El piloto español Fernando Alonso se despide del Campeonato Mundial de Fórmula 1

Han sido unos días muy intensos. Creo que necesito un par de días para interiorizar todo lo que he vivido y este fin de semana lo voy a llevar en el corazón para siempre. La Fórmula 1, el equipo y mis aficionados me han preparado unas cosas muy bonitas. He estado muy ajetreado y me ha faltado tiempo para pensar en lo que estaba ocurriendo



Trompos de Fernando Alonso al terminar la carrera en Yas Marina Trompos de Fernando Alonso al terminar la carrera en Yas Marina

Quiero dar las gracias a Lewis y Sebastian también por la vuelta que hemos dado todos juntos de vuelta al pitlane. Ha sido bastante emotivo. Siento mucho respeto por ellos, son unos grandes campeones y me siento privilegiado por haber competido contra ellos durante gran parte de mi carrera

Estoy orgulloso de lo que he conseguido y por haber representado a los mejores equipos del mundo. Gracias a mis aficionados y a toda la gente que me ha seguido en los últimos 18 años. He sentido mucho apoyo y respeto hacia mí y esto es algo que me tomo muy en serio. Es un honor para mí. Pero no voy a dejar de competir. Amo el automovilismo, ¡así que no me dejen de lado!



Uno de los momentos más felices de Alonso, el título de 2006 en Brasil tras derrotar a Michael Schumacher en su primer retiro de la F1 Uno de los momentos más felices de Alonso, el título de 2006 en Brasil tras derrotar a Michael Schumacher en su primer retiro de la F1

Son pocos los pilotos que dejan huella en la Fórmula 1. Uno de ellos es el español Fernando Alonso, quien ayer dijo adiós a la máxima categoría del automovilismo mundial tras 17 temporadas (más una como piloto de pruebas en 2002). Momentos buenos, regulares y malos, vivió el campeón de 2005 y 2006 en su paso por Renault, McLaren y Ferrari.A pesar que en el GP de Abu Dhabi no ganó, ni terminó en los puntos, absolutamente todos - léase pilotos, directivos, prensa y aficionados-, le rindieron tributo al asturiano y le demostraron todo el respeto que merece por su trayectoria.Tras finalizar la carrera, Alonso expresó: "", dijo el 'Samurai'.Un bonito gesto con Fernando tuvieron Lewis Hamilton y Sebastian Vettel luego de finalizar la competencia en Yas Marina. Los pilotos, quienes suman once títulos mundiales, rodaron juntos en la vuelta de desaceleración y posterior deleitaron a los de aficionados de la tribuna con varios trompos.Sobre este momento especial, Fernando señaló: "", indicó el español.Finalmente Alonso agradeció a todos lo que lo apoyaron y dejó en claro su futuro: "", concluyó el ovetense.Los momentos buenos de Alonso en la F1 fueron en la parte inicial de su carrera cuando logró la pole y la victoria en el GP de Hungría 2003, siendo en ese entonces el piloto más joven en lograrlo. Posteriormente fue campeón del mundo en dos ocasiones (2005 y 2006), cortando la racha de cinco títulos consecutivos de Michael Schumacher. Luego llegaron los momentos regulares, como lo fue su corto paso por McLaren en 2007 y los tres subcampeonatos con Ferrari en 2010, 2012 y 2013, siendo superado por Sebastian Vettel. Los malos, sin duda el escándalo de su victoria en el GP de Singapur 2008 con un accidente premeditado de Nelson Piquet, orquestado por Flavio Briatore, al igual que los últimos cuatro años con McLaren donde pasó totalmente desapercibido.Ahora los planes de Fernando Alonso están enfocados en el Campeonato Mundial de Resistencia (FIA WEC) y en IndyCar, especialmente en las 500 millas de Indianápolis, carrera en la que por segunda oportunidad buscará la victoria para obtener la tan anhelada 'Triple Corona', obtenida tan solo por un piloto en la historia, Graham Hill. Hoy está en Bahrein probando un Nascar, mientras que Jimmie Johnson, campeón de la categoría estadounidense está girando en el F1.