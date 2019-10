Posiciones Finales del Gran Premio de Japón 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Valtteri Bottas Mercedes 1:21.46.755 25 - 25 2. Sebastian Vettel Ferrari + 13.3 18 - 18 3. Lewis Hamilton Mercedes + 13.8 15 1 16 4. Alexander Albon Red Bull + 59.5 12 - 12 5. Carlos Sainz McLaren + 69.1 10 - 10 6. Daniel Ricciardo Renault + 1 vuelta 8 - 8 7. Charles Leclerc * Ferrari + 1 vuelta 6 - 6 8. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 vuelta 4 - 4 9. Sergio Pérez Racing Point + 1 vuelta 2 - 2 10. Nico Hülkenberg Renault + 1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Lance Stroll Racing Point + 1 vuelta 12. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 vuelta 13. Lando Norris McLaren + 1 vuelta 14. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 15. Romain Grosjean Haas + 1 vuelta 16. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 17. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 18. George Russell Williams + 2 vueltas 19. Robert Kubica Williams + 2 vueltas No terminaron: - Max Verstappen Red Bull -

Valtteri Bottas logró la victoria en el Gran Premio de Japón y de paso con el tercer lugar de su compañero Lewis Hamilton, la escudería Mercedes AMG logró de forma anticipada su sexto título en campeonato de constructores. Sebastian Vettel finalizó en Suzuka en medio de los pilotos del equipo alemán.El domingo tuvo una programación poco habitual, ya que unas horas antes de la carrera se había realizado la sesión de clasificación, esto debido al paso del tifón Hagibis el día sábado, obligando a la cancelación de todas las actividades.Con un cielo totalmente despejado y con un fuerte viento, en la largada fue Valtteri Bottas quién sacó ventaja, al superar fácilmente a los pilotos Ferrari, Sebastian Vettel y Charles Leclerc, quienes se encontraban en la primera fila. También esto lo aprovechó Max Verstappen, colocándose a la par en la curva 1. Sin embargo el piloto de Ferrari embistió al de Red Bull, quedando Max bastante afectado y retirándose unos giros más adelante, siendo este el único del Gran Premio.En la vuelta 4, Charles Leclerc tuvo que entrar a pits para cambiar su alerón delantero y allí prácticamente se arruinaron las posibilidades de obtener un buen resultado.Mientras esto pasaba, Valtteri Bottas iba aumentando su ritmo. En la vuelta 17 Sebastian Vettel entró a boxes, colocando nuevamente compuesto blando y obligándose automáticamente a tener que realizar una segunda detención para usar el compuesto medio al final de la carrera. Entretanto los Mercedes de Bottas y Hamilton lo hicieron en la vuelta 18 y 21 respectivamente, cambiando al compuesto medio, para luego también tener al final otra detención, pero con el compuesto blando.Efectivamente así se cumplieron las detenciones en Ferrari y Mercedes, aunque en el equipo alemán se la podía haber jugado por una sola detención con Lewis Hamilton, ya que el piloto británico estaba manteniendo un buen ritmo. Sin embargo respetaron las estrategias, en especial por el liderato de Valtteri Bottas y Luis Hamilton entró la vuelta 43.Allí salió detrás de Sebastián Vettel y a pesar de tener en mejores condiciones los neumáticos y de contar con un auto mucho más veloz, no pudo superar al piloto de Ferrari en las últimas vueltas y tuvo que conformarse con la tercera posición. Entretanto Valtteri Bottas logró su segunda victoria de la temporada.La carrera tuvo una peculiaridad al final. Estaba pactada a 53 vueltas, pero por un error que FIA está investigando, se mostró en los paneles digitales la bandera a cuadros un giro antes. Por esa razón y de acuerdo al reglamento, los resultados definitivos que se tuvieron en cuenta fueron hasta la vuelta 52. En 2018 ocurrió algo similar en el Gran Premio de Canadá, cuando la modelo Winnine Harlow sacó la bandera cuadros una vuelta antes de lo previsto.La cuarta posición fue para Alex Albon, siendo éste su mejor resultado en la Fórmula 1 y aprovechando cada vez más la oportunidad que le brinda Red Bull. Tras él quedó el piloto español Carlos Sainz, gracias al excelente rendimiento del McLaren MCL34. En el sexto lugar terminó el australiano Daniel Ricciardo de Renault, realizando una gran recuperación tras partir decimosexto.Debido al toque con Max Verstappen en la primera vuelta, el piloto monegasco Charles Leclerc recibió una penalización de 5 segundos y luego otra de 10 por continuar conduciendo el auto bajo condición insegura cuando el alerón delantero estaba averiado. Esto lo hizo caer a la séptima posición. Durante la carrera también tuvo una buena recuperación, luego de haber caído al último lugar tras el ingreso inesperado a boxes cuando apenas iniciaba la carrera.En la vuelta 53, Pierre Gasly sacó de carrera a Sergio Pérez cuando luchaban por la octava posición. Sin embargo por el error produjo con la bandera a cuadros una vuelta antes, el francés se quedó con esta posición, mientras que el mexicano finalizó noveno. Los comisarios investigaron esta colisión y dictaminaron que se trató de un incidente de carrera.El top 10 de esta carrera lo completo el piloto alemán Nico Hülkenberg, también teniendo una buena recuperación al igual que su compañero de equipo.En el límite de los puntos quedaron Lance Stroll, Daniil Kvyat y Lando Norris. Entretanto poca figuración tuvieron en la carrera Kimi Räikkönen, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, George Russell y Robert Kubica.Con los resultados finales de este GP de Japón, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 338 puntos y cuenta con la posibilidad de lograr su sexto título en el próximo GP de México. Segundo Valtteri Bottas (274), tercero Charles Leclerc (221), cuarto Max Verstappen (212), quinto Sebastian Vettel (212), sexto Carlos Sainz (76), séptimo Pierre Gasly (73), octavo Alexander Albon (64), noveno Daniel Ricciardo (42) y décimo Nico Hülkenberg (35).En el campeonato de constructores, Mercedes logró su sexto título y suma 612 puntos. Segundo Ferrari (433), tercero Red Bull (323), cuarto McLaren (111), quinto Renault (77), sexto Toro Rosso (59), séptimo Racing Point (54), octavo Alfa Romeo (35), noveno Haas (28) y último Williams (1).La decimoctava válida se realizará del 25 al 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con motivo del GP de México. Allí estaremos EN VIVO y EN DIRECTO realizando una cobertura especial con Henry Bonilla y Enrique Mathieu.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Japón:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Mala partida de los Ferrari. Bottas los pasa. Verstappen se toca con Leclerc en la curva 1 y cae a P19 el holandés. Charles con problemas en el alerón.Leclerc con el alerón rozando el asfalto. Pierde contacto con Vettel y se acerca Hamilton. Podría recibir una advertencia el monegasco por parte de la dirección de carrera.Se desprende el end plate del alerón delantero en el auto de Leclerc. No obedece la orden de entrar a pits. Ya está bien el auto.Leclerc entra a boxes. Sale último, en el P20. Se arruinan las posibilidades del monegasco. Verstappen en el P17. Los comisarios no investigarán la maniobra entre ambos en la curva 1.Albon se toca con Norris en la chicana, haciendo un Senna-Prost.Bottas se aleja a 2s de Vettel. Cómodo el finlandés adelante. Entretanto Hamilton está a 2.7s del alemán de Ferrari.Gran adelantamiento de Ricciardo a Giovinazzi por el P10. Buena recuperación de los pilotos de Renault. Hülkenberg está P8.Dirección de carrera mira el 'VAR' y van a investigar la maniobra entre Leclerc y Verstappen en la curva 1. Se desprende el espejo izquierdo en el auto de Leclerc .Hamilton se acerca a Vettel por el P3. Gap de 2.3s. Entretanto Bottas está a 2.6s del alemán de Ferrari.Bajo investigación Sebastian Vettel por partir en falso. Lo mismo le sucedió a Kimi Räikkönen en el pasado GP de Rusia. Fue drive-through.Una carrera caótica para Ferrari. En este momento sus dos pilotos son investigados. Leclerc sube al P16 tras superar a Kvyat. Ahora Charles tiene en la mira a Räikkönen.Bottas bloquea en la horquilla. Está a 3.9s de Vettel. Entretanto Hamilton a 1.7s del alemán de Ferrari.Albon se acerca a Sainz por el P4. Gap de 1.5s. Stroll hace lo propio con Gasly por el P6.Verstappen en pits. Hamilton está a 0.9s de Vettel. Leclerc pasa a Räikkönen y Grosjean.Verstappen se retira de la carrera. Decepción para Red Bull en casa de Honda. Hamilton conectado a Vettel por el P2.No hay acción sobre Vettel por la partida en falso.Vettel en pits. Blandos por blandos. Tendrá que hacer otra detención para cambiar posteriormente por medios. Hamilton es P2 a 8.7s de Bottas.El líder Bottas en pits. Cambia blandos por medios.Vettel pasa a Sainz y es P3. Tiene a Bottas a 10.1s. Gasly, Stroll y Giovinazzi en pits. Gasly pasa muy cerca de los mecánicos de Alfa Romeo. Bottas con la vuelta rápida. Fue más veloz que Vettel con los medios.Hülkenberg y Pérez en pits. Hamilton pierde ritmo. Gira casi 2.5s más rápido por vuelta Bottas que Hamilton. Parece que Valtteri va a dos detenciones y Lewis a una.Hamilton en pits. Bottas recupera el liderato. Vettel está a 11.5s de Valtteri, bastante lejos para esta fase de la carrera.Hamilton va intentar prolongar estirar este compuesto medio hasta el final de la carrera.Hamilton le discute al equipo por qué no le colocaron el compuesto duro, teniendo en cuenta la alta degradación. Le indican que Bottas y Vettel irán a dos detenciones.Leclerc en el P7 se acerca a Ricciardo. Gap de 3.1s.Stroll pasa a Norris y es P8.Norris a boxes.Leclerc en pits. Cambia medios por blandos. Cae al P12 el piloto de Ferrari.Hülkenberg y Pérez pasan a Kvyat. El ruso cae al P11.Pérez sigue a su ex compañero Hülkenberg. Gap de 0.9s por el P9. Bottas a 11.1s de Vettel.Leclerc conectado a Pérez por el P10. Pérez hace lo propio con Hülkenberg. Ricciardo en pits.Hamilton lleva un muy buen ritmo con los medios. Es 1.5s más veloz que Bottas. Leclerc pasa en Spoon a Pérez. Ahora Charles va por Hülkenberg.Vettel en pits. Cae al P3. Cambia blandos por medios. Leclerc pasa a Hülkenberg y es P8.Buen adelantamiento de Leclerc a Stroll. Aprovecha el DRS al llegar a la curva 1. P7 el de Ferrari.Leclerc pasa a Gasly y asciende al P6.Albon en pits. Cambia medios por blandos.Hamilton marca el mejor S1. Mercedes llama a Bottas a pits.Bottas en pits. Le cambia medios por blandos usados.Bottas a 8.9s de Hamilton por el P1. Entretanto Vettel marca la vuelta más rápida y está a 7.7s de Valtteri.Norris pasa a Giovinazzi por el P13.Leclerc le descuenta 0.5s por vuelta a Sainz. El monegasco busca el P5 del español.Hamilton a 8.5s de Bottas. Bloquea Leclerc al llegar a la chicana. Antes había pasó sobre la chicana en Degner 1.Buen adelantamiento de Ricciardo a Pérez por el P10. Deja de momento al mexicano fuera de los puntos.Hamilton y Pérez en pits. Lewis cambia medios por blandos y sale P3, atrás de Vettel a 5.1s.Hamilton con todo sobre Vettel. Marca la vuelta más rápida. Le descuenta 1.2s al alemán de Ferrari.Ricciardo pasa a Hülkenberg por el P9. Fue orden de equipo. El australiano luego toma el P8 de Stroll. Hamilton de nuevo con la vuelta más rápida. Está a 1.2s de Vettel.Hamilton a 0.6s de Vettel. Entretanto Bottas a 10s de Sebastian.Leclerc en pits. Va en búsqueda de la vuelta rápida el monegasco de Ferrari.Al ataque Hamilton sobre Vettel. Lewis tiene compuesto blando de 13 vueltas y Sebastian medio de 17 vueltas. Bottas a 10.3s.Vettel se defiende bien gracias a la buena velocidad final del Ferrari SF90.Tráfico para Vettel y Hamilton. Lewis conectado a Sebastian.Vettel y Hamilton con DRS. No logra pasarlo Lewis. Sebastian hace un buen trabajo para defenderse. Leclerc no logró quitarle la vuelta rápida a Hamilton. Restan dos.No logra pasar Hamilton a Vettel en la recta. Se complicó Mercedes.¡Última vuelta en Suzuka! Colisión de Sergio Pérez en la curva 1. Está Ok el piloto mexicano. Gasly lo tocó cuando lo pasaba por el P8.Valtteri Bottas (Mercedes) logró la victoria en el GP de Rusia. 2º Sebastian Vettel (Ferrari), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º Alexander Albon (Ferrari), 5º Carlos Sainz (McLaren), 6º Charles Leclerc (Ferrari), 7º Daniel Ricciardo (Renault), 8º Pierre Gasly (Toro Rosso), 9º Sergio Pérez (Racing Point), 10º Nico Hülkenberg (Renault).Posteriomente se tuvieron en cuenta los resultados de la vuelta 52 tras un error en los páneles que mostraban la bandera a cuadros.Mercedes logra el Campeonato de Constructores. Es el sexto consecutivo.Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:30:983 en el giro 45 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada, ya que terminó en el top 10.*. 5 segundos de penalización por generar colisión*. 10 segundos de penalización por pilotar el auto bajo condición insegura