Publicidad

Home >> Noticias

Romain Grosjean es descalificado del Gran Premio de Italia y pierde el sexto puesto

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:16.54.484 25 2. Kimi Räikkönen Ferrari + 8.7 18 3. Valtteri Bottas Mercedes + 14.0 15 4. Sebastian Vettel Ferrari + 16.1 12 5. Max Verstappen (*) Red Bull + 18.2 10 6. Esteban Ocon Force India + 57.7 8 7. Sergio Pérez Force India + 58.6 6 8. Carlos Sainz Renault + 78.1 4 9. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta 2 10. Sergey Sirotkin Williams + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Charles Leclerc Sauber + 1 Vuelta 12. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 13. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 14. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 Vuelta 15. Marcus Ericsson Sauber + 1 Vuelta 16. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta No finalizaron: - Daniel Ricciardo Red Bull - - Fernando Alonso McLaren - - Brendon Hartley Toro Rosso - Descalificado: - Romain Grosjean Haas -

Los comisarios del Gran Premio de Italia han descalificado al piloto francés Romain Grosjean del equipo Haas, luego de encontrar una irregularidad en su auto tras la protesta que colocó la escudería Renault, una vez terminada la carrera en Monza.Como lo establece el reglamento, los comisarios primero escucharon la evidencia para admitir la protesta. Una vez examinado el documento, las autoridades procedieron a cumplir los requerimientos del Artículo 13 del Código Internacional del Deporte y admitieron la protesta.Los comisarios luego escucharon la evidencia de cada equipo, la cual en resumen es:Renault envió el Artículo 3.7.1.d de las Regulaciones Técnicas del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, argumentando que un radio de 50mm (+/-2mm) deben ser aplicados a cada esquina frontal del plano referencia.El texto de este artículo estuvo siendo aplicado de forma diferente por varios equipos y una aclaración fue solicitada. Como resultado, el documento técnico TD/033-18 fue liberado el 25 de julio de 2018, el cual en esencia le dio plazo a los equipos hasta el GP de Italia en Monza para cumplir con la aclaración del documento referido anteriormente.Renault suministró una foto en la que reclamaron sobre el auto número 8, el de Romain Grosjean, y argumentaron que dicha parte en cuestión, en el inicio del GP de Italia, no cumplía el Artículo citado anteriormente, como lo clarificó el documento técnico, y por ende protestaron en contra de este auto.Haas afirmaron que comprendieron el documento técnico y que han estado en contacto con el director técnico de monoplazas de FIA. Han enviado email, el cual también fue mostrado a los comisarios por el delegado técnico. Mostraron detalles de su nueva solución y postularon la aprobación de aquella solución. En su email final de la cadena de emails, adjuntaron los diseños de su solución y argumentaron que "debido al receso de verano, se esforzarán para introducir esta actualización para el GP de Singapur, pero será algo que dependa de los proveedores, por lo que se solicita flexibilidad en ese asunto".La respuesta por parte del director de asuntos técnicos de FIA no contesto a este punto, pero hizo referencia a algunos puntos técnicos, junto con la aceptación general de la solución técnica. Haas envió lo que comprendió, con base en la falta de respuesta sobre el asunto del tiempo que su solución y el tiempo fueran aceptadas.Los comisarios hicieron preguntas para aclarar varios puntos de los equipos y les permitieron hacer conclusiones finales.Los comisarios ordenaron al delegado técnico inspeccionar el auto número 8 y su reporte para ellos (documento 40) especificó que el auto no cumplía el Artículo 3.7.1.d como lo aclara el documento técnico. Los comisarios contactaron al director de asuntos técnicos de monoplazas de FIA, quien confirmó la cadena de emails que refirió Haas, pero también comentó que tuvo una conversación con el director de aerodinámica de Haas y el representante sobre este asunto, en la que él comentó que mientras comprendía el problema con los proveedores, si el auto no estaba correcto en Monza, estaría abierta la posibilidad de protesta por parte de los equipos.Haas pidió ser escuchado por otros puntos adicionales, y los comisarios reconvinieron hacerlo. Haas argumentó que el email de su director de aerodinámica, propuso una solución y argumentó que esto fue como resultado de sus discusiones "sobre cómo interpretar mejor la ambigüedad asociada con la definición del T-Tray". Comentaron que hasta que la aclaración fue dada, el documento técnico 033-18 siguió ambiguo, ya que el documento técnico no fue actualizado, pero Haas no creía que su auto estaba infringiendo el documento técnico.Comentaron que desde el tiempo en el que se liberó el documento técnico hasta el GP de Italia, teniendo en cuenta el período de receso de verano fue de tan solo tres semanas, razón por la cual no fue posible encontrar una solución dentro del tiempo dado.Una vez los comisarios finalizaron la audiencia, determinaron que de acuerdo con el reporte del delegado técnico, el auto no cumplía con el Artículo 3.7.1.d de las Regulaciones Técnicas de la F1 2018, aclaradas por el documento técnico 033-18. Como se ha registrado en decisiones previas de la Corte Internacional de Apelaciones de FIA y directivos técnicos, proporcionaron una forma en la cual un competidor puede satisfacer a los delegados técnicos y a los comisarios la prueba que su auto cumple con las normas. En este caso, el competir no cumple con la directiva técnica y la esquina frontal del auto no tiene el requisito de radio de 50mm.Mientras que los comisarios también son comprensivos con las dificultades que producen estas partes, los comisarios notificaron que por lo menos uno de los otros equipos cumplió en el tiempo proporcionado. Además, se les aclaró a los competidores desde el comienzo que el departamento técnico de la FIA no consideraría su auto para cumplir, y además que dejarían abiertas las circunstancias que ahora se encontraron. Por ende la obligación del competir es cumplir y no lo hicieron.Los comisarios encontraron que el auto infringió las regulaciones y lo descalificaron de los resultados, así que deben ser corregida. También ordenaron que la parte en cuestión sea retenida y sellada por el delegado técnico hasta que esta decisión sea contractual.Se les recuerda a los equipos que tienen el derecho de apelar las decisiones de los comisarios (excepto de aquello referido en el Artículo 12.2.4 del Código Internacional del Deporte de FIA), de acuerdo con el Artículo 15 del mismo código y el Artículo 9.1.1 de las Normativas Judiciales y Disciplinarias de FIA, dentro de los límites aplicables.De esta forma, estos son las posiciones finales actualizadas del GP de Italia:*. Penalización de 5s por causar colisión con Valtteri Bottas