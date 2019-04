Home >> Noticias

Vettel y Leclerc preparan la ofensiva para el Gran Premio de Azerbaiyán

Este circuito de seis kilómetros tiene la recta más larga del calendario, 2,2 kilómetros, en la que se llega a los 360 kilómetros antes de una fuerte frenada para la primera curva lenta a la izquierda. La subida cerca a las viejas murallas de la ciudad se hace por una calle de sólo siete metros de ancho, que sientes que es muy justa para un auto de Fórmula 1, parece como si estuvieras enhebrando una aguja.



Aquí no hay espacio suficiente para dos autos, así que toca ponerse de acuerdo para pasar. Uno de los grandes retos de Bakú es encontrar el nivel adecuado para conseguir buena adherencia en las curvas lentas, pero también para ser rápido en las rectas, en las que vamos mucho tiempo a fondo. No es fácil encontrar el equilibrio

Azerbaiyán es uno de mis circuitos favoritos de la temporada, simplemente me encanta y siempre me ha ido bien aquí, he ganado y logré acabar en el podio en Fórmula 2, además marqué mis primeros puntos en Fórmula 1 el año pasado. Siempre disfruto correr aquí, sobre todo en la parte del castillo, con todas esas curvas ajustadas.



Es un circuito único, no encuentras nada como esto en ninguna otra parte del mundo, así que es bastante especial. Las reglas aquí son sencillas: no pierdas nunca la concentración durante la carrera o con el primer error, te irás contra el muro. Bakú es una pista desafiante, pero ya no puedo esperar

Ferrari llega al circuito de Bakú con el objetivo de enderezar su difícil inicio de temporada y volver a meterse en la lucha por el campeonato. Tanto Sebastian Vettel como Charles Leclerc contarán con un paquete grande de actualizaciones en sus SF90 con el que esperan poner fin al dominio de los Mercedes.".".