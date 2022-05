Leclerc se lleva la pole en casa y Ferrari ocupa la primera fila - Reporte Clasificación - GP de Mónaco

Análisis clasificación del GP de Mónaco 2022:

Clasificación - GP de Mónaco

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Sesión Evento 1 C. Leclerc Ferrari MON 1:11.376 -.--- Q3 2 C. Sainz Ferrari ESP 1:11.601 +0.225 Q3 3 S. Pérez Red Bull MEX 1:11.629 +0.253 Q3 4 M. Verstappen Red Bull NLD 1:11.666 +0.290 Q3 5 L. Norris McLaren GBR 1:11.849 +0.473 Q3 6 G. Russell Mercedes GBR 1:12.112 +0.736 Q3 7 F. Alonso Alpine ESP 1:12.247 +0.871 Q3 8 L. Hamilton Mercedes GBR 1:12.560 +1.184 Q3 9 S. Vettel Aston Martin ALE 1:12.732 +1.356 Q3 10 E. Ocon Alpine FRA 1:13.047 +1.671 Q3 11 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:12.797 +1.421 Q2 12 V. Bottas Alfa Romeo FIN 1:12.909 +1.533 Q2 13 K. Magnussen Haas DIN 1:12.921 +1.545 Q2 14 D. Ricciardo McLaren AUS 1:12.964 +1.588 Q2 15 M. Schumacher Haas ALE 1:13.081 +1.705 Q2 16 A. Albon Williams TAI 1:13.611 +2.235 Q1 17 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:13.660 +2.284 Q1 18 L. Stroll Aston Martin CAN 1:13.678 +2.302 Q1 19 N. Lafiti Williams CAN 1:14.403 +3.027 Q1 20 G. Zhou Alfa Romeo CHN 1:15.606 +4.230 Q1

Sesión perfecta para Charles Leclerc en su Gran Premio en casa, luego de obtener la pole position en la sesión de clasificación. De esta forma iguala el resultado del año pasado, esta vez sin incidentes. Ferrari logró una jornada redonda al conseguir la primera fila con Carlos Sainz. Sergio Pérez chocó al final y partirá tercero.A diferencia de la última sesión de entrenamientos, en esta ocasión Charles Leclerc tuvo su nivel de confianza en su punto máximo. El piloto de Ferrari iba mejorando vuelta tras vuelta y al final con un registro de 1:11.376, impuso su segunda pole position consecutiva en casa. Junto a él partirá su compañero de equipo Carlos Sainz, quien terminó a 0.225s. El potencial del F1-75 sigue siendo las curvas lentas y allí es donde están haciendo la diferencia con sus rivales.Con este resultado Charles Leclerc tiene la mejor opción para dejar atrás la mala fortuna que lo ha aquejado en su Gran Premio en casa. El año pasado el golpe en clasificación y la decisión de Ferrari de no cambiar la caja de velocidades, impidieron que el joven piloto iniciara la carrera.La tercera posición quedó en manos de Sergio Pérez, aunque la clasificación no terminó de la forma esperada para el piloto mexicano luego de perder el control de su auto en la curva Portier. Esta situación afectó a sus rivales directos, entre ellos Carlos Sainz y Max Verstappen. El español impactó su auto, mientras que su compañero de equipo neerlandés no pudo completar la vuelta cuando estaba mejorando el tiempo. El líder del campeonato partirá desde el cuarto lugar.Situación interesante para Red Bull con las posiciones de partida de sus pilotos. Claramente Sergio Pérez ha sido más rápido todo el fin de semana que Max Verstappen, sin embargo una decisión de equipo podría nuevamente echar al traste las aspiraciones del mexicano de estar por delante de su compañero de equipo. Todo puede pasar.Buen resultado para Lando Norris de McLaren al ubicarse quinto, repitiendo su posición de salida conseguida hace un año en el Principado. Entre tanto su coequipero, el australiano Daniel Ricciardo, no tuvo la misma suerte e iniciará la carrera desde el decimocuarto lugar.Una leve mejoría presenta la escudería Mercedes, en especial con George Russell al clasificarse sexto. Lewis Hamilton lo hará desde el octavo puesto. En medio de las flechas plateadas iniciará el español Fernando Alonso de Alpine, demostrando que su experiencia es fundamental para ubicarse bien en la parrilla de salida en Monte Carlo. Su compañero Esteban Ocon lo hará desde el décimo lugar.Otro piloto experimentado impuso un buen ritmo. Sebastian Vettel con el limitado Aston Martin se clasificó noveno. Un buen resultado teniendo en cuenta los impedimentos del monoplaza. Su compañero Lance Stroll no tuvo la misma suerte e iniciará decimoctavo.Los pilotos de AlphaTauri, Yuki Tsunoda y Pierre Gasly, tuvieron resultados dispares en esta sesión. El japonés estuvo a punto de entrar a la Q3 y tuvo suerte de no dañar su auto de forma importante luego impactar el guardarriel ubicado a la salida del túnel. Eso provocó una bandera al final de la Q2 y unos minutos más adelante pudo avanzar a la sesión intermedia. Entre tanto su compañero francés no alcanzó a pasar la meta para mejorar su tiempo de vuelta y quedó eliminado en Q1.Luego de un viernes complicado, el finlandés Valtteri Bottas de Alfa Romeo fue progresando aunque no de la forma que lo esperaba. Se clasificó decimosegundo. Sin embargo este resultado es un bálsamo en comparación al obtenido por su coequipero chino Guanyu Zhou, quien iniciará en Monte Carlo desde la posición más complicada, la última.La escudería Haas prometía un mejor resultado en esta clasificación, pero su rendimiento fue cayendo progresivamente. En Q1 fueron muy veloces, pero sólo les alcanzó para estar en Q2. Kevin Magnussen obtuvo el decimotercer tiempo y Mick Schumacher el decimoquinto.Finalmente la escudería Williams con Alexander Albon y Pierre Gasly terminaron eliminados en Q1 y deberán iniciar desde el decimosexto y decimonoveno lugar respectivamente.Para mañana el pronóstico del clima indica una probabilidad de precipitación del 77%, sin duda un factor a tener en cuenta debido a las dificultades que se generan en Monte Carlo cuando llueve. Por esta razón la clasificación tiene una gran relevancia.Mañana a las 15:00 hs iniciará la carrera del Gran Premio de Mónaco con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Estos fueron los resultados de la sesión: