Home >> Noticias

Valtteri Bottas gana y recupera el liderato del campeonato - Reporte GP de Azerbaiyán

Posiciones Finales del Gran Premio de Azerbaiyán 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Valtteri Bottas Mercedes 1:31.52.942 25 - 25 2. Lewis Hamilton Mercedes + 1.5 18 - 18 3. Sebastian Vettel Ferrari + 11.7 15 - 15 4. Max Verstappen Red Bull + 17.4 12 - 12 5. Charles Leclerc Ferrari + 69.1 10 1 11 6. Sergio Pérez Racing Point + 76.4 8 - 8 7. Carlos Sainz McLaren + 83.8 6 - 6 8. Lando Norris McLaren + 100.2 4 - 4 9. Lance Stroll Racing Point + 103.8 2 - 2 10. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 Vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Alexander Albon Toro Rosso + 1 Vuelta 12. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 Vuelta 13. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 14. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 15. George Russell Williams + 2 Vueltas 16. Robert Kubica Williams + 2 Vueltas No finalizaron: - Pierre Gasly Red Bull - - Romain Grosjean Haas - - Daniil Kvyat Toro Rosso - - Daniel Ricciardo Renault -

El finlandés Valtteri Bottas logró esta tarde la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, la cual lo deja nuevamente al comando del campeonato de pilotos. Mercedes tuvo su cuarto doblete de la temporada gracias a la segunda posición de Lewis Hamilton. El podio en el Baku City Circuit lo completó Sebastian Vettel de Ferrari.Contrario a lo que ha sucedido en ediciones anteriores en este trazado, la primera vuelta fue tranquila y no tuvo incidentes. Allí Valtteri Bottas logró mantener la pole position a pesar que Lewis Hamilton se puso a la par. Ambos se respetaron y sería el finlandés quien se mantendría adelante.Mientras esto sucedía, el joven Charles Leclerc iniciaba su fuerte recuperación tras la colisión de ayer que lo obligó a partir desde el octavo lugar. Rodando con el compuesto medio, el monegasco fue adelantando progresivamente a sus rivales con un ritmo muy fuerte. Esto generó en cierta medida el pánico en Mercedes, así que en las vueltas 13 y 14, Bottas y Hamilton entraron a pits para cambiar de blandos a medios.Allí Charles Leclerc asumió el liderato de la carrera y amplió el stint lo que más pudo con el compuesto medio, intentando tener el menor rodaje posible con el blando en la parte final de la carrera. Sin embargo el medio comenzó a perder rendimiento respecto al ritmo de sus rivales de Mercedes y vuelta a vuelta la diferencia se fue reduciendo. Ferrari aguantó esperando a que se produjera un Safety Car, pero no sucedió.El monegasco solo pudo resistir hasta la vuelta 32 cuando Bottas lo pasó, una vuelta después lo hizo Hamilton y en la 34 sería el turno para su compañero Vettel. Un giro después entró a pits y saliendo con blandos no tuvo el ritmo esperado hasta el final de la carrera. De hecho, ya con el quinto lugar asegurado, volvió a entrar a cuatro giros de terminarse la carrera para colocar otro compuesto blando nuevo, con el objetivo de marcar la vuelta rápido y llevarse el punto extra. Y así sucedió.En cuanto a los pilotos de Mercedes y sin la potencial amenaza de Leclerc, Hamilton se fue acercando a Bottas, generando así un duelo muy interesante porque se estaba jugando la victoria y el liderato del campeonato. A dos vueltas del final, Lewis pudo activar el DRS, pero Valtteri resistió.En un acto de justicia divina - luego que el año pasado se le escapara la victoria a tres vueltas del final -, Bottas se encontró con George Russell de Williams en el último giro, aprovechó la succión y esto le permitió alejarse de Hamilton. Finalmente esto le sirvió para llevarse su quinto triunfo en la máxima categoría del automovilismo y de paso recuperar el liderato del campeonato.Tras ellos terminó Sebastian Vettel de Ferrari, con un auto que no fue superior al Mercedes y por ende tuvo que conformarse con ser el escolta en las 'Flechas Plateadas'. En algunas fases descontó algunas décimas, pero claramente no más rápido.El cuarto lugar quedó en manos de Max Verstappen, quien prácticamente fue una isla en el grupo. Por momentos se acercó a Sebastian Vettel, pero nunca tuvo presión de otros rivales. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly tuvo que abandonar por un problema en el eje de transmisión. Su carrera venía siendo buena, teniendo en cuenta que inició desde el pit lane. Rodaba en el sexto puesto.Buen resultado para el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez al terminar en el sexto lugar. En la partida superó a Verstappen para tomar el cuarto lugar, pero progresivamente fue perdiendo ritmo. Tras un Virtual Safety Car por un incidente entre Daniel Ricciardo, el de Racing Point se pudo recuperar y se fue alejando de los pilotos de McLaren, quienes amenazaban su posición. Al de Guadalajara, este trazado le cae bastante bien. Su compañero Lance Stroll se recuperó y finalizó noveno. Muy buenos puntos para el equipo canadiense.Una carrera libre de inconvenientes tuvieron Carlos Sainz y Lando Norris de McLaren. Los dos autos fueron competitivos y fiables, permitiéndoles terminar en el séptimo y octavo lugar.El top 10 lo completó el finlandés Kimi Räikkönen de Alfa Romeo, quien tuvo que iniciar la carrera desde el pit lane debido a un cambio en el soporte del alerón delantero respecto a que se utilizó en clasificación. Punto luchado para el experimentado piloto. Entretanto Antonio Giovinazzi pasó sin ton ni son. Fue decimosegundo.El tailandés Alexander Albon de Toro Rosso quedó en el límite de los puntos, mientras que el ruso Daniil Kvyat tuvo que retirarse por un incidente con Daniel Ricciardo que posteriormente generó un Virtual Safety Car.Día difícil para la escudería Haas, con Kevin Magnussen en el decimotercer lugar y retiro para Romain Grosjean por problemas en los frenos. Definitivamente al francés este circuito le genera inconvenientes.Con las manos vacías se fue el equipo Renault con Nico Hülkenberg en el decimocuarto puesto, mientras que Daniel Ricciardo tuvo que retirarse luego de un incidente con Daniil Kvyat. El australiano se pasó en una curva e impidió que el ruso cruzara. Luego Ricciardo puso reversa en su auto y golpeo al Toro Rosso. Esto generó el retiro de ambos y penalización para Daniel de tres posiciones en la grilla de partida del próximo GP de España.Finalmente los Williams de George Russell y Robert Kubica terminaron la carrera, pero terminaron en el decimoquinto y decimosexto puesto, con dos vueltas perdidas.Con los resultados de este GP de Azerbaiyán, Valtteri Bottas asume el liderato del campeonato de pilotos con 87 puntos, segundo Lewis Hamilton (86), tercero Sebastian Vettel (52), cuarto Max Verstappen (51), quinto Charles Leclerc (47), sexto Sergio Pérez (13), séptimo Pierre Gasly (13), octavo Kimi Räikkönen (13), noveno Lando Norris (12) y décimo Kevin Magnussen (8).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 173 puntos, segundo Ferrari (99), tercero Red Bull (64), cuarto McLaren (18), quinto Racing Point (17), sexto Alfa Romeo (13), séptimo Renault (12), octavo Haas (8), noveno Toro Rosso (4) y último Williams sin puntos.La quinta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 10 al 12 de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con motivo del GP de España.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Azerbaiyán:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Desde el pit lane partirán Kubica, Räikkönen y Gasly.Inicia el GP de Azerbaiyán. Gran duelo entre los Mercedes. Bottas mantiene el P1. Pérez pasa a Verstappen y sube al P4. Partida limpia.Leclerc cae al P10. Perdió la posición con Daniel Ricciardo y Carlos Sainz.Bottas bastante fuerte. Se aleja a 2.3s de Hamilton. Leclerc pasa a Ricciardo. Es P9.Del top 10 el único que gira con medios es Leclerc. El resto con blandos. Charles sube al P8 tras pasar a Kvyat. Verstappen presiona a Pérez por el P4.Leclerc es P7 tras pasar a Sainz. Stroll sube al P9 luego de superar a Ricciardo. Bottas sigue aumentando el ritmo. Kvyat pierde posiciones. Cae al P12 siendo superado por su compañero Albon.Verstappen pasa a Pérez aprovechando el DRS. Recupera el P4 el piloto de Red Bull. Se aleja el holandés. Leclerc pasa a Norris y ya tiene en la mira a Pérez. Lo pasa el monegasco y es P5. Rápida recuperación del piloto de Ferrari.Leclerc se acerca a Verstappen por el P4. El ritmo de Pérez cae dramáticamente. Tiene en su alerón trasero a los McLaren de Norris y Sainz.Sainz pasa a Norris. El español asume la bandera del equipo McLaren en Bakú.Verstappen reporta problemas en los frenos. Bottas se aleja a 3.1s de Hamilton.Leclerc pasa a Verstappen. Sube al P4 el piloto de Ferrari. Norris en pits. Buena carrera de Gasly, está en el P8 tras iniciar desde el pit lane.Pérez, Ricciardo y Stroll en los pits. Leclerc está conectado a Vettel y lo pasa. Charles es P3 con un fuerte ritmo y con neumáticos medios. Rematará la carrera con blandos.Vettel en pits. ¡Leclerc viene con todo! Le descuenta fuerte a los Mercedes y marca la vuelta más rápida.El líder Valtteri Bottas en pits. Hamilton ahora P1. Leclerc viene como un cohete. Tiene a Lewis a tan solo 3s. Impresionante el joven de Mónaco.El ritmo de Leclerc genera pánico en Mercedes. Hamilton tiene que entrar en boxes. Charles es el nuevo líder de carrera. Vettel con medios marca los mejores sectores y se acerca a Hamilton.Verstappen en pits. Leclerc está a 13.5s de Bottas. Charles debe intentar mantener el ritmo con este neumático y estirar el stint para rematar la carrera con blandos. Hamilton vuelta rápida.Hamilton comienza a marcar un mejor ritmo y le descuenta progresivamente a Leclerc. Carrera muy interesante por la estrategia. ¿Qué pasará?.Verstappen pasa a Gasly y toma el P5. El francés aún no se ha detenido en boxes. Inició la carrera desde el pit lane. Bottas con la vuelta rápida. Se acerca a Leclerc. Gap de 10.9s.Sainz pasa a Kvyat. El español sube al P9. Su compañero Lando Norris está en el P8 a 2.2s. Buena carrera de los McLaren. Pérez se sostiene en el P7. Hamilton vuelta rápida.Leclerc comienza a perder décimas con sus rivales. Bottas a 9.4s. Momento complicado para Ferrari y el monegasco. Le caería bien un Safety Car. Hamilton de nuevo vuelta rápida.Hamilton se acerca progresivamente a Bottas. Gap de 2.1s. Verstappen con la vuelta rápida. Vettel no puede hacer nada con los Mercedes.Leclerc marca sus mejores tiempos personales de carrera, pero no puede igualar el buen ritmo de los Mercedes. Gap de 6.8s con Bottas y cayendo. De nuevo Verstappen con vuelta rápida.Ricciardo pasa a Magnussen y asume el P12. Parece que Leclerc y Ferrari se la juegan a una sola detención para que ataque con blandos en la parte final. Sin embargo ese compuesto tiene poca duración y hasta ahora llegará la mitad de carrera.Vettel aumenta el ritmo y se acerca a Hamilton. Lo tiene a 2s. Entretanto Bottas constante le descuenta a Leclerc. Lo tiene a 3.5s. Verstappen vuelta rápida.Grosjean trompo. Pobre el francés, esta pista definitivamente no se le da. Está en el P17.Leclerc mejora su ritmo, extrayendo cada gota de rendimiento de ese compuesto medio de Pirelli. Se estabiliza la diferencia con Bottas. Gap de 3s.Los McLaren de Norris y Sainz a la caza de Pérez por el P7. Gap de 1.8s.A pesar que Leclerc marca sus mejores tiempos, Bottas aprieta y la diferencia cae a 2.5s. Vettel en el mismo ritmo de los Mercedes, pero los tiene a 3.3s.Leclerc hace todo lo humanamente posible para que Bottas no se acerque y active el DRS. Gap de 1.5s.Ricciardo presiona a Kvyat por el P10. Norris se acerca a Pérez por el P7 a 1.5s.Hamilton se acerca a Bottas. Valtteri y Lewis ya está en activación de DRS.Bottas presiona y se conecta a Leclerc. Vuelta rápida de Verstappen.Bottas pasa a Leclerc. Ahora Hamilton se conecta a Charles. Incidente entre Ricciardo y Kvyat. Ambos pueden continuar.Hamilton pasa a Leclerc y es P2. Vettel ahora detrás de Charles. Ricciardo en pits.Vettel supera a Leclerc y toma el P3. Ferrari estira el stint para que pueda aprovechar el compuesto blando en las últimas vueltas y atacar al máximo.Leclerc en pits. Sale con el compuesto blando, antes de lo esperado. Se encuentra con Gasly y empieza a perder tiempo clave. Charles en el P6.Leclerc pasa a Gasly en la curva 2 y es P5. A tope debe ir el piloto monegasco. Tiene a 20.3s a Verstappen.Retiro de Kvyat. Bottas en el P1 a 1.8s de Hamilton. Ahora Vettel se acerca a Lewis a 1.9s.Pérez sufre con la presión de Norris y Sainz. Hamilton se acerca a Bottas.Leclerc no tiene el ritmo esperado. Está más lejos de Verstappen, ahora a 23.3s. Problemas para Pierre Gasly, queda fuera de carrera.Virtual Safety Car. Los pilotos deben reducir la velocidad en 40%. Retiro para Romain Grosjean. Lando Norris en pits.Sigue el Virtual Safety Car. Kevin Magnussen en pits. Finaliza unos segundos después. Bottas se aleja de Hamilton a 3.2s. Verstappen casi golpea el muro con neumáticos fríos.Bottas logra sortear el tráfico. Va en búsqueda de la victoria que se le negó el año pasado a tres vueltas del final.Vettel mejora su tiempo de vuelta y está a 2.3s de Hamilton. Lewis entretanto le descuenta a Bottas. Está a 2.1s.Pérez mejora su ritmo y se aleja de Sainz. Gap de 3.1s. Checo está en el P6.Bottas marcó la vuelta más rápida. Hamilton hace todo lo posible para acercarse a su compañero.Hamilton a 1.6s de Bottas. Viene con todo Lewis sobre Valtteri, en búsqueda de la victoria.Vettel se desconecta de Hamilton. Gap de 3.9s.Leclerc en pits. Blandos por blandos. Va por la vuelta rápida y el punto adicional. Hamilton con todo sobre Bottas y marca la vuelta más rápida. Entra en DRS.Hamilton 'on fire' sobre Bottas. Gran momento de la carrera. Se está jugando la carrera y el campeonato entre los pilotos de Mercedes.Restan dos vueltas. La diferencia entre Bottas y Hamilton es de 1.0s. Momento de intensa presión para el finlandés. Se aparece el Williams de Russell y le otorga un milagro a Valtteri.¡Última vuelta! Valtteri Bottas (Mercedes) logró la victoria en el GP de Azerbaiyán. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Sebastian Vettel (Ferrari), 4º Max Verstappen (Red Bull), 5º Charles Leclerc (Ferrari), 6º Sergio Pérez (Racing Point), 7º Carlos Sainz (McLaren), 8º Lando Norris (McLaren), 9º Lance Stroll (Racing Point), 10º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo).Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:43:009 en el giro 50 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.