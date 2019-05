Publicidad

Lewis Hamilton reina en las calles del Principado y sigue líder - Reporte GP de Mónaco

Posiciones Finales del Gran Premio de Mónaco 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:43.28.437 25 - 25 2. Sebastian Vettel Ferrari + 2.6 18 - 18 3. Valtteri Bottas Mercedes + 3.1 15 - 15 4. Max Verstappen (*) Red Bull + 5.5 12 - 12 5. Pierre Gasly Red Bull + 9.9 10 1 11 6. Carlos Sainz McLaren + 53.4 8 - 8 7. Daniil Kvyat Toro Rosso + 54.5 6 - 6 8. Alexander Albon Toro Rosso + 55.2 4 - 4 9. Daniel Ricciardo Renault + 60.8 2 - 2 10. Romain Grosjean (*) Haas + 61.0 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Lando Norris McLaren + 66.8 12. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 13. Sergio Pérez Racing Point + 1 Vuelta 14. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 15. George Russell Williams + 1 Vuelta 16. Lance Stroll (*) Racing Point + 1 Vuelta 17. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 Vuelta 18. Robert Kubica Williams + 1 Vuelta 19. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 2 Vueltas No finalizó: - Charles Leclerc Ferrari -

El piloto británico Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Mónaco y consiguió su cuarta victoria de la temporada. El campeón del mundo sufrió y tuvo que exigirse al máximo en las calles del Principado para gestionar sus neumáticos y controlar a un Max Verstappen que lo presionó durante toda la carrera. El podio lo completaron Sebastian Vettel, que recuperó el tercer puesto en el campeonato de pilotos, y Valtteri Bottas, cortando así la racha de dobletes del equipo Mercedes.El Gran Premio empezó con las 'flechas plateadas' al frente abriendo gap y un Verstappen al acecho, mientras que Leclerc, obligado a remar desde el P15 tras el error de Ferrari en la clasificación, inició la remontada superando a Norris y Grosjean, pero en la vuelta 8 cuando intentó el sobrepaso sobre Nico Hülkenberg tuvo un roce que le causó un pinchazo. Los destrozos que dejó el auto del monegasco provocaron la salida del Safety Car y varios pilotos aprovecharon para ir a pits.En la detención Red Bull fue más rápido que Mercedes y Mex Verstappen le ganó la posición a Valtteri Bottas, pero el relanzamiento fue inseguro y se tocaron. El holandés fue penalizado con 5 segundos y Valtteri tuvo que volver por otros neumáticos por un pinchazo. Desde ese momento, fue una carrera de administración para Hamilton, que contrario a sus rivales, montó neumáticos medios, pero no pudo tener una ventaja cómoda sobre Verstappen que aunque siempre lo tuvo a tiro no lo pudo superar. El joven Max lo intentó a dos vueltas del final en la chicana saliendo del túnel estirando la frenada, pero no le alcanzó e incluso fueron al roce aunque sin consecuencia para ninguno. En carrera el de Red Bull terminó 2do, pero con la sanción se ubicó 4to.En quinta posición se reportó Pierre Gasly, que tuvo una sólida carrera con el Red Bull e incluso se quedó con la vuelta rápida (como ya lo había hecho en China). El mejor del resto fue Carlos Sainz, al que Mónaco se le da bien y con un rendidor MCL34 suma y sigue en racha para mantener a McLaren cuarto en el campeonato de constructores. Por detrás del español llegaron los pilotos de Toro Rosso, Daniil Kvyat y Alexander Albon en una buena carrera para los de Faenza que por fin pudieron concretar con buenos puntos el potencial del STR14. Completaron el grupo de los 10 primeros Daniel Ricciardo, que sacó más de lo que su Renault pueda dar y volvió a meterse en zona de puntos, y Romain Grosjean, que podría haber terminado más adelante, pero fue sancionado con 5 segundos por tocar la línea saliendo de pits.En la posición 11 se ubicó Lando Norris, que viene complicado con el McLaren desde Bakú y volvió a quedar fuera de los puntos. El británico finalizó por delante de Kevin Magnussen, que fue de los que más perdió habiendo salido 5to, condicionado por una mala largada y falta de rendimiento de su Haas que lo dejó 12do, justo por delante del Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, en otra carrera opaca con el Renault, un George Russel que se las arregló para salir del fondo de la tabla por primera vez en el año.En las últimas posiciones finalizaron Lance Stroll que no encuentra desempeño en el RP19, Kimi Räikkönen deslucido en su GP 300, Robert Kubica y Antonio Giovinazzi que hizo aun más evidentes las deficiencias del monoplaza de Alfa Romeo. En último lugar quedó clasificado Charles Leclerc, el único abandono de la carrera.Con los resultados de este GP de Mónaco, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 137 puntos, segundo Valtteri Bottas (120), tercero Sebastian Vettel (82), cuarto Max Verstappen (78), quinto Charles Leclerc (57), sexto Pierre Gasly (32), séptimo Carlos Sainz (18), octavo Kevin Magnussen (14), noveno Sergio Pérez (13) y décimo Kimi Räikkönen (13).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 257 puntos, segundo Ferrari (139), tercero Red Bull (110), cuarto McLaren (30), quinto Racing Point (17), sexto Haas (16), séptimo Toro Rosso (16), octavo Renault (14), noveno Alfa Romeo (13) y último Williams sin puntos.La séptima válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 7 al 9 de junio en el Circuito Gilles Villeneuve, con motivo del GP de Canadá.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Mónaco:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Se apagan los semáforos! Inicia el GP de Mónaco. Hamilton mantiene el P1. Verstappen a la par de Bottas pero no logra pasarlo. Valtteri sigue P2.Bottas hace todo lo posible para que Hamilton no se aleje. Gap de 0.9s. Entretanto se separa de Verstappen a 1.3s.Hamilton se aleja de Bottas a 1.2s de Bottas. Magnussen sobre Ricciardo por el P5.Bottas marca la vuelta más rápida para mantenerse a 1.2s de Hamilton. Los Mercedes comienzan a distanciarse. Verstappen a 3s.Leclerc presionando fuertemente a Romain Grosjean. Debe ser cauto el piloto monegasco. No es fácil el francés. Podría terminar mal.Albon forma un tren con Hülkenberg, Grosjean y Leclerc. El tailandés en P10.Vettel con la vuelta rápida. Está a 1.8s de Verstappen. Gran adelantamiento de Leclerc a Grosjean en La Rascasse. Parecía imposible pero lo hizo el joven de Ferrari.Leclerc intentó la misma maniobra sobre Hülkenberg pero no le sale bien. Pinchazo. Pierde todas las posiciones.El Ferrari de Leclerc genera el caos.Leclerc en pits. Cambia a duros. Pierde vuelta.Ingresa el Safety Car. Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo y Magnussen en pits. Red Bull hace una detención memorable y Verstappen le gana la posición a Bottas. Se alcanzaron a tocar. Veremos qué deciden los comisarios.Bottas de nuevo en pits. Cae al P4 detrás de Vettel.Continúa el Safety Car en pista. Los asistentes de pista removiendo los destrozos que dejó el auto de Leclerc por el pinchazo. El Ferrari del monegasco sufrió daños por el latigazo del neumático destruido.El Safety Car abandonará la pista en la siguiente vuelta. Hamilton agrupa a sus rivales.Se reanuda la carrera. Hamilton abre una distancia de 1.3s sobre Verstappen. Vettel entretanto conectado a Verstappen. Bottas pegado a Sebastian a 0.5s.Giovinazzi toca a Kubica en La Rascasse. Bloquean a Leclerc.Leclerc en pits. Su carrera está arruinada.Charles Leclerc de nuevo en pits. Parece ser el final de su carrera en casa.Hamilton, Verstappen, Vettel y Bottas en tan solo 2.4s.Sainz se mantiene en el P6 con la intensa presión de Kvyat.Hamilton parece no querer imponer un mayor ritmo para preservar este neumático medio hasta el final de la carrera. Verstappen, Vettel y Bottas están con duros.Penalización de 5 segundos para Max Verstappen por ser liberado de forma segura en el pit lane. El incidente fue con Valtteri Bottas.Se reduce la diferencia entre los líderes. Hamilton, Verstappen, Vettel y Bottas en tan solo 2s.Lo mejor que le podría pasar a Verstappen es poder adelantar a Hamilton y sacar alguna diferencia para contrarrestar los 5s de penalización.Reportan algunas gotas de lluvia en el trazado. Muy leve.Penalización de 10 segundos a Giovinazzi por colisión sobre Russell en La Rascasse.Verstappen cada vez más cerca de Hamilton. Tiene la presión de la penalización.Verstappen con el DRS se acerca a Hamilton en la recta principal.Está lloviendo en el circuito, especialmente en el sector 3. Verstappen muy cerca de Hamilton.Verstappen no le da respiro a Hamilton. Hoy podría caer la seguidilla de dobletes de Mercedes. Cámaras de TV con gotas de lluvia.Sainz en pits. Estaba en el P5 y cae al P9 por delante de su compañero Norris.Bottas se acerca a Vettel por el P3. Está a 0.7s.Kvyat en pits. Cambia blandos por medios. Cae al P9.Sainz marca la vuelta más rápida. Sigue la presión de Verstappen a Hamilton. Gap de 0.7s. Se comienza a crear una leve sombra sobre el neumático delantero derecho de Verstappen.Verstappen no cede. Presión inclemente del holandés sobre Hamilton. Grosjean roza el guardarriel en La Piscina. Marcha en P6.La lluvia fue ligera. No tuvo efectos sobre el desarrollo de la carrera. La diferencia entre Hamilton y Verstappen se amplía a 0.9s.Max se acerca de nuevo a Lewis. Gap de 0.5s. Entretanto Vettel se distancia a 1.7s de Verstappen.Albon marcha en el P5 y Grosjean en el P6. Ambos giran con el compuesto blando y no se han detenido aún.Stroll lento en la horquilla. Räikkönen se pone a su lado y se tocan levemente. Kimi en su GP 300 muy molesto. Lucha por el P11.Los neumáticos medios de Hamilton comienzan a sufrir. Verstappen atento. Albon en pits. Cae al P9.Tráfico para los líderes. Kubica les cede el paso.Hamilton se queja por el neumático medio que le colocaron. Mucha presión tiene el piloto de Mercedes. Llueve nuevamente.Vettel atento a lo que suceda entre Hamilton y Verstappen. Entretanto Bottas toma algo de distancia, preservando neumáticos. Gap de 2.5s sobre Vettel.Albon marca la vuelta más rápida y comienza a acercarse a su compañero Kvyat por el P8. De momento se llevaría el punto adicional.Giovinazzi en pits. Tráfico para los líderes con Stroll. Pérez se pone a la par de Magnussen a la salida del túnel. El danés se salta la chicana.Verstappen sigue conectado a Hamilton. Gap de 0.7s.Räikkönen en pits. Llevaba un bajo ritmo bloqueando a Ricciardo, Magnussen, Pérez, Hülkenberg, Russell y Stroll.Los líderes lidiando con el tráfico. Hamilton sigue siendo presionado por Verstappen. Cero errores por parte del piloto de Mercedes.Sainz en el P7 con la presión de los Toro Rosso de Kvyat y Albon.Hamilton reporta que sus neumáticos están mal y que los hará durar lo que más pueda.Grosjean en pits. Era el único piloto que faltaba por detenerse. Sale con medios.Se ven mal realmente los neumáticos de Hamilton.Kvyat casi impacta a uno de los Williams a la salida del túnel. Tuvo que saltarse la chicana.¿Aguantará Hamilton hasta el final de la carrera? Si entra, condena su P1.Hamilton sigue quejándose de los neumáticos. Entretanto se aleja de Verstappen y Vettel se acerca a Max.Verstappen se acerca de nuevo a Hamilton. Gap de 0.5s. A Vettel se le ven mejor los neumáticos.La llovizna no ha tenido ninguna incidencia sobre el ritmo de carrera. Hamilton y Verstappen a 0.8s.Vettel cada vez más cerca de Verstappen. A punto de activar DRS.Hamilton no para de quejarse con el equipo: "No sé qué pensaron al colocarme estos neumáticos".Verstappen sigue presionando a Hamilton. Gap de 0.5s. Vettel esperando pacientemente.Verstappen con la presión de pasar a Hamilton y quitarse los 5s de penalización.Gasly en pits. Sale con blandos para buscar la vuelta rápida.Verstappen se arriesga y se acerca a Hamilton. Gap de 0.4s.Vettel atento a lo que pase con Hamilton y Verstappen. Sus neumáticos están bastante bien, sin exigencia.Bottas marca la vuelta más rápida. Está a 3.3s de Vettel.Gasly se pone las pilas y marca la vuelta rápida. Le quita el punto a Bottas.Hamilton sigue adelante sin errores. Max lo sigue.Sainz continúa siendo presionado por Kvyat y Albon.Red Bull le autoriza a Verstappen colocar más potencia en su motor.Hamilton lento en la horquilla del hotel Fairmont.Verstappen se salta la segunda curva de La Piscina.Se agrupan los líderes. Hamilton, Verstappen, Vettel y Bottas en 2.5s.Hamilton sale de forma perfecta para abordar las "rectas" y no le permite a Verstappen que se acerque.Verstappen se acerca a Hamilton a la salida del túnel. Atención, cualquier cosa puede suceder.Cada vez más cerca Verstappen de Hamilton. ¿Intentará el adelantamiento?Verstappen lo intentó. Se tocan en la frenada. Hamilton sigue adelante. Max pierde terreno pero rápidamente se acerca nuevamente.Max a 0.6s de Lewis. Vettel a 2s de Verstappen.¡Última vuelta! Verstappen no logra acercarse a Hamilton. Investigación por la maniobra con Lewis. Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Mónaco. 2º Sebastian Vettel (Ferrari), 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Max Verstappen (Red Bull) con la penalización de 5 segundos, 5º Pierre Gasly (Red Bull), 6º Carlos Sainz (McLaren), 7º Daniil Kvyat (Toro Rosso), 8º Alexander Albon (Toro Rosso), 9º Daniel Ricciardo (Renault), 10º Romain Grosjean (Haas).Pierre Gasly registró la vuelta más rápida con 1:14:279 en el giro 72 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.*. 5 segundos de penalización