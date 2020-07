Lo que sucedió hoy es claramente mi culpa, no hay nada más que decir. Asumo toda la responsabilidad. Cometí un error y disculparme no es suficiente. Necesitamos aprovechar cada oportunidad y hoy podríamos haber tenido una, porque a pesar que no tengamos el rendimiento para sumar puntos de momento, cada punto es importante y cualquier cosa puede suceder en la carrera, como vimos la semana pasada. Pero no trajimos ningún punto a casa.



Estaba tan ansioso por hacerlo bien por el equipo y pené que podría ganar tres o cuatro lugares y e iba por eso. Pero, de hecho, la oportunidad no estaba allí. No es fácil para todo el equipo que trabajó duro para traer aquí las actualizaciones. Estamos pasando por un momento difícil y no necesitamos esto.



Me disculpé con el equipo y con Seb, que no hizo nada malo. Hoy decepcioné a todos y lo siento mucho. Aprenderé de esto y volveré más fuerte la próxima vez

Tenía muchas ganas de competir hoy y tenía un buen presentimiento. No logré un muy buen comienzo, perdí un poco de impulso fuera de la línea. Luego había muchos autos en la curva 3 y estaba con dos autos. Tenía la línea interior, así que no esperaba que nadie intentara nada. No podía ver que Charles venía y desafortunadamente, no tenía a dónde ir, ya que no había suficiente espacio.



Sin embargo, ambos somos lo suficientemente maduros para seguir adelante tras este incidente. Es muy decepcionante, pero en mi opinión por lo general soy optimista y al menos no tengo que esperar mucho para volver al auto, así que esperemos que Hungría sea un lugar mejor para nosotros

La temporada 2020 no inicia de la manera esperada para Ferrari. A pesar que hace una semana logró el podio con Charles Leclerc, esta vez el monegasco tuvo una colisión con su compañero de equipo, Sebastian Vettel, y ambos tuvieron que abandonar la carrera de hoy en Spielberg. A pesar de esta situación, no se puede ocultar que el SF1000 no está a la altura de las primeras posiciones.".".