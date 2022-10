EXCLUSIVO: Entrevista con Carlos Slim Domit tras la victoria de Sergio 'Checo' Pérez en Singapur

Fue una carrera espectacular. A todos nos emocionó mucho, sobre todo esas últimas vueltas después del segundo Safety Car que estuvieron muy intensas

Afortunadamente no cometió ningún error, manejó de una manera impecable y es otro gran triunfo en su carrera como los anteriores que han sido espectaculares

Es un deportista que ha sufrido mucho para estar donde está. Desde que era muy joven tuvo este sueño, dio todo por él y no se rindió antes momentos muy difíciles. Una carrera hecha a base de sacrificios y sobre todo de mucho trabajo. Creo que algo que los distingue es el mensaje que tiene en su casco y que siempre pone: "Never give up' (nunca darse por vencido).



Es alguien que ha vivido con ese pensamiento y forma de ser, porque para él esto es una forma de ser, y es alguien que vemos luchando aunque tengan momentos complicados como lo fueron las dos carreras anteriores. Trabaja más de lo que hacía para poderse reponer. Demuestra la consolidación de una carrera de mucho reconocimiento, construida a base de sacrificio y de trabajo

Tuvo algunas carreras en donde le costó el balance del auto. No estaba como él lo quería, aunque no quisieron dar en los temas técnicos, pero tenía un problema en donde no acaba de encontrar el posicionamiento del centro de gravedad, en los ajustes que había tratado de manejar no se acomodaba. Si se fijan en las clasificaciones y en las pruebas tenía más problemas que en carrera. El auto se comportaba diferente con tanque lleno y vacío, el peso tenía un componente muy importante.



Ha estado trabajando en estas dos semanas muy fuerte con el equipo buscando cambiar cosas en los ajustes, tratando de mejorarlo y creo lo que pudo concretar este fin de semana es que el auto se veía más competitivo. Desde el principio él estaba también haciéndolo bien. Tuvo en la práctica un problema con humedad en los frenos que no le permitía estar muy fuerte, pero luego se ve el auto competitivo. Él ha demostrado siempre que cuando las herramientas están ahí, las concreta muy bien. Este contraste que se da entre las carreras anteriores y esta no son de manejo o de actitud del piloto. Fue un tema de mucho trabajo con el equipo para poder encontrar el balance correcto del auto y buscar que estuviera más parecido al auto de Max

Con motivo del espectacular triunfo de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Singapur, entrevistamos en exclusiva a Carlos Slim Domit, presidente de Escudería Telmex Telcel y mentor de su carrera deportiva.