Leclerc se lleva el triunfo en casa de Red Bull - Reporte Carrera - GP de Austria

Análisis de la carrera del GP de Austria 2022:

Posiciones del Gran Premio de Austria 2022



Vuelta Rápida: Verstappen - 1:07.275 - V. 62

Safety Cars: 0

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Charles Leclerc Ferrari 1:24:24.312 25 - 25 2. Max Verstappen Red Bull +1.532 18 +1 19 3. Lewis Hamilton Mercedes +41.217 15 - 15 4. George Russell Mercedes +58.972 12 - 12 5. Esteban Ocon Alpine +68.436 10 - 10 6. Mick Schumacher Haas +1 vuelta 8 - 8 7. Lando Norris McLaren +1 vuelta 6 - 6 8. Kevin Magnussen Haas +1 vuelta 4 - 4 9. Daniel Ricciardo McLaren +1 vuelta 2 - 2 10. Fernando Alonso Alpine +1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Valtteri Bottas Alfa Romeo +1 vuelta 12. Alex Albon Williams +1 vuelta 13. Lance Stroll Aston Martin +1 vuelta 14. Guanyu Zhou Alfa Romeo +1 vuelta 15. Pierre Gasly AlphaTauri +1 vuelta 16. Yuki Tsunoda AlphaTauri +1 vuelta 17. Sebastian Vettel Aston Martin +1 vuelta No terminaron: 18. Carlos Sainz Ferrari - 19. Nicholas Latifi Williams - 20. Sergio Pérez Red Bull -

El piloto monegasco Charles Leclerc logró su tercera victoria y la consigue en territorio rival, en casa de Red Bull Racing. A Ferrari se le escapó el doblete luego de una falla en el auto de Carlos Sainz en el cierre de la competencia. El podio lo completaron Max Verstappen y Lewis Hamilton.El piloto monegasco volvió al escalón más alto del podio después de 8 carreras, se quita un gran peso de encima y recupera algo de distancia en el campeonato de pilotos. Eso sí, le tocó sufrir en el final de carrera ya que tras el Virtual Safety Car tuvo un problema con el pedal del acelerador de su auto y en los últimos giros Verstappen le limó diferencias.Hubiera sido un doblete fácil para Ferrari en casa de Red Bull pero la unidad de potencia de la F1-75 de Carlos Sainz dijo basta a 15 del final y dejó al español fuera de carrera. En una semana Sainz pasó de la gloria tras ganar en Silverstone a irse con el casillero en blanco en Spielberg.Lewis Hamilton recuperó la sonrisa y con el de hoy en Austria son 3 podios consecutivos para el piloto británico (186 en su historial). El de Mercedes con buen ritmo escaló desde el 8º, aunque esta vez no tuvo como discutir por el triunfo como hace una semana. Hamilton además volvió a terminar por delante de su compañero de equipo y se recuperó de gran manera tras su accidente en la Q3.George Russell finalizó 4º y volvió a meterse dentro de los 5 primeros en carrera. El joven piloto inglés no tuvo una carrera fácil. Su intercambio con Sergio Pérez en la primera vuelta provocó el abandono del mexicano y fue penalizado por ello con 5 segundos quedando 19º, desde allí pudo recuperarse. La consistencia nuevamente ha sido clave para Mercedes. El grupo de los 5 primeros lo completó Esteban Ocon en una carrera sin mayores sobresaltos para el francés.Completaron las 10 primeras posiciones Mick Schumacher en 6º en lo que es su mejor resultado en Fórmula 1. El piloto alemán de Haas sale con la confianza en alto tras sumar en dos carreras consecutivas. En 7º cruzó la meta Lando Norris que lideró la recuperación de McLaren en un fin de semana complicado para los de Woking, 8º fue Kevin Magnussen aportando a la sumatoria de Haas, 9 Daniel Ricciardo que volvió a sumar tras varias carreras y 10º fue Fernando Alonso que partió desde las últimas posiciones y pudo salvar un punto, aunque es poco para lo que aspiraba el español de Alpine.Cerca de la zona de puntos terminaron Valtteri Bottas 11º que largó desde el pitlane y le faltó poco para sumar y Alexander Albon 12º. Atrás de ellos se ubicaron Lance Stroll, Guanyu Zhou y un Pierre Gasly 15º que tuvo una carrera llena de incidentes y con algunas penalizaciones encima. En 16º vio la bandera a cuadros Yuki Tsunoda y 17º fue Sebastian Vettel que fue una de las víctimas del errático Gasly del día de hoy.Los tres abandonos del Gran Premio de Austria fueron Carlos Sainz por la falla del motor de su Ferrari cuando perseguía a Verstappen por la 2º posición a 15 del final, Nicholas Latifi con el Williams y Sergio Pérez que tras el toque de Russell se retiró prematuramente de la carrera.Con los resultados finales de este GP de Austria, Max Verstappen se mantiene el liderato con 208 puntos. Segundo Charles Leclerc (170), tercero Sergio Pérez (151), cuarto Carlos Sainz (133), quinto George Russell (128), sexto Lewis Hamilton (109), séptimo Lando Norris (64), octavo Esteban Ocon (52), noveno Valtteri Bottas (46) y completando el top 10, Fernando Alonso (29).En el campeonato de constructores, Red Bull es líder con 359 puntos, segundo Ferrari (303), tercero Mercedes (237), cuarto McLaren (81), quinto Alpine (81), sexto Alfa Romeo (51), séptimo Haas (34), octavo AlphaTauri (27), noveno Aston Martin (18) y último Williams (3).La decimosegunda válida de la temporada 2022 se realizará en el Circuito Paul Ricard del 22 al 24 de julio, con motivo del GP de Francia.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Austria:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Verstappen sigue en el P1. Russell en duelo con Sainz. Pérez es tocado por George en la curva 4. El mexicano cae al último lugar.Verstappen a 1.1s de Leclerc. Pérez en pits. Cambia medios por duros. Ocon presiona a Russell por el P4.Bajo investigación la maniobra entre Russell y Pérez. Leclerc se acerca a Verstappen. Se habilita el DRS.Pérez: "Le di suficiente espacio a George". Pérez en P20 a 47s de Bottas.Russell tiene la presión Ocon, Magnussen, Schumacher y Hamilton.Leclerc no se le despega a Verstappen. Gap de 0.5s. Activa DRS. No es una carrera fácil de momento para Max.Sainz no logra conectarse a Leclerc. Gap de 2.4s entre los compañeros de equipo.Checo Pérez pierde vuelta con Verstappen y Leclerc.Leclerc hostiga a Verstappen en todas las curvas, presión absoluta.Leclerc ataca a Verstappen en la curva 3. Se pone a la par. Luego en la cuatro bloquea Charles. Penalización de 5s para Russell por colisión con Pérez.Leclerc continúa presionando a Verstappen. Russell y Albon en pits.Leclerc pasa a Verstappen en la curva 4. Lucha limpia. Charles comienza a alejarse de Max. Ya son 2s.Sainz a 1.3s de Verstappen.Verstappen en pits. El neerlandés sale en el P8. Le colocan duros. Detención un poco demorada con el neumático delantero izquierdo.Le dicen a Sainz que tiene su segunda advertencia por exceder límites de pista. Hamilton pasa a Schumacher por el P6.Hamilton ahora por Magnussen. Sube al P4. Kevin en pits. Pérez en P20 con duros. Se queda del ritmo del auto en curvas rápidas.Ocon y Schumacher en pits. Hamilton sube al P3. Verstappen atrás del siete veces campeón a 0.4s.Verstappen presiona a Hamilton en la curva 3 y luego en la 4 lo pasa. Advertencia para Pérez por exceder los límites de pista.Leclerc con un buen ritmo a 3.7s de Sainz. Verstappen marca la vuelta más rápida. Situación a favor de los Ferrari girando aún con el compuesto medio, alargando el stint.Empuja fuerte Verstappen para bajar la diferencia con Leclerc. Gap de 18.3 y bajando.Tsunoda en el P6 por delante de Zhou, Ocon, Alonso, Magnussen, Norris y Schumacher.Verstappen marca la vuelta más rápida. El gap con Leclerc está en 16.7s. Ocon pasa a Tsunoda y es P6.Verstappen gira 3.5s más rápido que Pérez por vuelta con el compuesto duro. La carrera del mexicano está perdida en el P20.Gran duelo entre Magnussen, Norris, Alonso y Schumacher.Schumacher pasa a Alonso y sube al P10.Pérez en pits. Es retiro para el piloto mexicano.Leclerc en pits. Detención de 2.6s. Cambia medios por duros. Sainz líder. Verstappen está a 9.6s de Carlos. Charles sale por delante de Hamilton en el P3.Sainz en pits. Sale en el P4 Carlos, atrás de Hamilton. Verstappen a 5.2s de Leclerc en el liderato provisional. Schumacher pasa a Norris.Hamilton en pits. Sale en P6 el piloto de Mercedes. Medios por duros.Stroll en pits. Hamilton presiona a Ocon por el P4 y lo pasa.Leclerc se acerca a Verstappen. Lo tiene a 1.1s.Hamilton tuvo una detención lenta de 4.1s en pits en la vuelta 29. Comienza a recupera. Ya entra en el mismo ritmo de Leclerc.Cinco segundos de penalización para Gasly por exceder límites de pista. Leclerc pasa a Verstappen en la curva 3 y recupera el liderato. Max se queda por la adherencia de los neumáticos delanteros, es inconstante.Sainz se acerca a Verstappen. Lo tiene a 2.4s y cayendo. 5s de penalización para Norris por exceder límites de pista.Alonso se queja con Tsunoda por arrinconarlo con DRS entre las curvas 3 y 4.Advertencia para Sainz por exceder límites de pista.Verstappen en pits. Duros por duros. Sale en P3 a 19.3 de Sainz.Gran carrera de los Haas con Mick Schumacher en P6 y Kevin Magnussen en P7. Gap de 2.3s.Verstappen gira en 1:09 bajos. Es el más rápido en carrera. Gap de 17.5s con Sainz y 22.9s con Leclerc.Vettel fuera en la curva 4, pero puede regresar. Es la segunda en este fin de semana. Esta vez fue con Gasly.Russell en pits. Sale en el P14. Leclerc a 4.2s de Sainz.Cinco segundos de penalización para Gasly por toque con Vettel. Verstappen a 20.7s de Leclerc. Sigue cayendo la diferencia. Advertencia para Hamilton por exceder límites de pista.Leclerc gira 0.4s más rápido por vuelta que Sainz. Sube el gap a 5.3s.Schumacher y Norris en pits. Sale Mick en el P10.Ocon y Ricciardo en boxes. Duelo entre Russell y Stroll por el P7.Schumacher se complica con Stroll, casi se tocan.Schumacher y Magnussen pasan a Stroll. Los Haas con pista libre. Alonso y Ocon de Alpine en P5 y P6.Hamilton tranquilo en el P4.Bottas presiona a Albon por el P12.Leclerc en pits. Sainz líder provisional.Sainz entra a pits. También sale con duros como Leclerc. P2 para Charles y P3 para Carlos, muy cerca de Verstappen.Leclerc ya está sobre Verstappen. Gap de 0.2s.Leclerc pasa a Verstappen saliendo de la curva 3. Lo pasa por tercera vez. Una carrera muy dura para Max por la alta degradación de sus neumáticos.Advertencia para Schumacher por exceder límites de pista. Sainz presiona para acercarse a Verstappen.Sainz marca la vuelta más rápida. Gap de 1.3s con Verstappen.Leclerc marca su mejor vuelta. Se acerca a la absoluta. Sainz a 0.4s de Verstappen.Problemas para Sainz. Queda fuera de carrera. Fuego en su auto. Alerta en Ferrari. Logra bajarse del F1-75. Estaba en una colina descolgándose. Qué pena por el español. Virtual Safety Car.Sigue el Virtual Safety Car. Se alistan en Ferrari y Red Bull en pits.En pits Leclerc y Verstappen. Salen ambos con medios. Gap de 4.9s.Se reanuda la carrera. Verstappen volando. Le descuenta 0.4s en este giro a Leclerc. Gap de 3.8s.Leclerc reporta que el pedal se siente extraño. Verstappen marca la vuelta rápida. Cae el gap a 3.7s. ¡Qué drama!Verstappen sigue descontándole a Verstappen. Ya son 3.4s. Russell pasa a Ocon y es P4.Norris pasa a Magnussen y es P7. Tiene a Schumacher en el P6 a 3s. Ricciardo en P9.Se estanca la diferencia entre Leclerc y Verstappen en 3.5s. Sainz regresa al paddock. Bottas presiona a Albon por el P10. Es el último punto de la carrera.Leclerc y Verstappen giran igual en el S1 con 17.4. En el S2 y S3 0.1s a favor del neerlandés. No es suficiente para Max.Bottas pasa a Albon por el P10. El tailandés trata de no despegarse para poder llevarse el botín para Williams. Stroll pasa a Gasly por el P13.Verstappen le descuenta a Leclerc a 2.8s. Alonso se acerca a Albon por el P11. Alex se desconectó de Bottas.Leclerc sigue reportando problemas con el acelerador. Gap de 2.6s con Verstappen.Investigación para Alonso por ser liberado de forma insegura en su pit stop. Mientras tanto el español pasa a Albon y es P11.Verstappen marca su mejor S1. Gap de 2.4s con Leclerc.¡Última vuelta! Verstappen a 1.9s de Leclerc. Hace todo lo que puede Max.Charles Leclerc (Ferrari) logró la victoria en el GP de Austria. 2 Max Verstappen (Red Bull), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º George Russell (Mercedes), 5º Esteban Ocon (Alpine), 6º Mick Schumacher (Haas), 7º Lando Norris (McLaren), 8º Kevin Magnussen (Haas), 9º Daniel Ricciardo (Mercedes), 10º Fernando Alonso (Alpine).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:07:275 en el giro 62. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.