Intensa actividad de pilotos y aficionados durante el primer día en el Circuit de Barcelona-Catalunya

correr en casa me pone de mejor humor y, aunque no se puede cuantificar esa mejora, es más que evidente que la afición me ofrece ese empujón extra para darlo todo

tras un inicio de año difícil, vamos a intentar corregir las deficiencias que hemos tenido con un paquete de mejoras

Son simplemente números, yo solo quiero seguir haciéndolo bien y seguir mejorando, y Red Bull me está dando un buen auto para hacerlo. Estamos muy contentos, pero queremos más

Nos sentimos bien dentro del auto, pero los tiempos no lo reflejan. Cuando nos dimos cuenta de eso, Aston Martin ya había dado un paso más hacia adelante. Me gustaría creer que en algún momento podremos luchar con Red Bull y plantarle cara, por eso Barcelona es muy importante, porque tras una sucesión de circuitos muy distintos y algunos urbanos, a partir de ahora veremos realmente como estamos

creo que en agua tendríamos más oportunidades, como creo que ya se vio en Mónaco. Además, creo que sería divertido, ya que sobre el asfalto mojado siempre se toman más riesgos

El Gran Premio de España de F1 2023 comenzó hoy a demostrar que lo prometido es deuda. Ya hace semanas que el Circuit de Barcelona-Catalunya prometía llevar a cabo un evento apasionante y repleto de emociones fuertes. Pues bien, hoy llegó el momento de hacerlo realidad.La primera jornada del Gran Premio de España, aunque sin actividad en la pista, ha reunido a numerosos aficionados por la tarde, los cuales se han dado cita para la tradicional vista del pit lane gracias al Pit Walk. Durante un total de dos horas, los fans han podido pasear por la calle de boxes y ver de cerca toda la preparación previa del evento, así como unos garajes completamente personalizados con los carteles de sus ídolos del "Gran Circo". Como era de esperar, los pilotos más aclamados han sido los héroes nacionales, Fernando Alonso y Carlos Sainz.Alonso ha vivido hoy una jornada algo distinta a la de Carlos Sainz porque, aunque ha comparecido ante los medios de comunicación, no lo ha hecho en la rueda de prensa oficial del evento. El piloto de Ferrari sí que lo ha hecho, acompañado además de otros rivales del Mundial como Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams) y Nyck de Vries (AlphaTauri); mientras que en otra tanda se han citado Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), Nico Hülkenberg (Haas), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) y Esteban Ocon (Alpine).Todos ellos han expresado abiertamente en qué situación se encuentran o se encontrarán durante la cita de Barcelona. Aun así, los temas más recurrentes han sido la posible aparición de la lluvia este fin de semana, las mejoras traídas por gran parte de la parrilla, la superioridad de Red Bull y Max Verstappen y la nueva configuración del trazado sin la última chicane. Como no podía ser de otra manera, los más atrevidos también han querido compartir sus partes favoritas del trazado catalán.Carlos Sainz, en la misma línea positiva de ayer en la presentación del Gran Premio en el Port Vell, ha declarado que "". También ha añadido que "".Max Verstappen ha sido otro de los protagonistas del día. El líder del Mundial también regresa a una pista muy especial para él, la que le dio su primera victoria. Desde ese momento en 2016 hasta ahora, el piloto holandés se ha convertido en el más exitoso de la historia de Red Bull, con un récord de 39 victorias para el conjunto. "", ha comentado el líder al respecto.George Russell, otro de los pesos pesados del certamen, ha hecho alusiones a esta superioridad de Red Bull y al buen rendimiento también de Aston Martin. "", afirmó el británico.Lando Norris, por su parte, ha aceptado abiertamente que McLaren podría verse beneficiado si la lluvia hiciese su aparición en el Gran Premio de España: "", ha concluido Norris.Los asistentes cuentan con una Fan Zone, situada detrás de la Tribuna Principal, con propuestas y actividades para todos los gustos. Además, allí se celebrará el Fan Forum, un conjunto de entrevistas a pilotos de todas las categorías a lo largo del fin de semana. Se puede consultar el programa completo en la web del Circuit. También habrá otras zonas de atención como la Green Zone y la Kids Zone (zona del Bosque del Cráter), la Pelouse Jove (en la curva 4) o el Food Fest (zona antiguo helipuerto). Al final del evento y tras la carrera de la F1 se podrá acceder a pista gracias al Open Track (a través de distintos accesos abiertos en las zonas de público) y disfrutar de la DJ Melanie Ribbe, que animará la actividad desde el podio.Todas las puertas del Circuit se abrirán mañana a partir de las 7.30 h, mientras que el sábado y el domingo lo harán a las 7 h. Todas las taquillas exceptuando la 5 estarán abiertas también, con el mismo horario de apertura que las puertas. Se recomienda llegar a las instalaciones en transporte público para evitar aglomeraciones de vehículos.Cabe recordar que los tickets de parking deben cambiarse por un adhesivo y que solo podrán acceder con vehículo privado los usuarios que hayan comprado su entrada previamente en la web del Circuit. También que los parkings son dinámicos, no hay parking asignado según entrada o zona de Tribuna/Pelouse, sino que se irán llenando en función de la capacidad en tiempo real y volumen de autos. A través de todas las puertas se puede acceder a cualquier punto del Circuit.El Circuit promoverá un amplio abanico de acciones enmarcadas en su filosofía de gestión 3C (consciencia, compromiso y coherencia) en sostenibilidad integrando las vertientes sociales, económicas y medioambientales. Bajo el lema “Driving for a better future” trabaja para contribuir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la UNEP. Entre ellas se encuentra el uso de energía 100% renovable, la donación de alimentos, el uso de productos gastronómicos de km 0, la gestión de residuos, el cuidado forestal sostenible del entorno del Circuit o el uso de la economía circular para financiarlo con otras acciones sostenibles.Para asistir al GP de España de F1 2023 quedan las últimas entradas disponibles en la web del Circuit. Con Pelouse y Pelouse Jove agotadas, así como los abonos de tres días de muchas tribunas, el Circuit tiene algunas unidades de visibilidad reducida disponibles, las cuales presentan un 20% de descuento, así como algunas otras en las tribunas nuevas T1 y S. Para experiencias más exclusivas, también hay disponibles algunas entradas de hospitalidad.