uno (un juego de C1 y C2, tres juegos de C3 y C4, más un juego de C5), mientras que los jóvenes pilotos dispusieron de ocho juegos cada uno (dos juegos de C3, cuatro juegos de C4 y dos juegos de C5).En total se cubrieron 2.184 vueltas: 125 en C1 (6%), 138 en C2 (6%), 718 en C3 (33%), 942 en C4 (43%) y 261 en C5 (12%). Eso en comparación con las 2681 vueltas que se cubrieron durante el Gran Premio de Abu Dhabi del pasado fin de semana, equivalentes a 14158 kilómetros.La temporada en pista de Pirelli aún no ha terminado en Abu Dhabi: el próximo fin de semana habrá una prueba en Magny-Cours (Francia) con Mercedes para centrarse en el desarrollo de los neumáticos de lluvia.Estos fueron los tiempos del día: