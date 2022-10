Charles Leclerc firma una nueva Pole Position. 'Checo' Pérez en primera fila - Reporte Clasificación - GP de Singapur

Previo del GP de Singapur 2022:

Clasificación - GP de Singapur

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Sesión Evento 1 C. Leclerc Ferrari MON 1:49.412 -.--- Q3 2 S. Pérez Red Bull MEX 1:49.434 +0.022 Q3 3 L. Hamilton Mercedes GBR 1:49.466 +0.054 Q3 4 C. Sainz Ferrari ESP 1:49.583 +0.171 Q3 5 F. Alonso Alpine ESP 1:49.966 +0.554 Q3 6 L. Norris McLaren GBR 1:50.584 +1.172 Q3 7 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:51.211 +1.799 Q3 8 M. Verstappen Red Bull NLD 1:51.395 +1.983 Q3 9 K. Magnussen Haas DIN 1:51.573 +2.161 Q3 10 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:51.983 +2.571 Q3 11 G. Russell Mercedes GBR 1:54.012 +4.600 Q2 12 L. Stroll Aston Martin CAN 1:54.211 +4.799 Q2 13 M. Schumacher Haas ALE 1:54.370 +4.958 Q2 14 S. Vettel Aston Martin ALE 1:54.380 +4.968 Q2 15 G. Zhou Alfa Romeo CHN 1:55.518 +6.106 Q2 16 V. Bottas Alfa Romeo FIN 1:56.083 +6.671 Q1 17 D. Ricciardo McLaren AUS 1:56.226 +6.814 Q1 18 E. Ocon Alpine FRA 1:56.337 +6.925 Q1 19 A. Albon Williams TAI 1:56.985 +7.573 Q1 20 N. Lafiti Williams CAN 1:57.532 +8.120 Q1

Charles Leclerc largará desde la Pole Position el Gran Premio de Singapur. En una lucha que no tuvo pausa durante la Q3 el monegasco consiguió el mejor tiempo y batió a Sergio Pérez por apenas +0.022s. En tercera posición se clasificó Lewis Hamilton también muy cerca del piloto de Ferrari. Max Verstappen, que venía mejorando sus registros en el último intento fue llamado a boxes por su equipo porque no iba a cumplir con el combustible mínimo requerido al final de la sesión largará 8º.La sesión inició con pista húmeda por lo que todos los pilotos salieron con neumáticos intermedios de lluvia y así completaron la Q1 que tuvo unos minutos finales intensos con varios pilotos mejorando sus registros en sus últimos intentos.Las 5 primeras posiciones las completaron dos compatriotas. Carlos Sainz compartirá la segunda fila con Hamilton mientras que Alonso demostró sus condiciones y lideró los esfuerzos de Alpine en su lucha con McLaren por ser la cuarta fuerza del Mundial.Hablando justamente de McLaren, dentro del Top 10 se ubicó Lando Norris en 6º por delante de Pierre Gasly y un desconcertado Max Verstappen que no entendió porque le hicieron abortar su último intento de Q3. Completaron el Top 10 Kevin Magnussen en una buena clasificación con el Haas y Yuki Tsunoda en una jornada productiva para Alpha Tauri.La pista se fue secando paulatinamente durante la clasificación, pero no lo suficiente en algunos sectores de la pista por lo que pocos pilotos se arriesgaron a cambiar a neumáticos lisos por la falta de agarre. Para el inicio de la Q3 los clasificados montaron blandos buscando los mejores tiempos.En el grupo de los que se quedaron en Q2 están George Russell 11º, algo poco habitual para el británico que no se quedaba fuera de una Q3 desde el GP de Miami. Atrás del de Mercedes se ubicaron Lance Stroll 12º y Sebastian Vettel 14º que fueron los primeros en montar blandos lisos pero su estrategia no fructificó por las condiciones del trazado. Entre ellos se metió Mick Schumacher con el Haas y completó este grupo Guanyu Zhou.Las últimas posiciones de esta sesión de clasificación fueron para Valtteri Bottas 16º, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon 18º que había estado dentro de los 10 primeros en todas las sesiones previas, pero con un problema de frenos en su Alpine quedó eliminado en la etapa inicial. El francés se clasificó por delante de la dupla de Williams con Alex Albon por delante de Nicholas Latifi.Mañana a las 20:00 Hs local iniciará el GP de Singapur con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Estos fueron los tiempos de la sesión: