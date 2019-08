La última carrera en Alemania ha sido una experiencia increíble, me he subido al podio de nuevo tres años después. Ha sido especial porque no fue un fin de semana fácil antes de la carrera. No habíamos clasificado bien y la carrera no pintaba sencilla. Estar en el podio el mismo fin de semana que nació mi hija fue surrealista.



Ahora viajamos a Hungría para la última carrera antes del receso de verano. Me gusta el Hungaroring porque es interesante y poco común; tiene muchas curvas de baja velocidad, es por eso que la gente dice que es como Mónaco, pero sin las barreras. También tiene zonas de alta y media velocidad, así que no es muy adecuado decir que es un circuito de baja velocidad.



En Hungaroring he conseguido mi mejor resultado en Fórmula 1, ya que acabé segundo en 2015. Parece que ha pasado mucho tiempo. Ésta ha sido una buena pista para Toro Rosso, así que la clave será encontrar un buen equilibrio para que éste sea otro buen fin de semana para nosotros. Aunque la pista es divertida, puede llegar a ser muy complicada durante la carrera si te quedas atrapado detrás de autos más lentos, ya que es muy difícil adelantar.



Julio es el mes más caluroso en Hungría y dentro del cockpit hace mucho calor, así que físicamente puede ser muy exigente. No hay rectas, así que nunca te puedes relajar

El Hungaroring es un circuito difícil, una pista de pilotos, de la vieja escuela, y físicamente muy exigente, sin muchas rectas en las que tomarte un descanso para respirar. Pude ganar una carrera de GP3 en 2016 y otra de Fórmula 2 en 2018.



Correr aquí puede llegar a ser frustrante si te quedas atrapado en un grupo de pilotos, ya que adelantar es muy difícil. Es un fin de semana en el que la prioridad estará en la clasificación, hacerlo bien el sábado será nuestro primer objetivo. Históricamente, Hungría se ha adaptado al Toro Rosso, lo que es un punto positivo antes de empezar el fin de semana. Creo que vamos a poder hacer un buen papel.



Después de un gran resultado para el equipo la semana pasada en Alemania, tengo ganas de subirme al auto de nuevo. Ha sido genial acabar sexto, el mejor resultado de mi carrera. Budapest es una ciudad preciosa, he podido pasar unos días como turista allí. Los aficionados son geniales, tienen mucha pasión y son muy entusiastas. Tenemos un pequeño receso después de esta carrera y lo voy a disfrutar.



Será tiempo de hacer un balance de la primera parte de mi primera temporada en Fórmula 1 y de ganar fuerzas para lo que queda de año. Hasta ahora, me he sentido como que estoy en una ola interminable, así que será bueno parar y relajarme un poco

Tras el podio conseguido por Daniil Kvyat en Hockenheim, la escudería de Faenza espera mantener el impulso en la última carrera antes de las vacaciones y seguir progresando en el campeonato de constructores donde ya están quintos. El piloto ruso regresa a un circuito donde consiguió su mejor resultado en Fórmula 1 (2do en 2015) y Alexander Albon también tiene buenos recuerdos del Hungaroring porque ganó allí en GP3 y en Fórmula 2.".".