Christian Horner se arrepiente de no haber fichado a Oscar Piastri en su momento

Lo conozco de sus tiempos en Arden en Fórmula 4 y Fórmula Renault. Hubo una oportunidad para que Red Bull se fijara en él en ese momento, y no aprovechamos esa opción, algo de lo que me arrepiento. Pero lo que ha conseguido es fenomenal, tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2

Si hubiese sido piloto de Red Bull, no hay forma de que no hubiera estado bajo llave por un periodo de tiempo. Como he dicho, yo no era parte de esas negociaciones, por lo que es difícil juzgar todo lo que se prometió o se incumplió, pero ciertamente fue algo inesperado, desde varios ámbitos.

Oscar es un gran piloto, pero su problema es que tendrá que lidiar con las expectativas que hay sobre él, que serán inmensas. Va a tener a un compañero como Lando al otro lado del garaje y no es nada fácil, pero en este negocio o te hundes o nadas. Él es muy capaz y estoy seguro de que lo va a hacer muy bien

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull reconoció en el podcast oficial de la F1 'Beyond The Grid' que en su momento tuvieron la oportunidad de sumar a Oscar Piastri a su programa de jóvenes pilotos, pero que escogieron otros talentos y es algo de lo que se arrepiente.Ese momento fue cuando el piloto australiano competía en la Fórmula 4 y la Fórmula Renault con Arden (equipo fundado por Horner), pero no lo incorporaron y luego Piastri se unió a la academia de Alpine. Aunque eso tampoco fue garantía para Oscar que después de muchos ires y venires, comunicados y desmentidos y una disputa que tuvo que resolver la Junta de Reconocimiento de Contratos finalmente debutará en F1 con McLaren en 2023. Horner también comentó este asunto en el podcast.".Eso si, el británico no se ha cortado y dijo que si Piastri hubiera sido miembro del programa de Red Bull posiblemente también hubiera estado 'bajo llave' durante un tiempo.".Sobre lo que le puede esperar a Piastri en su año debut con McLaren Horner señaló:".